ASCOMP veröffentlicht TubeLoad – Software zum Download von Videos und Musik für Windows

Mit TubeLoad stellt ASCOMP eine leistungsstarke Windows-Software vor, die Videos und Musik von YouTube & Co. schnell und einfach herunterlädt – inklusive Playlists und Social-Media-Inhalten.

Gerlingen, Februar 2025 – Mit TubeLoad präsentiert die ASCOMP Software GmbH eine leistungsstarke und einfach zu bedienende Windows-Software zum Herunterladen von Videos und Musik von einer Vielzahl an Online-Plattformen – darunter YouTube und viele weitere beliebte Dienste.

Einfache Bedienung, maximale Flexibilität

TubeLoad ermöglicht es Nutzern, Videos und Songs in verschiedenen Formaten und Qualitätsstufen direkt auf ihren PC herunterzuladen. Die Software punktet mit einer intuitiven Oberfläche, die sowohl Einsteigern als auch fortgeschrittenen Nutzern ein reibungsloses Erlebnis bietet. Ob komplette Videos oder nur die Audiospur – mit TubeLoad lassen sich Inhalte schnell und unkompliziert speichern.

Darüber hinaus unterstützt TubeLoad den Download ganzer Playlists, sodass mehrere Videos oder Songs in einem Schritt heruntergeladen werden können. Auch Inhalte von Social Media-Plattformen, einschließlich Stories, können mit der Software gesichert werden – von Plattformen wie Facebook, Instagram oder TikTok. Nutzer haben so die Möglichkeit, ihre Lieblingsinhalte jederzeit offline zu genießen.

Kostenlose Version mit umfangreichen Funktionen

ASCOMP bietet TubeLoad als kostenlose Version an, mit der Nutzer beliebig viele Inhalte in hoher Qualität herunterladen können. Die kostenlose Version enthält alle wesentlichen Funktionen, jedoch ist der Download in 4K- und 8K-Qualität ausschließlich der TubeLoad Professional-Version vorbehalten.

TubeLoad Professional: Mehr Qualität für nur 19,90 Euro

Für Nutzer, die Videos und Musik in der bestmöglichen Qualität genießen möchten, steht TubeLoad Professional zur Verfügung. Die Professional-Version ist bereits ab 19,90 Euro erhältlich und ermöglicht den Download in 4K- und 8K-Auflösung, sofern das jeweilige Video in dieser Qualität verfügbar ist. Damit bietet TubeLoad Professional ein optimales Medienerlebnis mit maximaler Detailtreue und Schärfe.

Verfügbarkeit und Download

TubeLoad kann ab sofort kostenlos unter www.ascomp.de heruntergeladen werden. Die Software ist exklusiv für Windows-Betriebssysteme verfügbar und bietet Nutzern die Möglichkeit, ihre Lieblingsinhalte jederzeit offline zu genießen.

Über ASCOMP Software GmbH

Die ASCOMP Software GmbH ist ein etabliertes Unternehmen mit Sitz in Gerlingen, das seit über 20 Jahren innovative Softwarelösungen für Privatanwender und Unternehmen entwickelt. Mit einem breiten Portfolio an Sicherheits-, Backup- und Multimedia-Software zählt ASCOMP zu den führenden deutschen Anbietern in diesem Bereich.

