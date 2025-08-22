Argo Graphene unterzeichnet Pachtvereinbarung für Lagerhaus und Mischanlage in Regina, Saskatchewan, Kanada

Vancouver, British Columbia – 12. November 2025 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO | OTCQB: ARLSF | FWB: 94Y) (Argo oder das Unternehmen), ein führender Anbieter innovativer Graphen-Technologien, gibt die Unterzeichnung einer Pachtvereinbarung sowie die Eröffnung seiner neuen 2.000 Quadratfuß großen Betriebsstätte mit Lagerhaus und Mischanlage in Saskatchewans Hauptstadt Regina bekannt. Dieser Standort wird die Vermarktung der graphenbasierten Bauzusatzprodukte des Unternehmens in ganz Nordamerika vorantreiben.

Die Anlage ist als primärer Kontrollstandort für die Annahme, die Mischung und den Vertrieb von mit Graphen angereichertem Beton und zementbasierten Zusatzprodukten vorgesehen. Sie wird dem Unternehmen als zentrale Drehscheibe für die Annahme aktueller Bestellungen von hochreiner Graphenoxid-Flüssigdispersion in Großmengen und das Mischen von Bauzusatzstoffen auf Graphenbasis für den Vertrieb dienen.

In der Anlage werden auch Tests zu Graphen als leistungssteigerndem Zusatzstoff für Beton- und Zementanwendungen stattfinden. Zu diesen Zementanwendungen zählen Stuck, Mörtel und der 3D-Druck von Zementstrukturen. Die Einbindung von Graphen in zementbasierte Beschichtungen und Abdichtungen, die im Wohn- und Gewerbebau weit verbreitet sind, könnte sich zu einer milliardenschweren Geschäftschance entwickeln. Der weltweite Markt für Zementprodukte wird für das Jahr 2025 auf rund 49 Mrd. USD geschätzt.

Die Eröffnung unseres Werks in Regina ermöglicht uns eine effiziente Betriebsführung und versetzt uns in die Lage, auf die bestehende und zu erwartende Marktnachfrage zu reagieren, sobald die Anlieferung von Graphenoxidpaste in größeren Mengen anläuft. Wir freuen uns schon sehr darauf, unsere Kapazitäten durch die Entwicklung zusätzlicher leistungsbasierter Prüfverfahren weiter auszubauen und so einen Beitrag zur Schaffung neuer marktreifer Produkte für den Bausektor zu leisten, so Scott Smale, CEO von Argo Graphene.

Über Argo Graphene Solutions Corp.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein kanadisches Unternehmen für moderne Werkstoffe, das sich der Entwicklung nachhaltiger, hochleistungsfähiger Lösungen für die Bau- und Agrarindustrie verschrieben hat. Über Tochtergesellschaften wie Argo Green Concrete Solutions Inc. nutzt Argo modernste Graphen-Technologien, um umweltfreundliche Produkte zu entwickeln, die globalen Herausforderungen im Bereich der Erneuerung von Infrastruktur und der Reduzierung von CO2-Emissionen gerecht werden.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß dem kanadischen Wertpapierrecht zukunftsgerichtete Informationen dar, einschließlich Aussagen zur Weiterentwicklung von Argos Technologie und zur Herstellung umweltfreundlicher Produkte. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem der Erhalt notwendiger behördlicher Genehmigungen. Argo übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

