Ti amo Tia’m ? Neue koreanische Kosmetik-Marke bei Miss&Missy

Tia’m My Signature C Source – Serum mit Vitamin C jetzt neu bei Miss&Missy. 30% Kennenlern-Angebot. Versand ab Lager Deutschland. Versandkostenfrei ab 39,-EUR

Miss&Missy hat die koreanische Kosmetik-Marke Tia’m neu ins Programm aufgenommen und damit das Gesamtsortiment an koreanische Kosmetik neben den Marken A. by Bom, Benton, Blithe, Cosrx, D’Alba, Dr.LOLA, Enature, Heimish, Holika Holika, Isntree, Jumiso, Kingirls, Kocostar, Leegeehaam, Lindsay, Miss&Missy, Missha, Olivarrier, Petitfee, Pureheals, Shangpree, SON&PARK, Thank You Farmer, Unitouch, Whamisa, und Yadah auf insgesamt fast 30 Marken ausgebaut.

Aus der Linie „My Signature“ von Tia’m hat Miss&Missy jetzt zwei besonders hochwertige Produkte zum Kennenlern-Preis mit 30% Rabatt im Angebot. Natürlich wie immer sofort Versandfertig ab Lager Deutschland, versandkostenfrei ab 39,-EUR

https://www.missandmissy.de/product/tiam-my-signature-a-cream/

Eine intensive Feuchtigkeitscreme, die die Haut nicht nur befeuchtet, sondern auch den Hautton ausgleicht.

Revitalisiert trockene und stumpf aussehende Haut.

https://www.missandmissy.de/product/tiam-my-signature-c-source/

Ein hochkonzentriertes 20%-iges Vitamin C Serum.

Stellt die Hautelastizität und einen ebenmäßigen Teint wieder her.

Erhöht die Festigkeit der Haut und reduziert Altersflecken und Aknenarben.

Über Miss&Missy

Koreanische Kosmetik liegt im Trend und kann mit hochwertigen Inhaltsstoffen wie etwa Organic Argan Öl, Aloe Vera, Propolis und Grünen Tee (etwa die Green Tea von Innisfree) überzeugen.

Der Online Shop für asiatische Kosmetik bietet eine große Palette an Fernost Beauty Produkten der im asiatischen Raum und darüber hinaus angesagten großen Koreanischen Kosmetikmarken Aromatica, Innisfree, Laneige, KinGirls, Kocostar, Tony Moly und den innovativen Produkten von Holika Holika, Neogen, Benton, Cosrx, Dr.G und Cremorlab sowie weiteren hochwertiger Kosmetik von Insidertipps wie Klairs, ThankYou Farmer, Whamisa, Unitouch, Petitfee und PureHeals. Neuzugänge im Sortiment sind die Koreanischen Kosmetikmarken A. by Bom, d’Alba, Leegeeham, Son&Park und Enature.

Die breite Auswahl an Lotionen, Cremes, Gesichtsölen, Serum-Ampoulen (Essence) sowie Koreanische Reinigung & Peeling macht das Kosmetik Online Shopping zum Erlebnis – natürlich auch die oben erwähnten Sheet Masken und Sleeping Masken. Neben Anti-Aging Kosmetik findet man im Online Shop für Koreanische Kosmetik bei missandmissy.de für fast jeden Hauttyp wie Mischhaut, sensible Haut oder trockene Haut, aber auch spezielle Pflegeprodukte zur Behandlung von Problemhaut oder schonenden Reinigung und Pflege, wenn die Haut zu Mitessern neigt.

Der Online Shop für Koreanische Kosmetik bietet gut sortierte Kategorien wie Augen-/Lippenpflege, Toner/Gesichtsspray, Sonnenschutz, Make-up, Produkte, die der gepflegte Mann von heute braucht, Kosmetik fürs Handgepäck in Reisegrösse/Accessories, und komplette Kosmetik Travel Sets/Geschenke

Neben dem Endkunden Geschäft bietet Miss&Missy auch B2B Business To Business Vertrieb, den Kosmetik Großhandel diverser Koreanischer Kosmetik Marken für den gut sortierten Fachhandel (dymar-company.com – Korean Cosmetics Wholesale Distributors).

Für redaktionelle Beiträge im Bereich Print- und Onlinemedien aus den Segmenten Wellness, Fashion & Gossip, sowie Blogger, YouTuber und Instagram Influencer können kostenlose Kosmetik Samples, Muster & Proben angefordert werden.

Kontakt

Miss & Missy

dymar GmbH

Kurtekottenweg 9

51373 Leverkusen

Web: https://www.missandmissy.de

Email: info@missandmissy.de

Tel: +49 214 73467686

Fax: +49 214 73467691

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Miss&Missy

Frau Yue Siebert

Kurtekottenweg 9

51373 Leverkusen

Deutschland

fon ..: +49 214 73467686

fax ..: +49 214 73467691

web ..: https://www.missandmissy.de

email : info@missandmissy.de

Pressekontakt:

da Agency

Herr Peter Sreckovic

Im Klapperhof 7-23

50670 Köln

fon ..: 0221-64309972

web ..: https://www.da-agency.de

email : info@da-agency.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Online Schulung: New Work und Change Management