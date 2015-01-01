-
Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Krefeld mit sicherer Datenvernichtung
ProCoReX Europe GmbH bietet in Krefeld professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling und garantiert die sichere Entsorgung und Vernichtung von Festplatten und Datenträgern.
Die ProCoReX Europe GmbH erweitert ihr Dienstleistungsangebot in Krefeld und stellt Unternehmen eine umfassende Lösung für PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Krefeld zur Verfügung. Der Schwerpunkt liegt auf der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und der Sicherheit bei der Datenvernichtung.
Mit zertifizierten Verfahren nach DIN 66399 garantiert ProCoReX Europe GmbH die sichere Entsorgung und Vernichtung von Festplatten und Datenträgern in Krefeld. Die Einhaltung der DSGVO und die Anwendung von Sicherheitsstufen wie H-3 bis H-5 sichern den Schutz sensibler Daten.
Das Unternehmen bietet eine kostenlose Abholung von IT-Geräten an und unterstützt Kundschaft bei der umweltgerechten Entsorgung und dem Recycling. Die Kombination aus Nachhaltigkeit und zertifizierter Vernichtung macht ProCoReX Europe GmbH zum verlässlichen Partner.
Mit modernster Technik und branchenspezifischer Expertise sorgt ProCoReX Europe GmbH für eine effiziente, transparente und gesetzeskonforme Vernichtung von Datenträgern. Das Angebot ist individuell auf die Anforderungen der Kundschaft in Krefeld abgestimmt.
Für Unternehmen in Krefeld ist ProCoReX Europe GmbH die erste Wahl für professionelle IT-Entsorgung und sichere Datenvernichtung. Das Team steht für eine persönliche und fachkundige Beratung jederzeit bereit.
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-krefeld.html
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
