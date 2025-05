Pasinex gibt den Erlass einer „Failure to File Cease Trade Order“ bekannt

TORONTO, ON – 8. Mai 2025 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) (Pasinex oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass die British Columbia Securities Commission als Hauptaufsichtsbehörde eine Failure to File Cease Trade Order (FFCTO) erlassen hat, die den Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens in Kanada, einschließlich des Handels mit seinen Stammaktien über die Canadian Securities Exchange (CSE), untersagt.

Die FFCTO wurde aufgrund einer Verzögerung bei der Einreichung des geprüften konsolidierten Jahresabschlusses des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr zusammen mit der dazugehörigen Management’s Discussion and Analysis (MD&A) und der Zertifizierung der jährlichen Einreichungen, die zusammen als die erforderlichen Dokumente bezeichnet werden, herausgegeben, die gemäß National Instrument 52-109 – Certification of Disclosure in Issuers‘ Annual and Interim Filings bis zum 30. April 2025 fällig waren.

Die Verzögerung ist in erster Linie auf die jüngsten internen Veränderungen zurückzuführen, einschließlich des Rücktritts des Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens Ende 2024, der Ernennung eines neuen Wirtschaftsprüfers und eines neuen CFO in Kanada Anfang 2025. Darüber hinaus haben Änderungen in der Führung und bei den Wirtschaftsprüfern von Pasinex A, der türkischen Tochtergesellschaft des Unternehmens, dazu geführt, dass die Prüfung der türkischen Tochtergesellschaft mehr Zeit in Anspruch nimmt, was zu unvorhergesehenen Verzögerungen bei der Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses geführt hat.

Pasinex arbeitet zusammen mit seinen Buchhaltungsmitarbeitern und externen Wirtschaftsprüfern intensiv am Abschluss der Prüfung und erwartet, dass die erforderlichen Unterlagen in den kommenden Tagen eingereicht werden. Die FFCTO bleibt in Kraft, bis diese Dokumente eingereicht sind. Das Unternehmen bestätigt, dass die FFCTO unverzüglich nach Abschluss dieser Unterlagen aufgehoben wird, und wird weitere Informationen geben, sobald diese verfügbar sind.

Über Pasinex

Pasinex ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das durch den Erwerb und die Erschließung außergewöhnlicher hochgradiger Zinklagerstätten mit einem Zinkgehalt von 25 bis 50 % in der Türkei und 14 bis 24 % in Nevada einen äußerst rentablen operativen Betrieb aufbaut. In den letzten 10 Jahren hat das Joint Venture von Pasinex in der Türkei mehr als 160 Millionen Pfund Zink produziert und dabei einen Umsatz von über 125 Millionen CAD erzielt. Dabei wurden mehr als 200.000 Tonnen Zinkerz mit einem Zinkgehalt zwischen 30 und 50 % abgebaut. Pasinex konzentriert sich derzeit auf die Weiterentwicklung hochgradiger Konzessionsgebiete, wie z.B. Sarikaya, auf denen bereits in kleinem Maßstab im operativen Betrieb Zink mit einem Gehalt zwischen 30 % und 50 % abgebaut wird. Das Unternehmen hält auch eine 51%ige Beteiligung an einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt, dem Gunman-Projekt in Nevada. Pasinex verfügt über ein starkes technisches Managementteam, das bei der Mineralexploration und der Erschließung von Bergbauprojekten eine langjährige Erfahrung vorweisen kann. Wir von Pasinex Resources Limited haben uns die Exploration und Förderung von hochgradigen Erzvorkommen zur Aufgabe gemacht, um für Wachstum und Wohlstand bei allen Interessengruppen, einschließlich Aktionäre, Mitarbeiter und in den Gemeinden rund um unsere Betriebsstätten zu sorgen. Dabei erfüllen wir sämtliche Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umwelt.

Besuchen Sie unsere Website auf: www.pasinex.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Ian D. Atacan

Chief Financial Officer

Tel.: +1 416.562.3220

E-Mail: ian.atacan@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Tel.: +1 416.906.3498

E-Mail: evan.white@pasinex.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

