Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Koblenz mit zertifizierter Datenvernichtung
ProCoReX Europe GmbH bietet in Koblenz sichere PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling und garantiert die sichere Entsorgung und Vernichtung von Festplatten und Datenträgern.
Die ProCoReX Europe GmbH stellt Unternehmen in Koblenz eine umfassende Lösung für PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Koblenz bereit. Dabei liegt der Fokus auf der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Sicherheit bei der Datenvernichtung.
Mit zertifizierten Verfahren nach DIN 66399 gewährleistet ProCoReX Europe GmbH die sichere Entsorgung und Vernichtung von Festplatten und Datenträgern in Koblenz. Die Einhaltung der DSGVO und die Nutzung von Sicherheitsstufen wie H-3 bis H-5 garantieren den Schutz sensibler Informationen.
Das Unternehmen bietet eine kostenlose Abholung von IT-Geräten und unterstützt Kundschaft bei der umweltgerechten Entsorgung und dem Recycling. Die Kombination aus Nachhaltigkeit und zertifizierter Vernichtung macht ProCoReX Europe GmbH zum vertrauenswürdigen Partner.
Mit modernster Technik und branchenspezifischer Expertise sorgt ProCoReX Europe GmbH für eine effiziente, transparente und gesetzeskonforme Vernichtung von Datenträgern. Das Angebot ist individuell auf die Bedürfnisse der Kundschaft in Koblenz abgestimmt.
Für Unternehmen in Koblenz ist ProCoReX Europe GmbH die erste Adresse für professionelle IT-Entsorgung und sichere Datenvernichtung. Das Team steht für eine persönliche Beratung jederzeit zur Verfügung. Überzeugen Sie sich gerne selbst.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-koblenz.html
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Koblenz mit zertifizierter Datenvernichtung
