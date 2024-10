Aryaka stellt umfassendes Update von Unified SASE as a Service vor

Native Cloud Access Security Broker, Remote Browser Isolation sowie neue Partnerschaft mit Menlo

Aryaka, Spezialist für Unified SASE as a Service, hat für den Herbst ’24 ein umfassendes Produkt-Update angekündigt. Das Update beinhaltet den neuen Cloud Access Security Broker (CASB) und eine validierte Interoperabilität mit Menlo Security, dem Pionier im Bereich Secure Enterprise Browsers und Remote Browser Isolation (RBI). Das Unternehmen hat außerdem die virtuelle Proof-of-Concept-Funktion Aryaka Interactive Product Experience (IPX) eingeführt.

Die Updates erweitern die Unified SASE-as-a-Service-Lösung und bieten einen Mehrwert für Unternehmen, die ihre Sicherheits- und Netzwerkimplementierungen weiter konsolidieren möchten. Mit den neuen Funktionen können Anwender ihre global verteilten Anwendungen schützen, ohne die Leistung oder Flexibilität sicherer Netzwerke zu beeinträchtigen.

„Da die Anwendungen immer verteilter und die Angriffsvektoren immer ausgefeilter werden, können sich Unternehmen beim Schutz ihrer Netzwerke nicht mehr auf ein Sammelsurium von Einzellösungen verlassen. Unternehmen wenden sich daher zunehmend an Unified SASE, müssen aber feststellen, dass die meisten Lösungen durch Übernahmen zusammengestückelt wurden und nur dem Namen nach ‚vereinheitlicht‘ sind“, so Renuka Nadkarni, Chief Product Officer bei Aryaka. „Aryaka Unified SASE as a Service bietet ein integriertes Sicherheitsnetzwerk, das Leistung, Agilität, Einfachheit und Sicherheit umfasst. Wir treffen unsere Kunden dort, wo sie sich auf ihrer Reise befinden – ob sie gerade erst mit der Modernisierung ihrer Netzwerke beginnen oder bereit sind, zu einer vollständig konvergenten Netzwerk- und Sicherheitsumgebung überzugehen.“

Die Erweiterung folgt der kürzlichen Einführung der Aryaka AI>Perform, einer GenAI-Lösung zur Netzwerkbeschleunigung, die nativ als Teil von Aryaka Unified SASE as a Service bereitgestellt wird. Diese Schritte zeigen das kontinuierliche Engagement von Aryaka, sein Unified-SASE-Angebot zu erweitern und die sich entwickelnden Bedürfnisse der Kunden mit einem umfassenden Satz von Dienstleistungen zu erfüllen, die auf der Grundlage der spezifischen Bedürfnisse des Kunden und seiner Position auf dem Weg zu einem sicheren Netzwerk eingesetzt werden.

„Die Erweiterung des Unified SASE-as-a Service-Angebotes von Aryaka erfolgt in einer Zeit, in der sich Unternehmen mit immer raffinierteren Cyber-Bedrohungen und den Herausforderungen der Verwaltung verteilter Belegschaften auseinandersetzen müssen“, erklärt Roy Chua, Gründer von AvidThink. „Durch die Hinzufügung von CASB und die Integration von RBI in seine konvergente Sicherheits- und Netzwerkerfahrung adressiert Aryaka die Grenzen von Einzellösungen.“

Vollständig integrierte CASB-Lösung rationalisiert die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien

Aryaka hat seine neue CASB-Lösung in das Portfolio aufgenommen, um SaaS-Anwendungen durch ein einheitliches Single-Pass-Verarbeitungsmodell umfassend zu schützen. CASB ist vollständig in die OnePASS-Architektur und das Zero Trust WAN von Aryaka integriert und schafft so eine nahtlose Cloud-Sicherheitserfahrung für Kunden. Die Lösung ermöglicht Unternehmen die einfache Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien über die verteilte Datenebene – auf dem Edge-Gerät für Benutzer vor Ort und in Zweigstellen sowie an Points of Presence (PoPs) für Remote-Benutzer.

Zu den wichtigsten Vorteilen von CASB gehören:

– Umfassende Transparenz: CASB schafft einen vollständigen Überblick über die Cloud-Umgebung – von Benutzeraktivitäten und Datenzugriff bis hin zu potenziellen Risiken – und ermöglicht so fundierte Sicherheitsentscheidungen.

– Granulare Zugriffskontrolle: CASB ermöglicht fein abgestufte Zugriffsrichtlinien auf der Grundlage von Benutzeridentität, Gerät, Standort und anderen kontextbezogenen Faktoren und stellt so sicher, dass nur autorisierte Benutzer auf sensible Daten und Anwendungen zugreifen können.

– Innovativer Schutz vor Bedrohungen: CASB nutzt die aktuellen Bedrohungsdaten und Algorithmen für maschinelles Lernen, um anspruchsvolle Angriffe wie Malware, Ransomware und Insider-Bedrohungen zu erkennen und zu verhindern.

Aryaka CASB wird als Teil von Unified SASE as a Service im vierten Quartal 2024 allgemein verfügbar sein.

Partnerschaft mit Menlo Security schafft Mehrwert für Kunden durch verbesserte Web-Sicherheit

Aryaka hat sich zudem mit Menlo Security zusammengetan, um umfassende RBI-Funktionen in sein Angebot einzuführen, das Remote- und Hybrid-Mitarbeiter vor Phishing und Malware aus dem Internet schützt, ohne dabei die Browsing-Funktionen und Effizienz zu beeinträchtigen.

Menlo Security RBI isoliert die Browsing-Aktivitäten vom Netzwerk und stellt so sicher, dass die Benutzer stets vor browserbasierten Bedrohungen geschützt sind. Um diese Fähigkeiten zu implementieren, leitet Aryaka den Kundenverkehr direkt von den Edge-Geräten zum Menlo Secure Cloud Browser und weiter zum privaten Kernnetzwerk von Aryaka.

Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Aryaka, ein umfassendes SASE-Framework anzubieten, das auf die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse eingeht. Durch die Einbindung von Menlo Security RBI ermöglicht Aryaka Unternehmen, sich proaktiv gegen Bedrohungen aus dem Internet zu schützen, und ermöglicht so sicheres Arbeiten aus der Ferne, die Einführung der Cloud und Initiativen zur digitalen Transformation.

„Die Herausforderungen verteilter Belegschaften, hybrider Anwendungen und eskalierender Cyber-Bedrohungen erfordern einen neuen Ansatz für die Netzwerksicherheit“, erläutert Pejman Roshan, Chief Marketing Officer bei Menlo Security. „Unsere RBI-Funktionen fügen sich nahtlos in die Unified-SASE-Plattform von Aryaka ein und ermöglichen es Unternehmen, ihre Nutzer selbst vor den raffiniertesten Bedrohungen zu schützen und gleichzeitig ein produktives Surferlebnis zu gewährleisten.“

Die RBI-Funktionen von Menlo sind ab sofort als Teil von Aryaka Unified SASE as a Service verfügbar.

Aryaka Unified SASE as a Service mit der neuen friktionsfreien interaktiven Produkterfahrung (IPX)

Zusätzlich zu den Updates für Unified SASE as a Service hat das Unternehmen Aryaka IPX eingeführt. Aryaka IPX bietet einen einfach zu implementierenden virtuellen Proof-of-Concept, in dem Unternehmen den Wert, die Agilität und die Fähigkeiten von Unified SASE as a Service erleben können. Benutzer können spezifische Anwendungsfälle in einer intuitiven, einfach zu bedienenden virtuellen Umgebung testen, ohne dass sie ihren aktuellen Netzwerkbetrieb integrieren oder unterbrechen müssen.

„Der Start mit einem traditionellen Proof-of-Concept kann ein langwieriger Prozess sein, der viel Testen, Experimentieren und Lernen beinhaltet“, ergänzt Justin Lim, VP of Customer Success bei Aryaka. „Aryaka IPX beschleunigt diesen Prozess und ermöglicht es Interessenten, die Technologie in ihrem eigenen Tempo in einer druckfreien, selbstgeführten Umgebung zu validieren. Mit diesem Angebot können Unternehmen einen schnellen Proof-of-Value erreichen und aus erster Hand sehen, wie sie von den Lösungen von Aryaka profitieren können.“

