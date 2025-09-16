AREALCONTROL zeigt digitale Innovationen auf der NUFAM 2025

AREALCONTROL zeigt auf der NUFAM 2025 smarte Telematik-Innovationen: KI-Tourenoptimierung, vorausschauende Wartung, automatisierte Flottenverwaltung und robuste Android-Geräte für Gewerbe-Flotten.

_Telematik, KI und Automatisierung für Fuhrpark, Service und Logistik_

Stuttgart/Karlsruhe, 16. September 2025 – Die Stuttgarter AREALCONTROL GmbH präsentiert auf der diesjährigen NUFAM in Karlsruhe (25.-28. September) neue Lösungen für die digitale Transformation von Fuhrparks und Service-Organisationen. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren auf Telematik, Fuhrparkmanagement und mobile Anwendungen spezialisiert. Die Marke „All You Can Fleet ©“ zeigt den Anspruch. Mit seinen Innovationen verbindet AREALCONTROL praxisnahe Digitalisierung mit Künstlicher Intelligenz, Automatisierung und smarter Hardware.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen fünf Schwerpunkte:

ArealPilot 360° App mit KI-Tourenoptimierung

Die Weiterentwicklung der hauseigenen App unterstützt Service-Teams, Logistik- und Distributionsflotten bei der automatisierten Planung und Optimierung von Touren. KI-gestützte Algorithmen entlasten Disposition und Fahrer und steigern die Effizienz im Tagesgeschäft.

Machine Learning für vorausschauende Wartung

Das Telematik-Portal von AREALCONTROL nutzt Methoden des Machine Learning, um Wartungs- und Inspektionszyklen vorauszuberechnen. Flottenbetreiber profitieren von geringeren Ausfallzeiten und einer optimierten Auslastung ihres Fahrzeug- und Maschinenparks.

Automatisierte Flottenverwaltung & Werkstatt 4.0

Mit der Anbindung von OBD-, FMS- und CAN-Daten in Echtzeit können Fuhrparks ihre Fahrzeuge transparent steuern. Eine Neuheit ist die Telematik-Box, die „Fahrzeug-Dialekte“ selbstständig erkennt und ihre Konfiguration automatisch anpasst – ein deutlicher Schritt in Richtung Automatisierung der Werkstattprozesse.

Co-Tracking per BLE-Tags

Nicht nur Fahrzeuge, auch Zubehör, Werkzeuge oder mobile Arbeitsmittel lassen sich über BLE-Tags nachverfolgen. Die Lösung meldet den Standort des zuletzt genutzten Fahrzeugs, in dem das Equipment mitgeführt wurde. Damit wird das lästige Suchen oder Vergessen von Arbeitsmitteln vermieden.

Optimierte Android-Endgeräte für den Außendienst

Neben Softwarelösungen präsentiert AREALCONTROL auch eigens optimierte Smartphones und Tablets (6″ und 8″), die für den harten Einsatz im Außendienst konzipiert wurden. Geräte und Zubehör werden seit über zehn Jahren in Kooperation mit Partnern in Asien entwickelt und weltweit eingesetzt.

„Unsere Lösungen entstehen aus der engen Zusammenarbeit mit Kunden aus Handwerk, Transport, Service und Logistik. Die Messe bietet für uns die Gelegenheit, die nächste Entwicklungsstufe der digitalen Flotten- und Serviceorganisationen zu zeigen“, sagt Ulric E.J. Rechtsteiner, Geschäftsführer der AREALCONTROL GmbH.

Die NUFAM ist für viele Unternehmen mit Flotten und Nutzfahrzeugen attraktiv, weil an einem Tag der gesamte Bedarf für den professionellen Fuhrpark-Betrieb begutachtet und beschafft werden kann. Hinzu kommt ein attraktives Rahmenprogramm für Fachbesucher, dass auch der Weiterbildung dient.

AREALCONTROL auf der NUFAM 2025

Halle 3, Stand E 331

Weitere Informationen: Ausstellerseite NUFAM

