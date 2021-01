Ares Strategic Mining Inc. beginnt mit der Planung des 2. Minenstandortes

Vancouver, B.C. 11. Januar 2021 – Ares Strategic Mining Ltd. (Ares oder das Unternehmen) (TSXV: ARS) (OTC:ARSMF) (FRA: N8I1), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der vorläufigen Planung für seinen zweiten geplanten Minenstandort auf seinem konsolidierten Flussspat-Claims-Gebiet Spor Mountain begonnen hat.

Das Unternehmen hat das historische Minengebiet Bell Hill als den geeignetsten Standort für einen fortgeschrittenen Minenbetrieb identifiziert, der voraussichtlich zeitgleich mit der Lost Sheep Mine betrieben werden soll. Das Minengebiet Bell Hill weist mehrere vom USGS identifizierte, nicht abgebaute Flussspatröhren auf, die an der Oberfläche liegen und anscheinend eine Kontinuität von Flussspat aufweisen, die sich bis in die Tiefe erstreckt. Im ersten Quartal 2021 werden Explorationsbohrungen beginnen, die einen aktualisierten Minenplan liefern und den erweiterten Betrieb skizzieren werden. Probenahmen auf den Bell Hill Claims haben hochgradigen Flussspat nachgewiesen, was die Einheitlichkeit des hochgradigen Flussspatvorkommens im gesamten Spor Mountain-Gebiet weiter unterstreicht.

Die Einstufung von Flussspat als kritisches Mineral in den Vereinigten Staaten führt zu einer schnelleren Genehmigungsphase, wodurch der Bergbaubetrieb schneller beginnen kann als bei herkömmlichen Mineralien.

James Walker, President und CEO des Unternehmens, sagte: Wir haben das große Glück, innerhalb unserer Claims so viele Standorte zu haben, die das Potenzial für weitere Bergbauarbeiten bieten. Die Bell Hill-Claims weisen mehrere eng beieinander liegende Flussspatrohre auf, die eine umfangreiche Quelle für die Verarbeitung bieten. Nach der Aufnahme des Betriebs auf den Bell Hill-Claims wird das Unternehmen versuchen, seine Verarbeitungs- und Raffinierungskapazitäten zu erhöhen, um einen größeren Ausstoß an Flussspat-Endprodukten zu erzielen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55053/20200112-Ares-Mining-Press-Release-DE.001.jpeg

Zusammenfassung der Landposition von Ares Mining, der vulkanischen Brekzienröhren und der priorisierten Ziele. Bell Hill befindet sich im südlichsten Teil.

Das Bergbaugebiet Bell Hill ist das logische nächste Gebiet, das im Flussspatgebiet Spor Mountain erschlossen werden soll. Die alten Minenbetriebe befinden sich an der südlichsten Spitze des Gebirges, auf der niedrigsten Erhebung und im günstigsten topografischen Relief. Die ehemaligen, ehemals produzierenden Minen und Schürfstellen sind immer noch über ein Netz von gut gewarteten Straßen zugänglich, die nur minimale oder gar keine Arbeiten für Explorations- und Abgrenzungszwecke erfordern werden.

USGS-Quellen weisen darauf hin, dass das Minengebiet Bell Hill zwei historische Erzkörper (Gruben 1 und 2), 4 kleinere Lagerstätten und viele kleine Adern und Stockworks enthält, was es zu einer sehr aussichtsreichen Zone innerhalb des Spor Mountain macht. Historische Oberflächenarbeiten bestehen aus 4 großen Bulldozer-Gräben und zwei offenen Gruben (siehe Abbildung 1). Grube 1 befindet sich auf dem größten Flussspatkörper und wurde bereits teilweise abgebaut. Grube 2 ist kleiner und ca. 50 % des historischen Erzes wurde abgebaut, indem große Räume auf den verschiedenen Ebenen gestoppt wurden, wobei Pfeiler die Decken stützen.

Vier weitere Erzkörper, die aus einer Ader oder mehreren Adern bestehen, wurden in den Schächten 1, 2, 3 und 4 freigelegt. Keiner dieser vier Erzkörper war bis Ende 1952, als der USGS-Bericht geschrieben wurde, abgebaut worden. Sie sind nach wie vor nicht abgebaut (Abb. 1). Historisch wurde angenommen, dass sie nicht so groß oder so hochgradig sind wie die beiden großen, die abgebaut wurden (M.H.Staatz und F.W.Osterwald, 1959).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55053/20200112-Ares-Mining-Press-Release-DE.002.png

Abbildung 1. Karte und Schnitte des Bergbaugebiets Bell Hill (1952).

Mehr als 85 % der Produktion von Bell Hill bis 1952 stammten aus dem großen Erzkörper in Grube 1. An der Oberfläche hat dieser Erzkörper einen H-förmigen Umriss, der mit Verwerfungen unbekannter Verschiebung verbunden ist. In der Tiefe verengte sich der Erzkörper in der Mitte und auf der 168-Fuß-Sohle, und es wurden zwei weitere separate Erzkörper gefunden. Es scheint, dass die Grube nur eine Tiefe von 150 Fuß (50 m) erreicht hat, wobei die Vorkommen und Anzeichen von Erz in der Tiefe weitergehen (siehe Abbildung 2).

Grube Nr. 2 enthält einen unregelmäßigen Erzkörper in einer Bruchzone an der Fußwand der gleichen Verwerfung, die durch den Graben Nr. 1 verläuft. Der Hauptteil des Erzkörpers ist 15 m lang und maximal 9,5 m breit. Die Brekziierung ging in der Regel der Ersetzung des Dolomits durch den Fluorit voraus, und die brekziöse Struktur war in einem Teil des Erzes aus dem großen Erzkörper noch deutlich erkennbar.

Die Tatsache, dass am Boden der größeren Röhren noch Erz vorhanden ist und die Mineralisierung an der Oberfläche in nie abgebauten Gräben freigelegt wurde, macht dieses Ziel zu einer Priorität für die Abgrenzung von Erzkörpern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55053/20200112-Ares-Mining-Press-Release-DE.003.png

Abbildung 2. Geologische Schnitte der großen Flussspatröhre auf dem Bell Hill (1952).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55053/20200112-Ares-Mining-Press-Release-DE.004.jpeg

Abbildung. 3. Aktueller Aspekt von Graben #3, der hochgradigen Flussspat direkt an der Oberfläche freilegt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55053/20200112-Ares-Mining-Press-Release-DE.005.jpeg

Abbildung. 4. Gegenwärtiger Aspekt der Grube 2 Abbauarbeiten.

Unmittelbar nördlich von Graben Nr. 1 sind auf Satellitenbildern Abdrücke von Brekzienröhren zu erkennen, die das Kalkstein-/Doloston-Wirtsgestein durchbrechen, in diesem Fall durch einen sehr ausgeprägten gelben Halo (siehe rot eingekreiste Zone in Abbildung 5 unten). Die Erkundungsarbeiten an der Oberfläche enthüllten eine Flussspatmineralisierung in einer Zone von 30x20m, wie auf den Bildern unten zu sehen ist, und einige davon wurden sogar ausgegraben, um die Mineralisierung freizulegen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55053/20200112-Ares-Mining-Press-Release-DE.006.jpeg

Abbildung. 5. Große Zielzone neben Bell Hill (rot eingekreistes Gebiet) mit Flussspat, der an der Oberfläche freigelegt wurde.

Raul Sanabria, P.Geo., ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Herr Sanabria ist dem Unternehmen gegenüber nicht unabhängig, da er ein Director und Aktionär ist.

– Flussspatprojekt Lost Sheep – Delta, Utah

– 100 % im Besitz – 2.100 Acres – 108 Claims

– Befindet sich im Gebiet Spor Mountain, Juab County, Utah, etwa 214 km südwestlich von Salt Lake City.

– Vollständig genehmigt – einschließlich Abbaugenehmigungen.

– Technischer Bericht gemäß NI 43-101 identifiziert umfangreichen hochgradigen Flussspat mit geringen Verunreinigungen.

– Bergbauplan vom BLM genehmigt (1)

– 1 Erstmals genehmigt von Rex Rowley – Area Manager, Bureau of Land Management – 24. August 1992.

– Erneuert durch Paul B. Baker – Minerals Program Manager, Bureau of Land Management – 12. Dezember 2016.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATES DER

ARES STRATEGIC MINING LTD.

James Walker

Chief Executive Officer und Präsident

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Mark Bolin telefonisch unter 604-781-0535 oder per E-Mail unter mbolin@aresmining.com.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ares Strategic Mining Ltd

James Walker

409 Granville Street, Suite 1001

V6C 1T2 Vancouver

Kanada

email : jwalker@aresmining.com

Pressekontakt:

Ares Strategic Mining Ltd

James Walker

409 Granville Street, Suite 1001

V6C 1T2 Vancouver

email : jwalker@aresmining.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Leverkusen, Bergisch Gladbach: Preiswerter deutscher Zahnersatz – mit einem strahlenden Lächeln ins Jahr 2021 Palladium One durchteuft weitere massive magmatische Sulfidabschnitte mit bis zu 7,5 % NiÄq (164 Pfund/Tonne) auf 4,2 Metern bei Tyko