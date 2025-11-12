  • Aschenputtel on Ice auf Tournee im deutschsprachigen Raum

    Märchenhaftes Musical verzaubert den deutschsprachigen Raum

    BildRegensburg, September 2025 – Mit Aschenputtel on Ice kommt ein außergewöhnliches Highlight für die ganze Familie in die Arenen des deutschsprachigen Raums. Das internationale Ensemble verbindet hochkarätigen Eiskunstlauf, prachtvolle Kostüme und emotionale Musik zu einer märchenhaften Show, die bereits über 1,5 Millionen Zuschauer in mehr als 30 Städten und 5 europäischen Ländern begeistert hat.

    Europatournee Winter 2025/2026: Termine in Premium-Venues

    Das über 120 Minuten dauernde Spektakel mit 50 Künstlern gastiert in den modernsten Arenen der DACH-Region:

    Deutschland:

    Regensburg – DONAU Arena:

    * Mittwoch, 12.11.2025, 18:00 Uhr
    * Donnerstag, 13.11.2025, 18:00 Uhr

    München – SAP Garden:

    * Freitag, 12.12.2025, 18:30 Uhr
    * Samstag, 13.12.2025, 14:00 Uhr
    * Samstag, 13.12.2025, 18:30 Uhr

    Dresden – JOYNEXT Arena:

    * Freitag, 30.01.2026, 18:00 Uhr
    * Samstag, 31.01.2026, 14:00 Uhr
    * Samstag, 31.01.2026, 18:00 Uhr

    Ingolstadt – Saturn Arena:

    * Freitag, 27.02.2026, 18:00 Uhr
    * Samstag, 28.02.2026, 13:00 Uhr
    * Samstag, 28.02.2026, 18:00 Uhr

    Schweiz:

    Zürich – Swiss Life Arena:

    * Samstag, 20.12.2025, 14:00 Uhr
    * Samstag, 20.12.2025, 19:00 Uhr

    Biel – Tissot Arena:

    * Samstag, 14.02.2026 (Uhrzeiten folgen)

    Österreich:

    Wien – Steffl Arena:

    * Freitag, 16.01.2026, 18:30 Uhr
    * Samstag, 17.01.2026, 18:00 Uhr
    * Sonntag, 18.01.2026 (Uhrzeit folgt)

    Einzigartiges Konzept: Musical auf dem Eis

    Aschenputtel on Ice ist das weltweit erste Musical, das das beliebte Märchen auf dem Eis inszeniert. Das innovative Format kombiniert:

    * Bühnenaufführung direkt auf dem Eis mit Schauspielern und Sängern
    * Weltklasse-Eiskunstläufer aus prestigeträchtigen Wettbewerben und Shows
    * 16 originale Songs mit Musik von Petr Malásek
    * Über 300 handgefertigte historische Kostüme
    * Variable Bühnengestaltung mit modernen visuellen Effekten

    Von Weltklasse-Künstlern kreiert

    Unter der Regie von Jindrich Simek, dem Erfinder dieser einzigartigen Musical-auf-Eis-Form, und der Produktion von Radka Kovaríková entsteht eine „spektakuläre Familienshow“ mit atemberaubender Choreografie.

    Radka Kovaríková, Geschäftsführerin von WORLD ON ICE seit 2013, bringt außergewöhnliche Expertise mit: Als Weltmeisterin im Paarlauf (1995) und zweifache Weltmeisterin (1995, 1997) sowie Olympionikin war sie die erste Eiskunstläuferin weltweit, die Hauptrollen in Musicals auf dem Eis verkörperte – als Nastenka in „Väterchen Frost“ und Julia in „Romeo und Julia“.

    Die internationale Casting-Expertin hat mit Weltstars wie Irina Rodnina, Marina Zujeva und Christopher Deangearbeitet und führt jährlich das komplette Eiskunstlauf-Casting für das internationale Künstlerteam durch. Simek hat bereits drei erfolgreiche Werke in diesem Genre realisiert: Väterchen Frost (1998), Romeo und Julia (2003) und Aschenputtel (2011).

    Familienerlebnis mit Generationen-Appeal

    „Im Bereich der Familienunterhaltung ohnegleichen“ verspricht die Show eine bezaubernde Märchengeschichte, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen fasziniert. Die Produktion verbindet Theater, Musik und Eiskunstlauf zu einem unvergesslichen Erlebnis, das daran erinnert, dass „die Liebe über aller Magie steht“.

    Egal ob als Familienausflug in München, ein Wochenend-Event in Wien oder ein Show-Highlight in Zürich – Aschenputtel on Ice ist das perfekte Erlebnis in der Winterzeit. Die Tournee führt durch 7 Städte in 3 Ländern mit über 16 Aufführungen zwischen November 2025 und Februar 2026.

    Publikumsstimmen

    Die begeisterten Reaktionen der bisherigen Aufführungen sprechen für sich:

    _“Das schönste Musical, das wir bisher gesehen haben, wunderschöne Kulissen, Kostüme und Eiskunstlauf-Performances, wow!“_ – Theresa M.

    _“Dieses Jahr besuchen wir es schon zum vierten Mal!“_ – Pavlina P.

    Ticket-Information

    Tickets ab sofort erhältlich:

    * Deutschland: www.eventim.de (Regensburg, München, Ingolstadt ab Dez. 2025), SAP Garden Ticketshop (München), www.reservix.de (Dresden)
    * Zentrale Buchung: www.aschenputtelonice.com

    Über WORLD ON ICE: Das Unternehmen unter der Leitung von Produzentin und Weltmeisterin Radka Kovaríková ist Weltpionier im Bereich Musical auf dem Eis und hat mit seinen Produktionen bereits internationale Maßstäbe gesetzt. Kovaríková organisierte unter anderem die erste europäische Tournee von „Champions on Ice“ und war Projektmanagerin für internationale Eisprojekte in Dubai und Katar.

    Weitere Informationen und Fotos: Pressekontakt Tobias Drews, tobias@drews-tv.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Drews-Media, Tobias Drews
    Tobias Drews
    Schellingstr. 109a
    80798 München
    Deutschland

    fon ..: +4915112580641
    web ..: https://www.aschenputtelonice.com/de
    email : tobias@drews-tv.de

    Über WORLD ON ICE: Das Unternehmen unter der Leitung von Produzentin und Weltmeisterin Radka Kovaríková ist Weltpionier im Bereich Musical auf dem Eis und hat mit seinen Produktionen bereits internationale Maßstäbe gesetzt. Kovaríková organisierte unter anderem die erste europäische Tournee von „Champions on Ice“ und war Projektmanagerin für internationale Eisprojekte in Dubai und Katar.

    Pressekontakt:

    Drews-Media, Tobias Drews
    Herr Tobias Drews
    Schellingstrasse 109a
    85798 München

    fon ..: +4915112580641
    email : tobias@drews-tv.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. KOFFER.COM: Dritt-teuerster Domainwechsel im deutschsprachigen Raum 2018
      Koffer-Arena feiert 10 Jahre und startet mit KOFFER.COM neu durch...

    2. Bewusstseinserweiterung: Akawa erobert den deutschsprachigen Raum
      Akawa steht kurz für Accelerated Kundalini Awakening (Beschleunigtes Kundalini Erwachen). Es ist kein weiterer spiritueller Trend sondern eine verkörperte Begegnung mit unserem Bewusstsein....

    3. Offizieller Vertriebspartner bringt revolutionären KI-Agenten in den deutschsprachigen Raum
      Voidara: Die neue Ära der digitalen Assistenten - alle Informationen aus erster Hand auf joinvoidara.com...

    4. Größter Krebskongress im deutschsprachigen Raum in Berlin gestartet
      Heute hat in Berlin der Deutsche Krebskongress begonnen...

    5. Umfrage der ISE 2025 – Wie Bürger sich das Leben im deutschsprachigen Raum im Jahr 2045 vorstellen
      Die Integrated Systems Europe (ISE) hat eine Studie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wie die Menschen sich das Leben im Jahr 2045 im deutschsprachigen Raum vorstellen....

    6. papa.de – Die größte Väter-Community im deutschsprachigen Raum sucht Partner, Investor oder Sponsor
      papa.de sucht Unterstützer...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.