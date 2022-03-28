High Tide hat es das fünfte Jahr in Folge in das Jahresranking des Magazins „Report on Business“ der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas geschafft

CALGARY, AB, 26. September 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Sparte des Cannabissektors echten Mehrwert zu schaffen – hat heute bekannt gegeben, dass es aufgrund seiner dreijährigen Umsatzwachstumsrate von 188 % den 182. Platz unter 400 Unternehmen im Jahresranking 2025 des Magazins Report on Business der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas belegt hat.

Im Vorjahresranking 2024 erreichte das Unternehmen mit einer dreijährigen Wachstumsrate von 486 % den 87. Platz unter 417 Unternehmen.

High Tide wurde vom Magazin ‚Report on Business‘ das fünfte Jahr in Folge zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Dieser Erfolg zeugt von der engagierten Arbeit unseres Teams, der Treue unserer ‚Cabana Club‘-Mitglieder und der Stärke unseres wertorientierten Einzelhandelsmodells, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Diese Anerkennung unterstreicht den bisherigen Erfolg unserer kanadischen Niederlassungen; daneben schlägt High Tide mit der vor kurzem abgeschlossenen Transaktion zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Firma Remexian ein neues spannendes Kapitel auf. Durch den Einstieg in den größten Cannabismarkt Europas werden wir mit der Expansion unser Umsatzprofil optimieren, unsere internationale Präsenz erweitern und neue Geschäftschancen für langfristiges Wachstum generieren. Wie immer gebührt mein aufrichtiger Dank unserem gesamten Team, das stets dafür sorgt, dass wir mit all unseren Aktivitäten unsere Wertschöpfung steigern können, fügt Herr Grover hinzu.

Canadas Top Growing Companies ist ein redaktionelles Ranking, das im Jahr 2019 ins Leben gerufen wurde, um die Erfolge innovativer Unternehmen in Kanada zu feiern. Um sich für dieses freiwillige Programm zu qualifizieren, müssen sich die teilnehmenden Unternehmen einem rigorosen Anmeldeverfahren unterziehen und bestimmte Umsatzauflagen erfüllen. Insgesamt 400 Unternehmen konnten sich für das diesjährige Ranking qualifizieren. Die vollständige Liste der Gewinner des Jahres 2025 und die damit verbundene redaktionelle Berichterstattung werden in der Oktober-Ausgabe des Magazins Report on Business veröffentlicht. Die Liste ist auch online unter diesem Link verfügbar.

Unser Jahresranking der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas spiegelt den branchenübergreifenden Erfindungsreichtum der Unternehmer und Führungskräfte dieses Landes wider, sagt Dawn Calleja, Redakteurin des Magazins Report on Business. Wir halten es für wichtig, ihre Geschichten zu erzählen, um die nächste Generation von Jungunternehmern im ganzen Land entsprechend zu inspirieren.

ÜBER DEN REPORT ON BUSINESS

Das Magazin Report on Business ist die vertrauenswürdige Quelle für Führungskräfte und ambitionierte Kanadier, die etwas bewegen wollen. Mit einer monatlichen Leserschaft von 2,7 Millionen (Print- und Digitalmedium) ist der Report on Business das führende Magazin für Führungskräfte aus verschiedenen Branchen, Konzernen, Start-ups und auch Kleinunternehmen.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 210 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario und hat einen wachsenden Marktanteil von derzeit 12 %. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club. Das Unternehmen ist überdies Besitzer und Betreiber mehrerer globaler E-Commerce-Plattformen, die Zubehör und CBD-Produkte auf Hanfbasis zum Verkauf anbieten.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinischen Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über: unsere Fähigkeit, durch die Übernahme von Remexian unser Umsatzprofil zu verbessern, unsere internationale Präsenz auszubauen und neue Möglichkeiten für langfristiges Wachstum zu schaffen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Non-Exhaustive List of Risk Factors in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

