Asante Gold ernennt nicht-exekutives Board-Mitglied und kündigt Gewährung von Incentive-Aktienoptionen

DIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

Vancouver (British Columbia), 18. August 2020. Asante Gold Corporation (CSE:ASE/ FRANKFURT:1A9/U.S.OTC:ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass Dr. Roger Norwich zu einem nicht-exekutiven Board-Mitglied (Non-Executive Director) des Unternehmens ernannt wurde. Außerdem wurden ihm 350.000 Incentive-Aktienoptionen mit fünf Jahren Laufzeit und einem Ausübungspreis von 0,10 CAD pro Aktie gewährt.

Dr. Norwich absolvierte seine Ausbildung zum Geologen an der Manchester University im Vereinigten Königreich und ist ein bedeutender Aktionär von Asante. Er kann auf nachweisliche Erfolge beim Ausbau von kleineren Edelmetallunternehmen zu deutlich größeren Produktionsunternehmen in den letzten zwanzig Jahren verweisen.

Als Gründungsdirektor von Mexican Silver Mines Ltd. war Dr. Norwich an dessen Fusion mit Rio Alto Mining und seiner Entwicklung zu einem großen Goldproduzenten mit dem Konzessionsgebiet La Arena in Peru beteiligt. Außerdem unterstützte er dieses Unternehmen bei der Notierung an der TSX und der NYSE sowie dem späteren Verkauf an Tahoe Resources im Jahr 2015 für 1,12 Milliarden Dollar.

Dr. Norwich war bis vor Kurzem ein Director von Otis Gold Corp. (TSX-V:OOO) und hat zur Erschließung einer bedeutenden Goldressource in dessen Konzessionsgebiet Kilgore in Idaho (USA) beigetragen. Er sitzt nach dem erfolgreichen Zusammenschluss der zwei Unternehmen im April 2020 nun im Board of Directors von Excellon Resources Inc. (TSX:EXN). Dr. Norwich hat seinen Wohnsitz auf den Kanalinseln.

Dr. Norwich erklärt: Meine Motivation ist es, kleinen Goldunternehmen dabei zu helfen, sich zu großen Unternehmen zu entwickeln. Ich freue mich über die Gelegenheit, mit meinen neuen Kollegen bei Asante zusammenzuarbeiten, um die meiner Meinung nach sehr aussichtsreichen Goldprojekte kurzfristig zu erweitern und zu erschließen.

Im Namen des Board of Director heißen wir Dr. Norwich herzlich willkommen und freuen uns, dass er uns bei unserem Wachstum im Rahmen der neuen Goldhausse 2020 unterstützen wird. Wir möchten diese Gelegenheit auch nutzen, um all unseren Aktionären, Mitarbeitern und ihren Familien zu wünschen, dass sie in dieser schwierigen Zeit gesund und wohlauf bleiben.

Douglas R. MacQuarrie

President und CEO

Über Asante Gold Corporation

Asante bemüht sich weiterhin um die Beschaffung von Mitteln für den Ausbau und die Erschließung seines Goldprojekts Kubi in Richtung Produktion und untersucht seine Konzessionen/Optionen für neue Entdeckungen in den Bereichen Keyhole, Fahiakoba und Betenase, die alle an große Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana angrenzen oder entlang des Streichens liegen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Douglas MacQuarrie

President & CEO

Tel: +1 604-558-1134

E-Mail: douglas@asantegold.com

Valentina Gvozdeva

Unternehmensentwicklung

E-Mail: valentina@asantegold.com

Doreen Kent

Informationsstelle für Aktionäre

Tel: +1 604-948-9450

E-Mail: d.kent@eastlink.ca

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite unter www.asantegold.com.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446

Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Asante Gold Corp.

Douglas MacQuarrie

Suite 206-595 Howe Street

V6C 2T5 Vancouver, BC

Kanada

email : douglas@asantegold.com

Asante Gold Corporation (TSX.V : ASE/FRANKFURT: 1A9) ist ein in Vancouver ansässiges Goldunternehmen, das Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet Fahiakoba im Zentrum von Ghanas Goldenem Dreieck durchführt.

Pressekontakt:

Asante Gold Corp.

Douglas MacQuarrie

Suite 206-595 Howe Street

V6C 2T5 Vancouver, BC

email : douglas@asantegold.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

100places nimmt wieder Fahrt auf – mit dem Electric Driving Experience® Gold Terra Resource Corp. gibt Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 7,13 Millionen C$ bekannt