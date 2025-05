Argyle Resources Corp. bringt Siliziumdioxid-Explorationsprogramm auf Konzessionsgebiet Matapédia mit umfassender geochemischer und optischer Charakterisierung voran

Calgary – 9. Mai 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) (Argyle oder das Unternehmen) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Phase 1 seiner regionalen lithogeochemischen und mineralischen Charakterisierungskampagne auf seinem Konzessionsgebiet Matapédia in der Region St. Moise im östlichen Québec bekannt zu geben.

Das Unternehmen zerkleinerte und analysierte in Partnerschaft mit Forschungsteams vom Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) 157 Gesteinsproben, die quer über dem zentralen und östlichen Bereich des Konzessionsgebiets genommen wurden. Die Proben durchliefen eine gründliche geologische Charakterisierung, darunter Fotoaufnahmen, Dichtemessungen, magnetische Suszeptibilität, Kolorimetrie und hyperspektrale Reflexionsanalyse.

Diese umfangreiche Datenerhebung zielt darauf ab, eine solide Datenbank aufzubauen, um die geochemischen Auswertungen zu unterstützen und den Explorationsstrategien eine Orientierung zu geben. Im Besonderen konzentriert sich das Unternehmen darauf, Zonen mit hochreinem Siliziumdioxid zu identifizieren und abzugrenzen, was ein entscheidender Bestandteil in Hightech- und Industrie-Anwendungen ist.

Indem wir lithogeochemische Daten mit optischen und spektralen Messungen kombinieren, erstellen wir ein umfassendes Toolkit, um siliziumdioxidreiche Zonen mittels Satelliten- und Drohnenaufnahmen zu kartieren, so Marc Richer-Lafleche, Projektleiter beim INRS und Berater für das Unternehmen. Dies wird es unseren Feldmannschaften ermöglichen, Entscheidungen in Echtzeit zu treffen und hochreine Zielgebiete effektiver zu priorisieren.

Zusätzlich zu den Feldarbeiten wurden im Februar und März 2025 an denselben 157 Proben mobile Röntgenfluoreszenz-Analysen (X-ray fluorescence, XRF) ausgeführt. Diese Analysen waren auf die Identifizierung von wesentlichen Verunreinigungen von Siliziumdioxid wie FeO, TiO, KO, AlO und CaO ausgerichtet.

Angesichts des stratigrafischen Umfeldes, welches Dolomit- und Kalksteinformationen beinhaltet, wurden mehrere Proben auch auf ihr wirtschaftliches Potenzial neben der Siliziumdioxidgewinnung hin untersucht.

INRS hat zudem eine Massenprobe von 150 kg sowie vier weitere Massenproben von 25 kg in seiner Pilotanlageneinrichtung in St-Lambert-de-Lauzon verarbeitet. Diese werden Untersuchungen zur Partikelgrößenverteilung und Mineralogie unterzogen, um die Reinigungsverfahren zu evaluieren und zu optimieren, welche eine entscheidende Maßnahme bei der Vorbereitung von Siliziumdioxid für Industriemärkte sind.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79550/Argyle_090525_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Zerkleinerte Proben von Matapédia

Zuletzt führte das Unternehmen eine geologische, petrophysikalische und optische Studie zu 216 Proben durch, welche von 11 verschiedenen Abschnitten entnommen wurden, die große Quarzit-Ausbisse auf Matapédia durchschneiden. Diese Proben werden auf ihre Eignung als Quelle industriellen Siliziumdioxids bewertet und werden Aufschlüsse über die Wahl eines möglichen Standorts für einen zukünftigen Steinbruch auf dem Konzessionsgebiet geben.

Dieser multidisziplinäre Ansatz ist für die Freischaltung des wirtschaftlichen Potenzials unserer Siliziumdioxid-Assets in Quebec von zentraler Bedeutung, fügte Jeff Stevens, CEO von Argyle, hinzu. Durch unsere Investition in die datengesteuerte Exploration wird Argyle zu einer Position an der Spitze der Exploration nach hochreinem Siliziumdioxid in Kanada geführt.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Das Unternehmen hält derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapédia, Lac Comporté und Saint Gabriel in der kanadischen Provinz Québec. Das Unternehmen besitzt zudem 100 % der Anteile am Seltenerdmetallprojekt Clay Howell in Ontario. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) – einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird – eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

Qualifizierter Sachverständiger

George Yordanov, P.Geo., ein Direktor, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Argyle erwartet, glaubt oder annimmt, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen über die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Annahmen, die von Argyle auf der Grundlage seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen wurden. Darüber hinaus sind diese Aussagen mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu beitragen, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei sich einige dieser Faktoren der Kontrolle von Argyle entziehen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Argyle nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren bzw. zu ändern, um dem Eintreten zukünftiger, unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

