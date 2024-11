Appsfactory Group übernimmt den Berliner Cloud- und Plattform-Spezialisten „Büro am Draht“

Appsfactory Group erweitert ihr Serviceangebot durch die Übernahme des Berliner Cloud- und Plattform-Spezialisten „Büro am Draht“

Leipzig, 13. November 2024 – Appsfactory, eine der Top 20 Digitalagenturen Deutschlands, freut sich, die Übernahme der Agentur „Büro am Draht“ bekannt zu geben. Die Berliner Agentur ist spezialisiert auf Cloud-Architektur, Java- und TypeScript-Entwicklung, AWS-Lösungen, Identitätsmanagement und Fahrzeugkonfiguratoren. Büro am Draht bleibt innerhalb der Gruppe eine eigenständige Einheit und wird weiterhin vom bestehenden Management geleitet. Die Transaktion wurde durch den renommierten M&A-Berater Carlsquare begleitet.

„Die Integration von Büro am Draht passt perfekt zur übergeordneten Strategie der Appsfactory Group“, sagt Dr. Alexander Trommen, CEO der Appsfactory Group. „Ihre Expertise vervollständigt unsere Expertise im Bereich Backend- sowie Cloudanwendungen und erlaubt uns, digitale Infrastrukturlösungen auf einem neuen Niveau bereitzustellen.“

„In anspruchsvollen Projekten im Bereich kritische Infrastruktur und Gesundheitswesen haben wir bereits bewiesen, wie wir gemeinsam Erfolge erzielen können. Als Teil der Appsfactory Group können wir unseren Kunden jetzt noch hochwertigere und innovativere Lösungen anbieten,“ erklärt Silvan Golega, Geschäftsführer von Büro am Draht. „Wir freuen uns darauf, den nächsten Wachstumsschritt der Appsfactory Group aktiv mitzugestalten,“ so Golega weiter.

Stärkung der Dienstleistungen in Berlin

Mit der Übernahme wächst die Präsenz der Appsfactory Group in Berlin auf 70 Mitarbeiter und schafft damit ein Zentrum für Großprojekte in der deutschen Hauptstadt. Kritische Infrastrukturbetreiber, Ministerien und der öffentliche Sektor in Berlin haben nun Zugang zu einem hochleistungsfähigen Partner.

Ausbau einer etablierten Partnerschaft

Büro am Draht wird weiterhin hochwertige Dienstleistungen für bestehende Kunden wie SAP, Audi, RBB und Körber Pharma entwickeln. Appsfactory und Büro am Draht haben bereits in der Vergangenheit bei gemeinsamen Projekten für Kunden unter anderem aus der kritischen Energieinfrastruktur und dem Medizinsektor zusammengearbeitet.

Über die Appsfactory Group

Die Appsfactory Group ist Deutschlands führende Agentur für digitale Produkte, Design, Beratung, Anwendungen und Cloud-Services mit 750 Projekten für Kunden wie AOK, ARD, Stern, Ottobock, BMW, Daimler, FAZ, Vattenfall und Vonovia. Zu den weiteren Unternehmen der Agenturgruppe gehört Peak Performance Apps, die hoch skalierbare digitale Echtzeit-Interaktionen für den Mediensektor anbietet. Edenspiekermann, eine der Top 10 Designagenturen Deutschlands, ist Anfang 2024 der Appsfactory Group beigetreten. Edenspiekermann ist verantwortlich für die Entwicklung und Anpassung der Mercedes-Schrift, der CI und Schrift der DB, des Head-Unit-Designs von Lucid, des Brandings der Stadt Santa Monica und vieles mehr. Mit 500 Mitarbeitern in 10 Niederlassungen weltweit ist Appsfactory ein zuverlässiger Partner für Großprojekte. QMS-Zertifizierungen nach ISO 9001, ISO 13485 und ISO 27001 sowie TISAX bilden die Grundlage für die Bereitstellung höchster Qualität bei Projekten.

Über Büro am Draht

Büro am Draht ist seit über 25 Jahren ein zuverlässiger Anbieter von digitalen Plattformen und fortschrittlichen Cloud-Lösungen. Das Unternehmen ist für seine Expertise in den Bereichen Fullstack-Webentwicklung, skalierbare Cloud-Architekturen und agile Verfahren bekannt und hat bereits eine Vielzahl von Kunden erfolgreich bei der Erreichung ihrer Ziele im Bereich der digitalen Transformation unterstützt. Beispiele umfassen Digitale Experience-Plattformen und Fahrzeugkonfiguratoren für Premium-Automobilhersteller, Projekte zur digitalen Transformation im öffentlichen Sektor sowie Identity-Management-Lösungen im Handels- und Unterhaltungssektor.

