RELEX Solutions übernimmt schwedischen Spezialisten für Promotion-Planung Formulate

RELEX Solutions wertet mit der Übernahme des schwedischen Spezialisten für Promotion-Planung das Lösungsspektrum seiner integrierten RELEX Living Retail Platform weiter auf.

RELEX Solutions gibt die Übernahme von Formulate bekannt, einem schwedischen Softwareunternehmen für die Planung und Analyse von Promotions. RELEX Solutions baut damit seine Position als bewährter Anbieter von integrierten Lösungen für die Handelsplanung aus. Die strategisch wichtige Akquisition bekräftigt RELEX‘ Bekenntnis, seinen Kunden auf der ganzen Welt eine erstklassige, integrierte Plattform mit einer robusten Lösung für die Planung von Kampagnen im Einzelhandel und der Konsumgüterindustrie (CPG) zu bieten.

Kampagnen effizient zu gestalten, wird für Einzelhändler immer wichtiger. Doch die Planung ist schwierig zu handhaben und zeitaufwendig – wenn Fehler unterlaufen, fallen diese schnell kostspielig aus. Können Einzelhändler nur auf ungenaue Absatzprognosen zurückgreifen oder Szenarien nicht detailliert durchspielen, schadet das ihrer gesamten Geschäfts- und Logistik-Strategie. Die Folge sind 30-40 % entgangene Kampagnenumsätze und Einbußen von 15-30 % des Kampagnenprofits.

Mit der Akquisition von Formulate bietet RELEX Einzelhändlern noch bessere Planungs- und Optimierungsfunktionen für jede Phase des Promotion-Prozesses: Dabei kommen die exklusive RELEX-KI, maschinelles Lernen und Advanced Analytics zum Einsatz. Die Handhabung der Software ist für Nutzer leicht zugänglich und verständlich. Formulate wurde 2016 gegründet und bietet erstklassige, KI-basierte Analytik zur Vorhersage, Planung und Auswertung von Promotions im Einzelhandel. Die Kunden des Unternehmens berichten über eine 20-prozentige Absatzsteigerung beworbener Artikel und 15 % mehr Profit mit der Promotion-Ware. Gleichzeitig wird eine Zeitersparnis von 75 % pro Person und Woche für die Analyse und Prognostizierung von Werbeaktionen verzeichnet. Zu Formulates Kunden gehören Coop in Schweden und Estland, Mathem und Reitan Convenience (Pressbyrån und 7-ELEVEN).

Die Übernahme durch RELEX Solutions folgt auf eine Finanzierungsrunde in Höhe von 500 Millionen Euro, die RELEX im Februar abgeschlossen hatte. Diese wurde durch Mittel angeführt, die von Blackstones Geschäftsbereich für Wachstumsinvestitionen, Blackstone Growth (BXG) verwaltet werden, und stellte die größte Wachstumsfinanzierungsrunde dar, die jemals von einem expandierenden finnischen Unternehmen eingefahren wurde. Die Akquisition stärkt die RELEX-Plattform für Supply-Chain-Management und Handelsplanung und ermöglicht es der Formulate-Software, ein größeres, globales Kundennetzwerk zu erreichen. Im Jahr 2021 erweiterte RELEX seinen Kundenstamm auf über 350 Kunden und konnte seine Software-Umsätze nahezu verdoppeln. Das Unternehmen mit Hauptsitz im finnischen Helsinki hat Niederlassungen in Deutschland, den USA, Großbritannien, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Schweden, Norwegen, Dänemark, Polen, Singapur, Australien und Hongkong. Zu seinen Kunden gehören unter anderem ALDI Nord, Rossmann, dm, REWE, Douglas, MediaMarktSaturn, Bünting, Franprix, PetSmart und Sephora.

„Einzelhändler und Hersteller sind heute mehr denn je auf eine Planung und Optimierung ihrer Kampagnen angewiesen, die sich dem dynamischen Konsumklima anpasst und das wahre Potenzial von Promotions offenlegt“, so Andreas Willgert, Mitbegründer und CEO von Formulate. „Deshalb freuen wir uns darauf, durch den Zusammenschluss mit RELEX unser Wachstum zu beschleunigen und einen breiteren Kundenstamm zu erreichen. Formulate wird vollständig in die RELEX Living Retail Platform integriert, was es uns ermöglicht, diese hervorragende Technologie weltweit mehr Einzelhändlern zugänglich zu machen, und Händlern und Marken dabei zu helfen, starke Ergebnisse bei ihrer Promotion-Planung zu erzielen.“

„RELEX und Formulate verfügen beide über ein hochwertiges Angebot, das bereits sehr gut aufeinander abgestimmt ist. Unsere Unternehmen haben viel gemeinsam, unter anderem eine Reihe von Kunden. Mit der Akquisition stärken wir unser Produktportfolio in einem Bereich, in dem wir eine hohe Nachfrage erleben“, so Mikko Kärkkäinen, Group CEO und Mitbegründer von RELEX Solutions. „Formulates innovative Lösung zur Kampagnenplanung ist eine perfekte Ergänzung unseres Lösungsspektrums, und das kompetente Team von Promotion-Experten passt kulturell hervorragend zu RELEX. Wir freuen uns, dabei zu helfen, diese Technologie auf den globalen Einzelhandelsmarkt zu bringen und unseren Kunden eine noch bessere Erfahrung zu bieten.“

Über Formulate

Formulate ist ein führender Anbieter von Software für die Planung, Analyse und Durchführung von Promotions im Lebensmittel-, Pharma- und Convenience-Handel. Formulate hilft Einzelhändlern dabei, herauszufinden, welche Promotions sie beenden, starten oder anpassen sollten, damit sie ihre Kampagnen profitabler, effizienter und nachhaltiger gestalten können.

Formulate hat Kunden in ganz Europa und den USA.

Mehr Informationen unter formulate.app

Über RELEX

RELEX Solutions ist der führende Anbieter von Software zur Optimierung von Handelsprozessen. In einer Zeit, in der Wandel die einzige Konstante ist, machen wir Einzelhändler fit für jede mögliche Zukunft.

Unsere cloudbasierte RELEX Living Retail Platform unterstützt mit künstlicher Intelligenz alle Handelsbereiche: Sie reißt Silos ein und bricht starre Strukturen auf. Wir liefern schnellen Mehrwert durch akkurate Absatzprognosen und eine rundum optimierte Supply-Chain, vom Lieferanten über die Lager bis zum PoS. Diese Transparenz verwandeln unsere Kunden in ideale Strategien für Fläche, Allokation, Workforce, Markdowns und Promotions – alles mit unserer integrierten Lösung.

RELEX wächst stark und hat Büros in Europa, Nordamerika, Asien und Australien. Von dort betreuen wir über 350 begeisterte Kunden, die Ihnen gerne mehr über unseren Service und unsere Software erzählen: darunter Rossmann, REWE, Douglas, Coop, MediaMarkt, Bünting und Migros Online.

Erfahren Sie mehr: www.relexsolutions.de



