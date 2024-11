NESIC wählt Cloudbrink SASE zur Bereitstellung von Managed Services

Der globale Systemintegrator entscheidet sich für Einfachheit, Sicherheit und Geschwindigkeit des Cloudbrink-Services

Der japanische Systemintegrator NEC Networks & System Integration Corporation (NESIC) wird künftig den Personal SASE Service von Cloudbrink als Grundlage für sein Virtual Trusted Overlay Network nutzen. Zudem wird Fujitsu ab Januar 2025 auf dem NESIC Virtual Trusted Overlay Network basierende Dienste als Teil der Symphonict-Cloud-Service-Infrastruktur des Unternehmens anbieten.

Das Virtual Trusted Overlay Network ermöglicht ein hochleistungsfähiges Zero-Trust-Networking unter Verwendung des Global Edge Mesh von Cloudbrink mit extrem niedrigen Latenzzeiten. NESIC integriert auch andere Dienste wie Endpunktsicherheit und Identitätsmanagement, so dass beschleunigte Konnektivität und Sicherheit in einem vollständig verwalteten Dienst zusammengeführt werden können.

NESIC entschied sich für die Technologie von Cloudbrink aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit, der integrierten Sicherheit und der einfachen Bereitstellung und Verwaltung sowie aufgrund der Bereitschaft, an der Entwicklung des NESIC-Dienstes mitzuarbeiten.

Osamu Kikuchi, Senior Vice President der NEC Networks & System Integration Corporation, kommentierte: „Unsere Partnerschaft mit Cloudbrink begann vor über einem Jahr, und wir haben ihren preisgekrönten Service erfolgreich bei Unternehmen auf dem japanischen Markt eingeführt. Wir freuen uns darauf, mit diesem neuen Service die traditionelle Netzwerk- und Sicherheitsarchitektur von Unternehmen zu verändern und unseren Kunden und Partnern weltweit mehr Sicherheit, Einfachheit und Geschwindigkeit zu bieten.“

Der Schlüssel zum Virtual Trusted Overlay Network ist die Fähigkeit, einen extrem leistungsstarken und sicheren Netzwerkzugang zu bieten. Unabhängige Tests haben die Angabe von Cloudbrink bestätigt, dass Anwendungen für mobile und Remote-Benutzer mit Breitband- und Drahtlosverbindungen der Verbraucherklasse um das 30-fache beschleunigt werden können, ohne dass zusätzliche Kosten oder betriebliche Probleme durch die Installation von zusätzlicher Hardware entstehen.

Routing- und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen werden von einem globalen Netzwerk virtueller PoPs, den so genannten FAST-Edges, bereitgestellt, die mithilfe von KI den nächstgelegenen Zugangspunkt ausfindig machen – in der Regel in weniger als 10 ms.

Prakash Mana, CEO von Cloudbrink, erläutert: „Wir fühlen uns geehrt, eine wichtige Rolle beim Virtual Trusted Overlay Network zu spielen. NEC ist ein weltweit anerkannter Partner, und wir teilen die gleiche Vision, SASE für alle nutzbar zu machen – weniger Verwaltungsaufwand für die Netzwerk- und Sicherheitsteams, ein besseres Erlebnis für die Endnutzer und ein besserer Wert für das Unternehmen.“

NESIC, eine Tochtergesellschaft von Japans führendem Anbieter von Cloud Computing und Netzwerkdiensten NEC Corporation, unterzeichnete Anfang 2023 einen Vertrag als Reseller des Cloudbrink-Dienstes und wurde später Designpartner für die Entwicklung des Virtual Trusted Overlay Network.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cloudbrink

Uwe Scholz

Albrechtstr. 119

12167 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723988114

web ..: http://www.zonicgroup.com

email : uscholz@zonicgroup.com

Cloudbrink bietet die branchenweit erste Hochleistungskonnektivität für die moderne hybride Belegschaft überall auf der Welt. Das Unternehmen nutzt KI und ML, um einen Edge-nativen hybriden Zugang als Service (HAaaS) anzubieten. HAaaS liefert beschleunigte Leistung für Cloud-, SaaS- und Rechenzentrumsanwendungen. Die reine Softwarelösung von Cloudbrink umfasst das weltweit erste persönliche SD-WAN mit hochleistungsfähigem ZTNA und Moving Target Defense (MTD)-Sicherheit. Mit der Möglichkeit, Tausende von dynamischen PoPs, die so genannten FAST-Edges, zu nutzen, bietet Cloudbrink eine Erfahrung wie im Büro mit einer 30-fachen Steigerung der Anwendungsleistung und einer geringeren betrieblichen Komplexität für Netzwerk-, Sicherheits- und IT-Administratoren. Das Cloudbrink-Team mit Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Last-Mile-Netzwerkkonnektivität, Sicherheit und verteilte Systeme. www.cloudbrink.com

Pressekontakt:

Zonicgroup

Herr Uwe Scholz

Albrechtstr. 119

12167 Berlin

fon ..: 01723988114

web ..: http://www.zonicgroup.com

email : uscholz@zonicgroup.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Core Assets: Bohrsaison 2024 liefert bisher längste und hochgradigste Zink-Sulfidabschnitte Europaweiter Start von EuroChargeMedia – Revolutionäre Werbelösung für Unternehmen und Vertriebspartner