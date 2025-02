Aryaka erweitert Unified SASE as a Service durch KI-gesteuerte Funktionen

Winter ’25 Release bietet zudem vereinfachte Paketierung zur Beschleunigung der Einführung und dynamische PoPs für Kundenflexibilität

Aryaka, Anbieter von Unified SASE as a Service, hat die Plattform um AI>Observe erweitert und bietet damit KI-gestützte Beobachtungsmöglichkeiten für fortschrittliche Bedrohungserkennung, -prävention und -analyse. Das Update enthält außerdem ein kunden- und partnerfreundliches „As-a-Service“-Paket, das den Wiederverkauf, den Kauf und den Besitz der Aryaka-Angebote vereinfacht. Außerdem hat Aryaka dynamische PoPs hinzugefügt, um die Konnektivitäts- und Compliance-Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

„Mit dem Winter ’25 Update hat Aryaka die Priorität von AI in unserem Unified SASE as a Service weiter erhöht“, erläutert Shailesh Shukla, Chief Executive Officer bei Aryaka. „Die AI>Observe-Lösung bringt eine neue Ebene der Sichtbarkeit, Erkennung und Analyse von Netzwerksicherheitsrisiken, die es Unternehmen ermöglicht, sowohl traditionelle Apps als auch KI-Workloads in einer zunehmend riskanten Cybersecurity-Umgebung sicher und vertrauensvoll zu beobachten.“

AI>Observe liefert KI-gestützte Netzwerktransparenz und umsetzbare Erkenntnisse

AI>Observe bietet Aryaka-Kunden KI-gesteuerte Sichtbarkeit in ihren Netzwerken mit umsetzbaren Erkenntnissen. Mit AI>Observe, das ab sofort für einen frühen Zugang verfügbar ist, können Unternehmen Sicherheitsvorfälle und Leistungsprobleme überwachen. Die Lösung nutzt hunderte maschinelle Lernmodelle zur schnellen Erkennung von Bedrohungen und zur Identifizierung von anomalem Netzwerkverhalten. Über das einheitliche Dashboard MyAryaka können Unternehmen den Netzwerkverkehr und die Verwaltung von Netzwerk- und Sicherheitsrichtlinien überwachen und analysieren.

Die wichtigsten Vorteile von Aryaka AI>Observe sind:

– Umfassender Einblick in Bedrohungen: Durch die Kombination von Aryakas Echtzeit-Netzwerkverkehrsdaten mit KI-gesteuerten Bedrohungsanalysen erhalten Unternehmen ein tieferes Verständnis für potenzielle Bedrohungen in ihren Netzwerken.

– Proaktive Erkennung von Bedrohungen und Anomalien: Anomalien, die in Aryakas Netzwerkverkehrsmustern erkannt werden, lösen Echtzeitwarnungen innerhalb von AI>Observe aus und ermöglichen eine schnellere Reaktion auf Vorfälle.

– Automatisierung ohne Eingreifen: AI>Observe ermöglicht optionale automatisierte Bedrohungsabwehr, einschließlich der Isolierung gefährdeter Geräte, der Blockierung von bösartigem Datenverkehr und der Anpassung von Netzwerkrichtlinien im laufenden Betrieb.

Kunden von Aryaka AI>Observe können zusätzliche Dienste vom Technologiepartner Sequretek erwerben, darunter:

– 24/7 verwaltete Security Operations Center (SOC) Überwachungs-, Erkennungs- und Abhilfedienste für kontinuierlichen Schutz.

– Integration von SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) für automatisierte Reaktionen, um manuelle Eingriffe zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.

Vereinfachte „As-a-Service“-Preisgestaltung zur Beschleunigung der Einführung

Aryaka hat zudem neue Preise und Pakete definiert, um die Einführung, Bereitstellung und Erweiterung seiner Services zu vereinfachen und ein flexibles Nutzungserlebnis zu schaffen, das verteilten Unternehmen in der hybriden, Multi-Cloud- und KI-Wirtschaft entgegenkommt.

Aryaka bietet jetzt drei As-a-Service-Pläne an:

– Aryaka SD-WAN für globale Konnektivität und Anwendungsleistung,

– Aryaka Unified SASE für Kunden, die ihr Netzwerk und ihre Sicherheit vollständig konvergieren möchten,

– Aryaka Advanced Security für Kunden, die an zusätzlichen Sicherheitsfunktionen interessiert sind.

„Dieser neue, vereinfachte Ansatz für die Paketierung ist leichter zu verstehen, zu erklären und anzubieten sowie besser auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt“, erklärt Matt Hayes, Präsident des Aryaka-Partners Integrity Communications Services. „Diese Änderung wird uns helfen, schneller mehr zu verkaufen und zeigt, dass Aryaka auf das Feedback des Marktes gehört hat. Wir sind begeistert von Innovationen wie AI>Observe, die Aryaka weiterhin schnell auf den Markt bringt.“

Dynamische PoPs verbessern Kundenflexibilität und Compliance

Aryaka hat seine Servicebereitstellungsmöglichkeiten um dynamische PoPs erweitert. Diese PoP-Instanzen können bei Bedarf in jeder AWS- oder GCP-Region bereitgestellt werden und bieten Unternehmen eine globale Netzwerkreichweite, wo immer sie diese benötigen. Dynamische PoPs beschleunigen nicht nur die Agilität, sondern unterstützen auch die Compliance-Bemühungen. Mit der umfassenden globalen Abdeckung von AWS und GCP kann Aryaka On-Demand-PoPs an jedem Standort bereitstellen, der erforderlich ist, um die lokalen Datenresidenz- und Souveränitätsgesetze eines Kunden zu erfüllen, wie z. B. GDPR in der EU.

Unterstützende Zitate

„Unsere Partnerschaft mit Aryaka stellt einen Durchbruch bei der Integration der KI-gesteuerten Sicherheitsintelligenz von Sequretek mit den Netzwerkdaten von Aryaka dar, um Kunden von AI>Observe schnell Erkennungen und Erkenntnisse zu liefern“, sagte Anand Naik, Mitbegründer und CEO von Sequretek. „Diese Partnerschaft ist für uns von strategischer Bedeutung, um den Wert unserer Investitionen in Sicherheits-KI und -analytik auf mehr Organisationen weltweit auszudehnen.“

Roy Chua, Gründer und Hauptanalyst bei AvidThink, sagte: „Aryaka’s neuester, schlanker As-a-Service-Ansatz mit flexiblen Verbrauchsmodellen und dynamischer PoP-Bereitstellung gibt Unternehmen die nötige Anpassungsfähigkeit und reduziert gleichzeitig die Komplexität, die normalerweise mit sicheren Netzwerkinitiativen verbunden ist. Darüber hinaus stellt die Einführung der AI>Observe-Fähigkeit einen Fortschritt bei der Verbesserung der umfassenden Netzwerksichtbarkeit und -sicherheit dar.“

„Aryaka versteht, dass man zur Sicherung seiner Daten sein Netzwerk sichern muss. Das bedeutet, dass man sowohl den Netzwerkverkehr als auch die Sicherheitsfunktionen kontrollieren und einsehen können muss“, sagte Scott Raynovich, Gründer und leitender Analyst bei Futuriom. „Das neue AI>Observe bietet KI-gestützte Beobachtbarkeit, um sichere Netzwerke transparenter und sicherer als je zuvor zu machen, und gibt Unternehmen ein einheitliches sicheres Netzwerk, das ihnen die Gewissheit gibt, dass ihre wertvollen Daten sicher verbunden sind.“

