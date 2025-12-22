ARAmatic – Ausblick 2026: Fokus auf Wasserwirtschaft, Digitalisierung und neue Technologien

Mit einer starken Auftragslage, neuen Digitalisierungsprojekten und innovativen Technologien blickt ARAmatic optimistisch auf das Jahr 2026

Nach einem erfolgreichen Jahr blickt die ARAmatic GmbH optimistisch auf 2026. Bereits jetzt verfügt das Unternehmen über eine sehr gute Auftragslage mit zahlreichen Projekten in der Wasserwirtschaft. Dazu zählen insbesondere Vorhaben im Bereich von Kläranlagen, Pumpwerken sowie Wasserversorgungsanlagen, die auch im kommenden Jahr einen wesentlichen Schwerpunkt der Tätigkeit darstellen werden.

Neben den klassischen Aufgabenfeldern konnte ARAmatic auch mehrere außergewöhnliche Projekte für 2026 gewinnen. Dazu gehören unter anderem die Erweiterung einer Biogasanlage, die Modernisierung einer Mühle sowie die Umsetzung einer zentralen Datenaufzeichnung für eine Brauerei. Diese Projekte unterstreichen die breite technische Kompetenz des Unternehmens über die kommunale Wasserwirtschaft hinaus.

Ein weiterer Fokus liegt im kommenden Jahr auf der konsequenten Weiterentwicklung interner Prozesse. Insbesondere die fortschreitende Digitalisierung in der Warenwirtschaft soll Abläufe weiter optimieren und transparenter gestalten. Darüber hinaus plant ARAmatic den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Entwicklung von Softwarelösungen, um Effizienz, Qualität und Wartbarkeit weiter zu steigern.

Technologisch wird 2026 zudem vom Umstieg auf die Automatisierungssoftware TwinCAT 3 von Beckhoff geprägt sein. Damit schafft ARAmatic die Basis für moderne, leistungsfähige und zukunftssichere Steuerungs- und Leitsysteme.

Nach dem Relaunch der Unternehmenswebsite im vergangenen Jahr ist für 2026 außerdem der gezielte Ausbau der Social-Media-Aktivitäten geplant. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Plattformen LinkedIn und Facebook, um Kunden, Partner und Interessierte noch direkter über Projekte, Entwicklungen und Innovationen zu informieren.

Mit dieser klaren Ausrichtung sieht sich ARAmatic für die kommenden Herausforderungen bestens gerüstet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ARAmatic GmbH

Herr Gerhard Sulzbacher

Würnsdorf 111

3650 Pöggstall

Österreich

fon ..: +43 2758 34999

web ..: https://www.aramatic.at

email : office@aramatic.at

Die ARAmatic GmbH mit Sitz in Würnsdorf (NÖ) ist seit 1995 auf Automatisierungslösungen für Umwelt-, Wasser- und Energietechnik spezialisiert. Das Unternehmen plant und realisiert Steuerungs-, Visualisierungs- und Fernwirktechnik für Kläranlagen, Pumpwerke und Wasserversorgungen in ganz Österreich. Mit Eigenentwicklungen wie dem digitalen Betriebsprotokoll ARAkoll und dem Energiemanagementsystem iEMS steht ARAmatic für Innovation, Zuverlässigkeit und Technik mit Handschlagqualität.

Pressekontakt:

ARAmatic GmbH

Herr Gerhard Sulzbacher

Würnsdorf 111

3650 Pöggstall

fon ..: +43 2758 34999

email : office@aramatic.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

mAInthink stärkt Governance: Prof. Dr. Sergei Guriev tritt dem Aufsichtsrat bei KI kann alles, außer Persönlichkeit oder warum Perfektion heute nicht mehr überzeugt