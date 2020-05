Fandom Sports beginnt mit Planung von iGaming-Lizenz

Vancouver (British Columbia), 27. Mai 2020. Fandom Sports Media Corp. (CSE: FDM, OTC: FDMSF, Frankfurt: TQ43) (Fandom Sports oder das Unternehmen), freut sich zu bestätigen, dass es einen Rechtsberater für die E-Sport-Lizenzierung, die für weltweite Wetten erforderlich ist, beauftragt hat. Das Unternehmen wird eine strategische Prüfung durchführen, um Rechtsprechungen zu priorisieren, die es dem Unternehmen ermöglichen werden, sein regulatorisches Profil effizient und in großem Maßstab zu erweitern.

Fandom Sports freut sich, Segev LLP als leitenden Berater für alle Bestrebungen in Zusammenhang mit der globalen iGaming-Lizenzierung zu beauftragen. Segev LLP verfügt über ein starkes iGaming-Team mit Erfahrung in den Bereichen Unternehmen, Handel, Kommerzialisierung von geistigem Eigentum, F&Ü, Eigenkapitalfinanzierungen, Finanzierungen öffentlicher Märkte, Datenschutz und Daten sowie Regulierung und Konformität. Darüber hinaus ist das Team von Segev LLP auf die Bereiche Gaming und Wetten, E-Sport und Videospielrecht spezialisiert, was diese Art von Geschäftsplänen von Fandom Sports ergänzt, während sich das Unternehmen auf die weltweite Einführung vorbereitet.

Im Vorfeld der iGaming-Initiative hat sich das Unternehmen auch eine Bereichs- und Markenidentität in Zusammenhang mit der Wettplattform gesichert. www.gamersatodds.com vereinheitlicht den Geschäftsplan und die Geschäftsmöglichkeit, die das Unternehmen umsetzen wird.

David Vinokurov, CEO und President von Fandom Sports, sagte: Wir freuen uns, definitive Schritte zur Beschleunigung unserer dualen Initiativen der E-Sport-Plattform für alle Altersgruppen sowie der regulierten Online-E-Sport-Wettplattform zu setzen. Regulierte E-Sport-Wetten sind heute eine massenkompatible Geschäftsmöglichkeit und es gibt einen impliziten quantifizierbaren Wert für diese Art von Geschäft. Wir freuen uns darauf, unsere Lizenzierungsinitiativen zu beschleunigen und eine echte globale E-Sport-Wettmarke aufzubauen, die gänzlich mit den Vorschriften konform ist.

PLAY. PREDICT. GET REWARDED.

Fandom Sports Media ist ein Unterhaltungsunternehmen, das einzigartige, auf Fans fokussierte Inhalte ansammelt, kuratiert und produziert.

Bei der Fandom E-Sport-Platform dreht sich alles um Mikrozahlungen mit der Blaze-Blockchain-Technologie, die eine unschlagbare Geschwindigkeit und eine hohe Anpassungsfähigkeit an die Industrie bietet. Dies ist auf die beispiellose Schnelligkeit und die branchenbestimmende Struktur zurückzuführen. Die Verwendung von Blaze als Zahlungsstruktur für die E-Sport-Platform von Fandom wird Fandom Sports neue Umsatzmöglichkeiten auf Basis von Mikrotransaktionen bieten.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

E-Mail: fandomsportsmedia@gmail.com

Tel: +1 604 256 6990

Haftungsausschluss:

Die CSE hat die Angemessenheit und Genauigkeit dieser Informationen nicht geprüft und übernimmt dafür keine Verantwortung. Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Leistungen und sollten nicht als verlässlich erachtet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Unsicherheiten, von denen sich viele dem Einfluss des Unternehmens entziehen, abweichen. Einige der Risiken und Unsicherheiten sind möglicherweise in den auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben.

Das Unternehmen hat keine Absicht und ist auch nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder zu korrigieren. Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über FANDOM SPORTS. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise anhand der Verwendung von Wörtern wie glauben, erwarten, rechnen mit, schätzen, planen, in Betracht ziehen, prognostizieren oder ähnliche sich auf die Zukunft beziehende Ausdrücke zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Bewertung von Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verfügbar waren, durch FANDOM SPORTS wider. Eine umfassende Beschreibung der nach Einschätzung des Unternehmens wichtigsten Risiken und Unsicherheiten entnehmen Sie bitte den Jahres- und Zwischenabschlüssen von FANDOM SPORTS, die auf SEDAR eingereicht wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse und sollten auch nicht als solche erachtet werden; sie sind auch nicht unbedingt als genaue Angaben des Zeitpunkts, zu dem solche Leistungen oder Ergebnisse erzielt werden, zu werten. Infolgedessen können tatsächliche Ergebnisse und Leistungen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

QUELLE: FANDOM SPORTS

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

