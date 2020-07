Asante Gold kündigt Schürfprogramm in der Zone 513 und Incentive-Aktienoptionen an

Vancouver, British Columbia – 7. Juli 2020 – Asante Gold Corporation (CSE:ASE/ FRANKFURT:1A9/U.S. OTC:ASGOF) („Asante“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen den Beginn eines Schürfprogramms in der Zone 513 1,2 km südwestlich der Goldressource Kubi Main auf unserer Bergbaulizenz Kubi, Ghana, plant. Dieses Ziel befindet sich am östlichen Rand der Hauptscherungszone Ashanti – einer bedeutenden Goldmineralisierungsstruktur in Ghana, die zahlreiche große Minen beherbergt, einschließlich der nahe gelegenen 66Moz Mine Ashanti Obuasi von AngloGold.

Die Zone 513 wurde erstmals 2009 im Rahmen einer geophysikalischen Bodenuntersuchung (VLF-EM) entdeckt und anschließend mit 3.077m Bohrungen in 25 oberflächennahen Bohrlöchern auf einer Streichenlänge von 540m weiterverfolgt. Die Zone befindet sich in einem vertikal bis mäßig nach Osten abfallenden, granatisiertem Metagabbro mit Ähnlichkeiten zu der Granatzone, die die Goldmineralisierung bei Kubi Main beherbergt. Die besten früheren Bohrergebnisse sind 4,8 m mit 3,76 g/t Gold ab 85 m Tiefe, 8 m mit 3,68 g/t abs 64 m Tiefe und 1,0 m mit 15,3 g/t ab 66 m Tiefe. Die Mineralisierung besteht aus sichtbarem Gold, geringfügigem Pyrrhotit und Arsenopyrit.

Der Zweck der Schürfgräben besteht darin, zusätzliche Breiten- und Gehaltsinformationen zu liefern, um das Oberflächenoxidpotenzial der Zone 513 zu ermitteln und, falls erforderlich, eine Großprobe für Aufarbeitungstest zu entnehmen. Die Zone 513 kreuzt die Zufahrtsstraße des Dorfes Kubi nur 3 km vom Hauptkorridor der Autobahn Takoradi – Obuasi – Kumasi entfernt.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es insgesamt 670.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt hat: 370.000 an einen Direktor und einen Berater für eine Laufzeit von fünf Jahren zu einem Preis von $ 0,10 pro Aktie; und 300.000 an einen Berater zu $ 0,10 pro Aktie für eine Laufzeit von einem Jahr.

Im Namen des Verwaltungsrates möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um unseren aufrichtigen Wunsch auszusprechen, dass alle unsere Aktionäre, Mitarbeiter und ihre Familien in diesen schwierigen Zeiten gesund und sicher bleiben.

Die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung wurden von Douglas R. MacQuarrie, P.Geo. (B.C.) Geology & Geophysics, President und CEO des Unternehmens sowie eine Qualified Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt. Die Kubi Main Zone verfügt über eine von der Firma SEMS Exploration Services Ltd. aus Accra (Ghana) erstellte aktuelle NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung, die auf SEDAR eingereicht wurde: 0,66 Millionen Tonnen Ressourcen in der gemessenen Kategorie mit 5,30 g/t für 112.000 Unzen, 0,66 Millionen Tonnen Ressourcen in der angezeigten Kategorie mit 5,65 g/t für 121.000 Unzen und 0,67 Millionen Tonnen Ressourcen in der abgeleiteten Kategorie mit 5,31 g/t für 115.000 Unzen. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel. Zusätzliche Schürfungen, Probenahmen, Untersuchungen und Bohrungen sind abhängig von den verfügbaren Mitteln. Diese Pressemitteilung enthält Aussagen hinsichtlich zukunftsgerichteter Informationen (die ZGI), einschließlich jener hinsichtlich der zukünftigen Explorationen, des Joint Ventures, der Erschließung, der Genehmigung und des Abbaus bei Kubi und in anderen Konzessionsgebieten, an denen das Unternehmen beteiligt ist, Finanzierungen sowie des Zeitplans für den Abschluss unterschiedlicher bereits zuvor veröffentlichter Options- und Kaufabkommen. ZGI beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den ZGI zum Ausdruck gebracht wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, ZGI zu aktualisieren – es sei denn, dies wird von den anwendbaren Gesetzen vorgeschrieben. Solche Informationen spiegeln die Ansichten des Managements anhand der zurzeit verfügbaren Informationen wider. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass ZGI nicht verlässlich sind.

Über Asante Gold Corporation

Asante bemüht sich weiterhin um die Beschaffung von Mitteln für den Ausbau und die Erschließung seines Goldprojekts Kubi in Richtung Produktion und untersucht seine Konzessionen/ Optionen für neue Entdeckungen in den Bereichen Keyhole, Fahiakoba und Betenase, die alle an große Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana angrenzen oder entlang des Streichens liegen.

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite unter www.asantegold.com.

