Asendia und Singapore Post bündeln Kräfte für grenzüberschreitenden E-Commerce

Strategische Partnerschaft stärkt Gateway im asiatisch-pazifischen Raum

Gemeinsames Angebot positioniert Singapur als zentrales Gateway für ein- und ausgehende E-Commerce-Sendungen in APAC und unterstützt Händler beim Übergang zur neuen EU-Zollregelung 2026.

Asendia, einer der weltweit führenden Anbieter im internationalen E-Commerce und Postversand, gibt heute eine strategische Kooperation mit Singapore Post (SingPost) bekannt, einem führenden Postdienstleister und E-Commerce-Logistiker im asiatisch-pazifischen Raum. Gemeinsam bauen die beiden Unternehmen ihre grenzüberschreitenden Logistikkapazitäten weiter aus und ermöglichen Onlinehändlern einen effizienteren Marktzugang nach Singapur sowie in den weiteren APAC-Raum.

Die Kooperation festigt Singapurs Rolle als strategisches Drehkreuz für den grenzüberschreitenden E-Commerce. Rund 75 Prozent der Konsumenten in Singapur kaufen regelmäßig im Ausland ein (i), was den Stadtstaat zu einem der wichtigsten Zielmärkte für internationale Marken macht und zugleich zu einem leistungsfähigen Logistikkorridor für Millionen von Onlineshoppern in der gesamten Region.

Antwort auf die EU-Zollreform 2026

Die Zusammenarbeit kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, da Aufsichtsbehörden weltweit daran arbeiten, langjährige steuerliche Lücken zu schließen. Ab dem 1. Juli 2026 hebt die Europäische Union die Zollbefreiung für Sendungen unter 150 Euro auf (ii) und erhebt zusätzlich eine pauschale Abgabe von 3 Euro auf alle geringwertigen Importe. Ziel der Reform ist ein fairer Wettbewerb gegenüber dem stationären Einzelhandel. In einigen Mitgliedstaaten greifen bereits seit März dieses Jahres entsprechende nationale Bearbeitungsgebühren.

Asendia und SingPost bieten gemeinsam eine Delivered-Duty-Paid-Lösung (DDP) für Sendungen in die EU an. Damit erhalten Händler einen reibungslosen Zollabwicklungsweg, der den Übergang in das neue regulatorische Umfeld erleichtert.

Mark Chong, CEO von SingPost, erklärt: „Wir befinden uns in einer entscheidenden Phase im internationalen Handel. Nachdem die USA im August 2025 ihre De-minimis-Regelung ausgesetzt haben, folgt im Juli 2026 die EU-Zollreform. Beides stellt exportierende Unternehmen vor neue Compliance-Anforderungen. Mit unserem erweiterten Netzwerk an grenzüberschreitenden Partnern unterstützen wir unsere Kunden dabei, diese Komplexität zu bewältigen, ihre Märkte weiterhin zuverlässig zu bedienen und Reibungsverluste oder Zustellausfälle auf der letzten Meile zu minimieren.“

Singapur als Brücke zwischen lokaler Infrastruktur und globalem Netzwerk

Die Kooperation baut auf Asendias langjährigem Engagement im asiatisch-pazifischen Raum auf, einschließlich des erst kürzlich eröffneten Hub-Standorts in Singapur. Internationale Marken sowie Onlinehändler auf Plattformen wie Amazon, eBay und Etsy profitieren künftig von einem reibungsloseren Zugang nach Singapur und in den weiteren APAC-Raum.

Über das internationale Netzwerk von Asendia erhalten die in Singapur ansässigen E-Commerce-Kunden von SingPost zudem mehr Auswahl und zuverlässige Versandoptionen für den Ausbau ihres Geschäfts in Europa, Nordamerika, Südamerika, dem Nahen Osten und Ozeanien, unterstützt durch ein breites Ökosystem an Zustellpartnern auf der letzten Meile. Im Gegenzug gewinnen Asendia-Kunden über die Infrastruktur von SingPost einen einfacheren Zugang nach Singapur, Südostasien und in den gesamten APAC-Korridor.

Händler, die mit beiden Partnern zusammenarbeiten, erhalten ein umfassendes Versandportfolio. Zu den Kernleistungen zählen Asendias e-PAQ Home Delivery, e-PAQ Out-of-Home Delivery sowie e-PAQ Returns.

Lionel Berthe, Head of Asia Pacific bei Asendia, ergänzt: „Unsere aktuelle Beyond-Borders-Studie zeigt, dass 32 Prozent der Einzelhändler im asiatisch-pazifischen Raum Verzögerungen an der Grenze, die Zollabwicklung und grenzüberschreitende Retouren als zentrale Reibungspunkte sehen. Mit Singapur als strategischem Knotenpunkt setzt unsere Kooperation genau hier an. Sie schafft die Grundlage für skalierbares, kosteneffizientes Wachstum im grenzüberschreitenden Geschäft in der gesamten Region.“

Quellen:

i) https://www.citibank.com/tts/docs/CITI_E-COMMERCE_REPORT_V3_Licensed_AA.pdf

ii) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_735

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Asendia

Frau Fiona Sicre

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email : fiona.sicre@asendia.com

Über Asendia:

Asendia zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im internationalen E-Commerce und Postversand. Mit einem Zustellnetzwerk in über 200 Zielgebiete versendet Asendia Päckchen, Pakete und Schriftstücke aller Art zuverlässig rund um den Globus.

Als Tochtergesellschaft von La Poste und Schweizerischer Post vereint Asendia tiefgehendes internationales Know-how mit lokaler Expertise. Dieses umfassende Wissen erstreckt sich über alle Bereiche des E-Commerce und der internationalen Logistik, von Webshop-Software und Marktplatzmanagement bis hin zur grenzüberschreitenden Zustellung.

Bei Asendia geht es um mehr als die reine Paketzustellung. Mit intelligenten und flexiblen Logistiklösungen, die auf Erfahrung, Technologie und Sorgfalt basieren, verbinden wir Marken mit ihren Kunden weltweit. Unter dem Leitgedanken smart-design by asendia® führt Asendia die Expertise seiner Teams, moderne Technologie und ein globales Netzwerk zu Lösungen zusammen, die mit den Anforderungen jedes einzelnen Kunden wachsen.

Mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden in Europa, Großbritannien, der Asien-Pazifik-Region und den USA verbindet Asendia die Vorteile eines globalen Netzwerks mit einer starken lokalen Präsenz, für maßgeschneiderte Versandlösungen weltweit.

Globale Expertise. Lokale Umsetzung. Für den Handel von morgen.

Über Singapore Post (SingPost):

Singapore Post (SingPost) ist ein führender Anbieter von Post- und E-Commerce-Logistikdienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum. Das Leistungsportfolio reicht von nationalen und internationalen Postdiensten über Lager- und Fulfillment-Lösungen bis hin zu internationaler Frachtspedition und Zustellung auf der letzten Meile, mit Kundenservice in mehr als 220 Zielmärkten weltweit. Mit Hauptsitz in Singapur beschäftigt SingPost rund 3.000 Mitarbeitende und ist in 14 Märkten weltweit präsent. Seit seiner Gründung im Jahr 1858 hat sich SingPost stetig weiterentwickelt und Innovationen vorangetrieben, um branchenführende, integrierte Logistiklösungen und Services bereitzustellen, die jede Sendung zu einem Mehrwert für Mensch und Umwelt machen.

Weitere Informationen unter: https://www.singpost.com/



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