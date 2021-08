Müller treibt Digitalisierung konsequent voran – und weitet die RELEX-Nutzung aus

Drogeriemarkt Müller nutzt die RELEX-Software nun auch für die Disposition der Lager, um von optimierten Beständen und einem geringeren maunellen Planungsaufwand zu profitieren

Die Müller Holding GmbH & Co. KG weitet die Zusammenarbeit mit RELEX Solutions aus: Künftig wird RELEX zusätzlich zu den Filialen auch Müllers vier Zentrallager in Deutschland, der Schweiz, Ungarn und Spanien disponieren. Neben der Optimierung der Bestände glättet RELEX so auch die Wareneingänge der Lager und erhöht dadurch die Produktverfügbarkeit insbesondere während des saisonalen Geschäfts.

Die Drogeriemarktkette setzt die RELEX-Lösung bereits sowohl für Absatzprognosen als auch zur Disposition ihrer 879 Filialen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Kroatien, Ungarn, Slowenien und Spanien ein. Aufgrund des erfolgreichen Projektverlaufs und der zuverlässigen Bedarfsprognosen für die Lager wird die RELEX-Nutzung nun auf deren Disposition ausgedehnt. Dieser Schritt ermöglicht Müller den Aufbau einer ausnahmebasierten, integrierten Supply-Chain und erleichtert das Bestimmen der optimalen Balance zwischen Beständen und hoher Produktverfügbarkeit – in Anbetracht des einzigartigen Sortiments von 190.000 Artikeln ein zentraler Erfolgsfaktor für das Unternehmen.

„Seit Monaten treiben wir die Digitalisierung unseres Unternehmens mit Hochdruck voran – und das in allen Bereichen. Der Aufbau einer integrierten Supply-Chain stellt einen weiteren Meilenstein unserer strategischen Partnerschaft mit RELEX dar“, erklärt Dr. Günther Helm, CEO der Müller Holding GmbH & Co. KG.

„Das Team von Müller wusste von Beginn an, sich die hohe Flexibilität und schnelle Anpassbarkeit des RELEX-Systems zu Nutze zu machen, was sich gerade während der Coronapandemie als sehr wertvoll erwiesen hat“, betont Michael Hoffmann, Geschäftsleitung DACH bei RELEX Solutions. „Wir freuen uns darauf, die enge und freundschaftliche Zusammenarbeit auf die Disposition der Lager auszuweiten und Müller so zusätzlichen Mehrwert zu bieten.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Relex

Frau Laura Blauschmidt

Abraham-Lincoln-Straße 44

65189 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: +49 (0) 611 262 313 14

web ..: https://www.relexsolutions.com

email : Laura.Blauschmidt@relexsolutions.de

Über Müller Holding GmbH & Co. KG.

Die Müller Holding GmbH & Co. KG ist europaweit in sieben Ländern mit fast 900 Filialen vertreten. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 35.000 Mitarbeiter und rund 990 Auszubildende. Seit Juni 2019 ist neben dem Firmengründer Erwin Müller der Handelsexperte Dr. Günther Helm in die Geschäftsführung eingetreten, der den Generationenwechsel bei Müller vorantreiben soll. Müller führt rund 190.000 Artikel in den Bereichen Parfümerie, Drogerie, Schreibwaren, Spielwaren, Haushalt & Ambiente, Multimedia, Naturkosmetik, Bio-Nahrung, Handarbeit und Strümpfe.

Weitere Informationen unter: www.mueller.de

Über RELEX

RELEX Solutions ist der führende Anbieter von Software zur Optimierung von Handelsprozessen. In einer Zeit, in der Wandel die einzige Konstante ist, machen wir Einzelhändler fit für jede mögliche Zukunft.

Unsere cloudbasierte Living Retail Platform unterstützt mit pragmatischer KI alle Handelsbereiche: Sie reißt Silos ein und bricht starre Strukturen auf. Wir liefern schnellen Mehrwert durch akkurate Absatzprognosen und eine rundum optimierte Supply-Chain, vom Lieferanten über die Lager bis zum PoS. Diese Transparenz verwandeln unsere Kunden in ideale Strategien für Fläche, Allokation, Workforce, Markdowns und Promotions – alles mit unserer integrierten Lösung.

RELEX wächst stark und hat Büros in Europa, Nordamerika und Asien. Von dort betreuen wir über 250 begeisterte Kunden, die Ihnen gerne mehr über unseren Service und unsere Software erzählen: darunter Rossmann, Coop, MediaMarkt, Bünting und Migros Online.

Erfahren Sie mehr:

www.relexsolutions.de



Pressekontakt:

Fourspot e.K.

Herr Björn Weber

Niddastr. 64

60329 Frankfurt

fon ..: 06915615405

email : bjoern.weber@fourspot.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Master of Science Studiengang in Parodontologie und Implantologie in Kooperation mit dem BDO und der DGOI MPU und Führerscheinverlust durch Betäubungsmittel