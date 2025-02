Goldshore informiert über den aktuellen Stand des Winter-Explorationsprogramms

– Die Diamantbohrungen werden in den nur im Winter zugänglichen Gebieten mit ausgedehnten alterierten Diorit-Intrusionen, die bei Superion entdeckt wurden, fortgesetzt.

– Das Programm zur geochemischen Beprobung des Grundgesteins wird fortgesetzt, um wichtige Datenlücken entlang des Kawa-Trends zu schließen.

– Das mit der IP-Geophysik am Boden beauftragte Unternehmen ist bereits vor Ort und prüft die vorläufigen Ergebnisse der ersten Linien.

VANCOUVER, B.C., 11. Februar 2025: Goldshore Resources Inc. (TSXV: GSHR / OTCQB: GSHRF / FWB: 8X00) („Goldshore“ oder das „Unternehmen“), – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldshore-resources-inc/ – freut sich, das folgende Update über das Winterexplorationsprogramm bekannt zu geben, wobei alle wichtigen Aktivitäten im Gange sind, einschließlich des Abschlusses von 5.848 Metern des 15.000 Meter umfassenden Diamantbohrprogramms in der Grube, von dem das Unternehmen bis Ende Februar weitere Untersuchungsergebnisse erwartet.

Michael Henrichsen, CEO von Goldshore, kommentierte: „Wir freuen uns, dass unser Explorationsprogramm vielversprechende Ergebnisse liefert, wie die Entdeckung ausgedehnter alterierter Diorit-Intrusionen entlang des Superion-Trends und die laufenden Fortschritte bei der Schließung kritischer Datenlücken entlang des Kawa-Trends. Die Hinzufügung von IP-Geophysik am Boden wird unser Verständnis des Potenzials der Liegenschaft weiter verbessern, und wir freuen uns darauf, die vorläufigen Ergebnisse zu prüfen und sie in unsere laufenden Explorationsbemühungen zu integrieren .“

Update zum Winter-Explorationsprogramm

Update zu den Grubenbohrungen

Das Unternehmen hat 19 Bohrlöcher mit 5.848 Metern des 15.000 Meter langen Winterbohrprogramms abgeschlossen. Darin enthalten sind 14 Bohrlöcher auf dem Trockenen in der Zone Southwest, die ohne durchgehende Winterbedingungen zugänglich waren. Diese Bohrungen durchschnitten erfolgreich eine Scherzonenmineralisierung innerhalb des alterierten Dioritpakets und zielten auf zuvor unbesiedelte Ressourcenblöcke ab, wie im aktuellen Ressourcenmodell definiert. Darüber hinaus trugen diese Bohrungen dazu bei, die oberflächennahe Ausdehnung des südlichen Randes der Zone besser zu definieren, wodurch unser Verständnis des Randes des Systems in diesem Gebiet verfeinert wurde.

Seit Ende Dezember konzentrierten sich die Arbeiten auf den Aufbau von Eis auf dem Snodgrass Lake und auf das Packen von Schnee über den Muskeggebieten bei Superion und QES. Diese Arbeiten ermöglichten es dem Unternehmen, die Bohrgeräte Ende Januar zu bewegen und vier Bohrlöcher bei Superion und vor kurzem das erste Bohrloch bei QES Up abzuschließen. Obwohl sich das Programm noch im Anfangsstadium befindet, haben die Bohrungen eine breite Chlorit-Epidot-Kieselerde-veränderte Diorit-Intrusion mit lokalisierten Serizit-Kieselerde-haltigen Scherzonen an der nördlichen Flanke des Hauptscherzonen-Korridors durchteuft

Ein drittes Bohrgerät wird beschafft, um bei dem bevorstehenden Teil des Bohrprogramms auf dem See-Eis zu helfen. Weitere Untersuchungsergebnisse des Diamantbohrprogramms in der Grube werden bis Ende Februar erwartet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78572/19022025_DE_Goldshore.001.jpeg

Abbildung 1: Lage der abgeschlossenen Bohrlöcher

Update der geochemischen Probenahme aus dem Gestein

Das Programm zur geochemischen Beprobung des Grundgesteins begann im vergangenen Dezember mit einem raupenmobilem Sonargerät, das sich auf Bohrungen in dem ausgedehnten Esker-Gebiet konzentrierte, das die Grenze zwischen dem Hood Lake Stock und dem vulkanischen Gestein des Kawa-Trends bildet, der vermutlich von der Knife Lake Fault markiert wird. Die Bohrungen wurden von den bestehenden Wegen und Pfaden aus durchgeführt, bis der Winter eintritt, der den Zugang zu den Gebieten mit Muskeg-Gelände ermöglicht, sobald diese gefroren sind

Im Rahmen des geochemischen Grundgebirgsprogramms wurden 41 der geplanten 200 Bohrungen abgeschlossen. Bis dato haben 39 Löcher erfolgreich Grundgestein in einer Tiefe von 10 bis 50 Metern durchteuft. Darüber hinaus erreichten zwei Löcher eine maximale Tiefe von 64 Metern, wobei sie im Esker-Material verblieben, was die Betriebsgrenze des Bohrgeräts darstellt. Die Bohrlöcher, die das Grundgestein durchschnitten, trafen im Südwesten auf eine nicht mineralisierte Intrusion des Hood Lake Stocks, im Nordwesten auf geschertes und verkrümmtes Gestein der Knife Lake Fault sowie auf alteriertes Gabbro- und Vulkangestein, das eine bedeutende Pyritmineralisierung aufweist.

Eigenkapitalzuschuss an das Management

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Erica Borgstrom im Zusammenhang mit ihrer Ernennung zum Chief Financial Officer und Corporate Secretary 500.000 Incentive-Aktienoptionen („Optionen“) und 250.000 Restricted Share Units („RSUs“) gemäß dem Omnibus-Incentive-Plan des Unternehmens gewährt wurden. Die Optionen können über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren zu einem Preis von 0,38 $ pro Aktie ausgeübt werden und werden wie folgt unverfallbar: 1/3 am 10. August 2025, 1/3 am 10. August 2026 und 1/3 am 10. August 2027. Die RSUs wurden am 10. Februar 2025 vollständig unverfallbar.

Marketing-Vereinbarung

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es eine Online-Marketing-Vereinbarung vom 10. Februar 2025 (die „Vereinbarung“) mit i2i Marketing Group, LLC, einem unabhängigen Marketing- und Medienunternehmen (der „Berater“), abgeschlossen hat, gemäß der sich der Berater bereit erklärt hat, dem Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Corporate Marketing und Investor Awareness zu erbringen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Management der Inhaltserstellung, die Beschaffung von Autoren, das Projektmanagement und die Medienverteilung. Als Gegenleistung für diese Dienstleistungen zahlt das Unternehmen dem Berater ein Gesamthonorar in Höhe von 325.000 USD in bar, wovon 81.250 USD bei Unterzeichnung der Vereinbarung und 243.750 USD unmittelbar vor dem Test der Medienverteilung, der etwa drei Wochen nach dem Datum der Vereinbarung stattfinden soll, zu zahlen sind. Die Gebühren werden aus dem allgemeinen Betriebskapitalkonto des Unternehmens gezahlt.

Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von drei Monaten und kann durch zusätzliche Einfügeaufträge, die von den Parteien vereinbart werden, verlängert werden. Darin werden die monatlichen Medienausgaben und die zu erbringenden Dienstleistungen festgelegt, wobei die maximalen monatlichen Medienausgaben während der Laufzeit einer solchen verlängerten Vereinbarung 150.000 USD nicht überschreiten dürfen, sofern die TSX Venture Exchange (die TSXV“) nichts anderes genehmigt.

Der Berater ist weder direkt noch indirekt an der Gesellschaft oder ihren Wertpapieren beteiligt, noch hat er das Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben. Der Geschäftssitz des Beraters befindet sich in 1107 Key Plaza #222, Key West, Florida, 33040. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Börse. Der Berater hat sich verpflichtet, bei der Erbringung der Dienstleistungen für das Unternehmen alle geltenden Wertpapiergesetze und die Richtlinien der Börse einzuhalten.

Qualifizierte Person

Peter Flindell, PGeo, MAusIMM, MAIG, Vice-President, Exploration, des Unternehmens, und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt. Herr Flindell hat die offengelegten Daten überprüft. Um die Informationen im Zusammenhang mit dem Winterbohrprogramm auf dem Goldprojekt Moss zu verifizieren, hat Herr Flindell das Grundstück mehrmals besucht; er hat mit dem verantwortlichen Personal vor Ort die Verfahren für die Protokollierung, die Probenahme, die Schüttdichte, den Kernschnitt und den Probenversand besprochen und überprüft; er hat mit dem verantwortlichen Personal die Untersuchungsergebnisse und die QA/QC-Ergebnisse besprochen und überprüft; und er hat die Begleitdokumentation, einschließlich der Lage und Ausrichtung der Bohrlöcher und der Berechnungen der bedeutenden Untersuchungsintervalle, überprüft. Er überwachte auch die HSE-Richtlinien des Unternehmens vor Ort, um die vollständige Einhaltung sicherzustellen, und beriet sich mit den indigenen Gemeinden, die das Projekt beherbergen, über die Planung und Durchführung des Bohrprogramms, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Umwelt und die Sanierungsprotokolle des Unternehmens.

Über Goldshore

Goldshore ist ein wachstumsorientiertes Goldunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch den Erwerb und die Weiterentwicklung von primären Goldvorkommen in erstklassigen Jurisdiktionen ( ) einen langfristigen Wert für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Das Unternehmen wird vom ehemaligen Leiter der Strukturgeologie des weltgrößten Goldunternehmens geleitet und von einem der führenden kanadischen Private-Equity-Unternehmen unterstützt. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Moss in Ontario (Kanada), das sich in einem fortgeschrittenen Stadium befindet und über einen direkten Zugang zum Trans-Canada Highway, ein Wasserkraftwerk in der Nähe des Standortes, unterstützende lokale Gemeinden und qualifizierte Arbeitskräfte verfügt. Das Unternehmen hat über 60 Millionen $ an neuem Kapital investiert und etwa 80.000 Meter an Bohrungen auf dem Goldprojekt Moss abgeschlossen, die insgesamt über 235.000 Meter an Bohrungen umfassten. Die 2024 aktualisierte Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 (MRE“) wurde auf 1,54 Millionen Unzen angezeigte Goldressourcen mit 1,23 g/t Au und 5,20 Millionen Unzen abgeleitete Goldressourcen mit 1,11 g/t Au erweitert. Die MRE umfasst nur 3,6 Kilometer des über 35 Kilometer langen mineralisierten Trends, ist in der Tiefe und entlang des Streichens weiterhin offen und stellt eine der wenigen verbleibenden großen kanadischen Goldlagerstätten dar, die für eine Erschließung in diesem Zyklus in Frage kommen. Bitte beachten Sie den technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel: „Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate for the Moss Gold Project, Ontario, Canada“ vom 20. März 2024 mit einem Gültigkeitsdatum vom 31. Januar 2024, der im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und die Website des Unternehmens (www.goldshoreresources.com).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael Henrichsen

Präsident, Hauptgeschäftsführer und Direktor

Goldshore Resources Inc.

E: mhenrichsen@goldshoreresources.com

W: www.goldshoreresources.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Entwicklungen des Unternehmens wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen „eintreten werden“, „würden“, „können“, „könnten“ oder „sollten“. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf die Erwartungen hinsichtlich der Exploration und Erschließung des Goldprojekts Moss; die potenzielle Mineralisierung auf dem Goldprojekt Moss, basierend auf dem Winterbohrprogramm, einschließlich des Potenzials für zusätzliche Mineralressourcen; die Tatsache, dass das Unternehmen bis Ende Februar weitere Untersuchungsergebnisse in Bezug auf sein Diamantbohrprogramm erwartet; die Tatsache, dass die Hinzufügung von IP-geophysikalischen Bodenuntersuchungen das Verständnis des Unternehmens für das Potenzial des Grundstücks weiter verbessern wird, und dass das Unternehmen die vorläufigen Ergebnisse überprüfen und in seine laufenden Explorationsbemühungen integrieren wird; die Tatsache, dass ein drittes Bohrgerät beschafft wird; die Expansions- und Zielsetzungen des Unternehmens für sein laufendes Bohrprogramm; worin das laufende Bohrprogramm des Unternehmens bestehen wird und dass es eine potenzielle wirtschaftliche Auswirkung auf zukünftige Ressourcenaktualisierungen im Anschluss an die laufenden PEA-Studien haben wird; die Erbringung von Dienstleistungen durch den Berater und die Zahlung der Gegenleistung durch das Unternehmen dafür gemäß ; die Erlangung der erforderlichen behördlichen Genehmigung für das Abkommen; und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren und Risiken gehören unter anderem: Ungewissheit und Schwankungen bei der Schätzung von Mineralressourcen; Risiken in Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten; die Exploration und Erschließung des Moss-Goldprojekts wird nicht wie erwartet durchgeführt; das Unternehmen könnte von Zeit zu Zeit zusätzliche Finanzmittel benötigen, um seinen Betrieb fortzuführen, die möglicherweise nicht zum richtigen Zeitpunkt oder zu akzeptablen Bedingungen zur Verfügung stehen; der schwankende Goldpreis; unbekannte Schwierigkeiten in Zusammenhang mit Akquisitionen; die Einhaltung umfangreicher behördlicher Vorschriften; Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterteilung behördlicher Genehmigungen oder die Nichteinhaltung von Genehmigungen; Umwelt- und andere behördliche Auflagen; in- und ausländische Gesetze und Bestimmungen, die sich negativ auf das Geschäft und die Betriebsergebnisse des Unternehmens auswirken könnten; globale finanzielle Bedingungen; nicht versicherte Risiken; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; Verzögerungen bei der Einholung oder Nichterteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigung für das Abkommen und das Risiko, dass das Abkommen vorzeitig beendet wird; und andere Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung der Ziele und Strategien des Unternehmens sowie jene Risikofaktoren, die in den kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den angemessenen Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Bestimmte wesentliche Annahmen in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen wurden getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Annahmen bezüglich: voraussichtliche Kosten und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Programme zu finanzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten fortzusetzen; die Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen; den Zeitplan und die Ergebnisse der Bohrprogramme; dass das Unternehmen bis Ende Februar weitere Untersuchungsergebnisse erhalten wird; dass das laufende Bohrprogramm dem Unternehmen die erwarteten Informationen liefern wird; dass das Unternehmen sein laufendes Bohrprogramm in der erwarteten Weise durchführen wird; die Entdeckung von Mineralressourcen und Mineralreserven auf den Mineralgrundstücken des Unternehmens; den rechtzeitigen Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen; die Kosten für Betriebs- und Explorationsausgaben; die Fähigkeit des Unternehmens, in einer sicheren, effizienten und effektiven Weise zu arbeiten; die Fähigkeit des Unternehmens, bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen Finanzmittel zu erhalten; dass die Aktivitäten des Unternehmens mit den öffentlichen Erklärungen und erklärten Zielen des Unternehmens übereinstimmen werden; dass es keine wesentlichen nachteiligen Änderungen oder Unterbrechungen geben wird, die das Unternehmen oder seine Liegenschaften betreffen; dass das Unternehmen die erforderliche behördliche Genehmigung für den Vertrag erhalten wird; dass der Vertrag nicht vorzeitig gekündigt wird; dass der Berater die im Vertrag festgelegten Dienstleistungen erbringen wird; und dass das Unternehmen über die erforderlichen Mittel verfügen wird, um die Gegenleistung gemäß dem Vertrag zu zahlen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Zeitpunkt verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Goldshore Resources Inc.

Maria Wells

918 – 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC

Kanada

email : mwells@sentinelcorp.ca

Pressekontakt:

Goldshore Resources Inc.

Maria Wells

918 – 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC

email : mwells@sentinelcorp.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fernholz erhält EU-Zulassung für PET-Recycling – Wichtiger Schritt für nachhaltige Kreislaufwirtschaft Aryaka erweitert Unified SASE as a Service durch KI-gesteuerte Funktionen