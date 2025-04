Effizienz steigern, Stillstand vermeiden – Telematik: Retter der Produktivität

AREALCONTROL optimiert das Flottenmanagement mit herstellerunabhängigem IoT-Monitoring

Stuttgart, 22. April 2025 – Maschinenstillstände, ineffiziente Wartungszyklen und unvorhergesehene Ausfälle stellen Unternehmen in der Bauwirtschaft, Landwirtschaft und Industrie vor wirtschaftliche Herausforderungen. Die AREALCONTROL GmbH adressiert diese Kernprobleme mit einer zukunftsweisenden, herstellerunabhängigen IoT-Monitoring-Lösung, die eine umfassende Transparenz, signifikante Effizienzsteigerungen und eine verbesserte Planbarkeit im Betrieb heterogener Maschinenflotten ermöglicht.

Die smarten Telematik- und IoT-Systeme von AREALCONTROL bieten Unternehmen eine lückenlose Echtzeitübersicht über ihre gesamte mobile Produktion – sei es auf der Baustelle, im landwirtschaftlichen Einsatz oder in der Transport-/Logistik. Durch die nahtlose Integration von Echtzeitdaten unterschiedlichster Maschinenfabrikate, automatisierten Wartungsprozessen und einem proaktiven Störungsmanagement lassen sich kostspielige Ausfallzeiten drastisch reduzieren und der Einsatz von Ressourcen optimal gestalten.

Ein entscheidender Vorteil der AREALCONTROL-Lösung liegt in ihrer Herstellerunabhängigkeit. Im Gegensatz zu proprietären Systemen einzelner Hersteller ermöglicht die Plattform die zentrale Erfassung und Analyse von Daten aus einem markengemischten Fuhrpark oder Maschinenpark. Dies ist für viele Betriebe ein kritischer Faktor bei der Digitalisierung und Automatisierung ihrer Prozesse, da sie nicht auf die Telematik-Lösungen einzelner Hersteller beschränkt sind. Das bedeutet nicht, dass die OEM-Telematik schlecht sei, aber sie muss diskriminierungsfreie Schnittstellen für weiterführende Systeme zur Integration bereitstellen. Viele Hersteller, die auch auf Messen wie LogiMAT, BAUMA oder Transport-Logistik ausstellen, betrachten die Telematik häufig nicht intensiv genug aus der User-Perspektive. Die herstellerunabhängige Datenerfassung in einer einzigen Plattform schafft eine ganzheitliche Datengrundlage für fundierte Entscheidungen, optimierte Einsatzplanung und präventive Wartung über den gesamten Gerätepark hinweg.

Die Vorteile herstellerunabhängigen IoT-Monitoring-Lösungen im Überblick:

* Zentrale Echtzeitüberwachung: Umfassende Standort- und Betriebsdaten aller Maschinen unterschiedlicher Hersteller sind jederzeit und in Sekundenschnelle auf einer einheitlichen Plattform abrufbar.

* Automatisierte, herstellerübergreifende Wartungsplanung: Digital hinterlegte und individuell anpassbare Wartungsintervalle für alle Maschinenfabrikate verhindern ungeplante Stillstände und optimieren Wartungseinsätze.

* Proaktives und herstellerübergreifendes Störungsmanagement: Frühzeitig erkannte Probleme über alle Geräte hinweg ermöglichen eine automatisierte Disposition von Serviceeinsätzen und minimieren Folgeschäden.

* Effiziente Einsatzplanung und optimierte Auslastung: Die zentrale Datenbasis ermöglicht eine präzisere Planung von Einsätzen und eine verbesserte Auslastung des gesamten Maschinenparks, unabhängig von der Marke.

* Transparente Kostenkontrolle: Detaillierte Betriebsdaten aller Geräte liefern eine fundierte Grundlage für die Kostenanalyse und -optimierung über den gesamten Fuhrpark hinweg.

* Entlastung von Fachkräften: Mitarbeitende erhalten gezielte, herstellerübergreifende Informationen und können sich auf priorisierte Aufgaben konzentrieren, anstatt sich mit inkompatiblen Datensilos auseinanderzusetzen.

* Langfristige Investitionssicherheit: Die herstellerunabhängige Lösung ist zukunftssicher und flexibel erweiterbar, unabhängig von zukünftigen Veränderungen im Maschinenpark.

„Stillstand ist keine Option“, betont Ulric Rechtsteiner, Geschäftsführer. „Mit unserer herstellerunabhängigen IoT-Monitoring-Lösung ermöglichen wir es Unternehmen, die Komplexität heterogener Flotten zu beherrschen und das volle Potenzial ihrer Maschinen zu entfalten. Die daraus resultierenden reduzierten Ausfallzeiten, die optimierte Ressourcennutzung und die klaren Kostenvorteile sind entscheidende Wettbewerbsvorteile.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AREALCONTROL GmbH

Herr Ulric Rechtsteiner

Strohberg 1

70180 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711-60179-30

fax ..: 0711-60179-21

web ..: https://www.arealcontrol.de

email : ur@arealcontrol.de

Die AREALCONTROL GmbH ist ein im Jahr 2003 gegründeter Anbieter für Telematik- & IoT-Lösungen mit optionaler GPS-Ortung und -Tracking sowie Software für Transport/Logistik, Handel, Handwerk-, Bauunternehmen und mittelständische Industrie. Heute stehen mehrfach mit Awards ausgezeichnete Lösungen für den Flotten- und Fuhrparkbedarf in vielen Anwendungen und Branchen zur Verfügung. Zuletzt gewann AREALCONTROL den 1. Platz des Deutschen Telematik Preis 2024 und zuvor 2022, Kategorie „Field Service“, bereits 2018 den 1. Platz für Service-PKW sowie mehrere 2. und 3. Plätze in 2018 – 2020 in LKW-Kategorien.

Pressekontakt:

KfdM – Kommunikation für den Mittelstand

Herr Marcus Walter

Schulstr. 29

84183 Niederviehbach

fon ..: 01707736705

email : walter@kfdm.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der erste Eindruck zählt: Freundliche Mitarbeiter*innen für den Empfang gesucht