  • as Easy as That als „Leading Pioneer in Sustainable Household Care 2025“ ausgezeichnet

    EU Business News zeichnet das Wiesbadener Unternehmen „as Easy as That“ als „Leading Pioneer in Sustainable Household Care 2025“ aus. Gewürdigt wird der nachhaltige Ansatz in der Haushaltspflege.

    BildWiesbaden, 12.12.2025 – Das nachhaltige Haushaltslabel „as Easy as That“ wurde von EU Business News als
    „Leading Pioneer in Sustainable Household Care 2025“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die mit innovativen Konzepten neue Impulse in ihren Märkten setzen und nachhaltige Lösungen praxisnah umsetzen.

    EU Business News ist ein internationales Wirtschaftsmagazin, das regelmäßig Unternehmen aus verschiedenen Branchen analysiert und auszeichnet. Im Rahmen der jährlichen Awards werden Organisationen berücksichtigt, die sich durch Innovationskraft, Wirkung und eine klare strategische Ausrichtung hervorheben.

    „as Easy as That“, gegründet von der Diplom-Ingenieurin Katrin Steinbach, entwickelt hochkonzentrierte Wasch-, Spül- und Reinigungsmittel für den privaten Haushalt. Ziel ist es, durch reduzierte Produktmengen, minimale Verpackung und effiziente Rezepturen Ressourcen einzusparen und den CO?-Ausstoß im Alltag zu senken. Die Produkte werden in Deutschland hergestellt und direkt an Endkund:innen vertrieben.

    „Haushaltspflege ist ein Bereich, der im Nachhaltigkeitsdiskurs oft unterschätzt wird“, sagt Gründerin Katrin Steinbach. „Dabei finden genau hier täglich Millionen Anwendungsvorgänge statt. Wenn Produkte hier effizienter, konzentrierter und durchdachter werden, hat das einen realen Einfluss. Die Auszeichnung freut mich besonders, weil sie diesen oft unsichtbaren Hebel sichtbar macht.“

    Der Ansatz von „as Easy as That“ richtet sich bewusst gegen Überdosierung, unnötige Inhaltsstoffe und überdimensionierte Verpackungen. Stattdessen setzt das Unternehmen auf Konzentration, Transparenz und eine klare Kommunikation gegenüber Verbraucher:innen. Nachhaltigkeit soll dabei nicht kompliziert sein, sondern alltagstauglich funktionieren.

    Die vollständige Liste der ausgezeichneten Unternehmen ist auf der Website von EU Business News veröffentlicht: https://www.eubusinessnews.com/winners-list/?award=11487-2025

    AEATsustain GmbH
    Frau Katrin Steinbach
    Matterhornstraße 19
    65199 Wiesbaden
    Deutschland

    fon ..: 01702054395
    web ..: https://aseasyasthat.de/
    email : k.steinbach@aeatsustain.com

    „as Easy as That“ ist ein nachhaltiges Haushaltslabel aus Wiesbaden. Das Unternehmen entwickelt konzentrierte Wasch-, Spül- und Reinigungsprodukte mit dem Ziel, Verpackung, Transportaufwand und Ressourcenverbrauch zu reduzieren – ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung. Produziert wird in Deutschland, der Vertrieb erfolgt direkt über den eigenen Online-Shop.

    AEATsustain GmbH
    Frau Katrin Steinbach
    Matterhornstraße 19
    Wiesbaden 65199

    fon ..: 01702054395
    email : k.steinbach@aeatsustain.com


