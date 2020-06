Aromatherapie mit Gesichtsasken von Aroma Yong

Aromatherapie Gesichtsmasken von Aroma Yong mit natürlichen, ätherischen Ölen von der koreanischen Insel Jeju. Die Anwendung entspannt Haut und Geist.

Aroma Yong kombiniert Aromatherapie und Gesichtsmaske. Die Anwendung entspannt nicht nur die Haut, sondern auch auf den Geist.

Die Aroma Maske wird aus natürlichen, ätherischen Ölen gewonnen. Die Rohstoffe kommen aus der Natur der Insel Jeju (Süd-Korea) unter Anleitung einer professionellen Aromatherapeutin.

Die Düfte der Aroma Maske beruhigen und schaffen ein Entspannungsgefühl, das die Aromatherapie erreichen möchte. Die Anwender sollten die Möglichkeit haben, sich zu Hause seinen eigenen Spa-Moment zu schaffen.

Bei Miss&Missy – dem Spezialisten für vegane koreanischen Kosmetik in Deutschland – gibt es die Aroma Masken von Aroma Yong jetzt in vier Aromen: Mandarine, Geranium und Spearmint

Aromatherapie Gesichtsmasken von Aroma Yong

https://www.missandmissy.de/product/beaudiani-aroma-mask-lavender/

Mit ätherischem Lavendelöl

Duftrichtung: mild, süßlich, Kräuterartig süß

Wirkung auf der Haut: Durchblutungsfordernd, Feuchtigkeitsspendend

Wirkung für die seele: Beruhigend und stressabbauend, Schlaflosigkeit

Vegan – Natührliche Inhaltsstoffe

https://www.missandmissy.de/product/aroma-yong-geranium-aromatherapy-mask-2/

Organic Tuchmaske mit Aroma Therapie für Damen und Herren

Anwendungsbereich für das Gesicht und den Hals mit Ätherische Öl von therapeutischer Qualität

Relaxt Geist und Seele

Feuchtigkeit, Regeneration, Anti-Aging

Geranium Aromatherapy Mask wirkt festigend und revitalisierend, stärkt die Widerstandskraft der Haut.

Der Bio-Bambus und die Bio-Kaktusfrucht von der Insel Jeju und Adenosin gleichen Hautfalten aus.

Natürliches Jojoba-Öl legt sorgt für eine ausgezeichnete Feuchtigkeitswirkung

Lavendel (Bot. Name : Lavandula angustifolia) ist ein angenehmer Kräuterduft zur Entspannung des Körpers!

Geranium (Bot. Name : Pelargonium graveolens) entspannt Körper und Seele mit dem Duft von grünen Blättern und Rosen!

Palmarosa (Bot. Name : Cybopogon martini) strömt einen süßlichem Rosenduft aus.

https://www.missandmissy.de/product/aroma-yong-speamint-aromatherapy-mask-2/

Organic Tuchmaske mit Aroma Therapie für Damen und Herren

Anwendungsbereich: Gesicht mit ätherische Öl von therapeutischer Qualität

Relaxt Geist und Seele

Kühlender und erfrischender Duft zur Beruhigung

Speamint Aromatherapy Mask schafft sofortige Entspannung der Haut und intensive Feuchtigkeitsversorgung.

Wichtige Wirkstoffe:

Bio-Bambus und Aloe Vera hat eine beruhigende und feuchtigkeitsspendende Wirkung auf die Haut

Natürliches Jojoba-Öl legt sorgt für eine ausgezeichnete, feuchtigkeitsspendende Wirkung

Sweet Orange (Bot. Name: Citrus sinensis) wirkt erfrischend mit ihrem Duft und entspannt dank des sensationellen Aromas!

Patchouli (Bot. Name: Pogostemon cablin) beruhigt die Seele mit ihrem natürlichen Aroma!

https://www.missandmissy.de/product/aroma-yong-mandarin-aromatherapy-mask-2/

Organic Tuchmaske mit Aroma Therapie für Damen und Herren

Anwendungsbereich für das Gesicht mit Ätherische Öl von therapeutischer Qualität

Relaxt Geist und Körper.

Aufhellungseffekt, Verbesserung der Widerstandsfähigkeit.

Mandarin Aromatherapy Mask sorgt für strahlenden Glanz und fördert die Widerstandskraft der Haut. Die Hautbarriere wird geschützt und gepflegt.

Die Bio-Kaktusfrucht von der Insel Jeju. Niacinamid (Vitamin B3) trägt zum Ausgleich des Hautbildes bei.

Natürliches Jojoba-Öl sorgt für eine ausgezeichnete Feuchtigkeitswirkung.

Lavendel ist ein angenehmer Kräuterduft zur Entspannung des Körpers!

Petitgrain (Bot. Name : Citrus aurantium amara/ Bitterorange) schafft einen frischen Duft nach Mandarine zur Entspannung von Geist und Körper!

Alle Aromatherapie Gesichtsmasken von Aroma Yong unter: https://www.missandmissy.de/kategorie/marken/aroma-yong-aroma-therapie-fuer-haut-und-seele/

Über Miss&Missy

Koreanische Kosmetik liegt im Trend und kann mit hochwertigen Inhaltsstoffen wie etwa Organic Argan Öl, Aloe Vera, Propolis und Grünen Tee (etwa die Green Tea von Innisfree) überzeugen.

Der Online Shop für asiatische Kosmetik bietet eine große Palette an Fernost Beauty Produkten der im asiatischen Raum und darüber hinaus angesagten großen Koreanischen Kosmetikmarken Aromatica, Innisfree, Laneige, KinGirls, Kocostar, Tony Moly und den innovativen Produkten von Holika Holika, Neogen, Benton, Cosrx, Dr.G und Cremorlab sowie weiteren hochwertiger Kosmetik von Insidertipps wie Klairs, ThankYou Farmer, Whamisa, Unitouch, Petitfee und PureHeals. Neuzugänge im Sortiment sind die Koreanischen Kosmetikmarken A. by Bom, d’Alba, Leegeeham, Son&Park und Enature.

Die breite Auswahl an Lotionen, Cremes, Gesichtsölen, Serum-Ampoulen (Essence) sowie Koreanische Reinigung & Peeling macht das Kosmetik Online Shopping zum Erlebnis – natürlich auch die oben erwähnten Sheet Masken und Sleeping Masken. Neben Anti-Aging Kosmetik findet man im Online Shop für Koreanische Kosmetik bei missandmissy.de für fast jeden Hauttyp wie Mischhaut, sensible Haut oder trockene Haut, aber auch spezielle Pflegeprodukte zur Behandlung von Problemhaut oder schonenden Reinigung und Pflege, wenn die Haut zu Mitessern neigt.

Der Online Shop für Koreanische Kosmetik bietet gut sortierte Kategorien wie Augen-/Lippenpflege, Toner/Gesichtsspray, Sonnenschutz, Make-up, Produkte, die der gepflegte Mann von heute braucht, Kosmetik fürs Handgepäck in Reisegrösse/Accessories, und komplette Kosmetik Travel Sets/Geschenke

Neben dem Endkunden Geschäft bietet Miss&Missy auch B2B Business To Business Vertrieb, den Kosmetik Großhandel diverser Koreanischer Kosmetik Marken für den gut sortierten Fachhandel (dymar-company.com – Korean Cosmetics Wholesale Distributors).

Für redaktionelle Beiträge im Bereich Print- und Onlinemedien aus den Segmenten Wellness, Fashion & Gossip, sowie Blogger, YouTuber und Instagram Influencer können kostenlose Kosmetik Samples, Muster & Proben angefordert werden.

Kontakt

Miss & Missy

dymar GmbH

Kurtekottenweg 9

51373 Leverkusen

Web: https://www.missandmissy.de

Email: info@missandmissy.de

Tel: +49 214 73467686

Fax: +49 214 73467691

