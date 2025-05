Neues Online-Angebot verbindet anwaltliche Vorsorgeberatung mit einfachem Onlineshopping

Rechtsanwältin Melanie van Luijn startet mit www.in-ruhe-gehen.de eine neue Plattform für rechtssichere Vorsorgedokumente mit persönlicher Beratung – bundesweit, digital und zum Festpreis.

Blomberg, Mai 2025 – Was bislang oft nur vor Ort in der Kanzlei oder über anonyme Online-Formulare möglich war, verbindet ein neues digitales Angebot jetzt erstmals sinnvoll: Rechtsanwältin Melanie van Luijn bietet über ihre neue Plattform www.in-ruhe-gehen.de bundesweit rechtssichere Vorsorgedokumente wie Testamente, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen an – in Kombination mit persönlicher anwaltlicher Beratung und dennoch zu festen Online-Festpreisen.

Der entscheidende Vorteil: Die Kundinnen und Kunden wählen auf der Website das passende Produkt aus, erhalten direkt die erforderlichen Informationsmaterialien und Formulare, füllen diese bequem zuhause aus und senden sie zurück. Danach folgt ein persönlicher Beratungstermin mit Rechtsanwältin van Luijn – online und individuell. So wird sichergestellt, dass keine wichtigen Punkte übersehen werden und die rechtliche Gestaltung zur Lebenssituation passt. Am Ende erhalten die Kunden individuelle rechtssichere Vorsorgedokumente.

„Mir war es wichtig, ein niedrigschwelliges, aber qualitativ hochwertiges Angebot zu schaffen, das sich jeder leisten kann“, erklärt die erfahrene Anwältin. „In meiner täglichen Arbeit im Erbrecht sehe ich, wie viel Leid entsteht, wenn Menschen keine Vorsorge treffen. Mit meiner Plattform möchte ich das ändern.“

Das Angebot richtet sich an Erwachsene jeden Alters, ist deutschlandweit nutzbar und bewusst einfach gestaltet. Interessierte können sich vorab kostenfrei informieren: Am 12. Juni 2025 um 18 Uhr findet eine kostenlose Online-Infoveranstaltung per Zoom statt. Weitere Termine folgen im 6-Wochen-Rhythmus. Die Anmeldung erfolgt direkt über den integrierten Onlineshop.

www.in-ruhe-gehen.de

Rechtsanwältin van Luijn

Frau Melanie van Luijn

Wilmersdorfer Straße 1

32825 Blomberg

Deutschland

fon ..: 0521-123050

web ..: http://www.In-Ruhe-gehen.de

email : info@van-luijn.de

Rechtsanwältin Melanie van Luijn ist auf das Erbrecht spezialisiert und berät Mandantinnen und Mandanten an den Standorten Blomberg und Bielefeld. Mit langjähriger Erfahrung unterstützt sie Menschen in allen Fragen rund um Testament, Erbfolge, Pflichtteil und Nachlassregelung. Ihr neues digitales Angebot www.in-ruhe-gehen.de ergänzt die klassische Kanzleiarbeit sinnvoll: Es ermöglicht bundesweit eine rechtssichere Vorsorge mit Testament, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung – bequem online, aber stets mit persönlicher anwaltlicher Begleitung. Der Fokus liegt auf verständlicher, bezahlbarer und individueller Rechtsberatung für Erwachsene jeden Alters.

Rechtsanwältin van Luijn

Frau Melanie van Luijn

Wilmersdorfer Straße 1

32825 Blomberg

fon ..: 0521-123050

web ..: http://www.In-Ruhe-gehen.de

email : info@van-luijn.de

