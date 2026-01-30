  • TÜV für den Gastank: Was Hausbesitzer 2026 bei der inneren Prüfung beachten müssen

    Informationen, zu dem sicheren Betrieb sowie der Währleistung des Versicherungsschutzes Ihres Flüssiggastanks in 2026

    In vielen deutschen Vorgärten beginnt für Hausbesitzer eine sicherheitsrelevante Frist: Flüssiggastanks, die in der Hochphase der Umrüstung von Ölheizungen zwischen 2015 und 2017 installiert wurden, erreichen nun das Alter von zehn Jahren. Damit steht die gesetzlich vorgeschriebene „Innere Prüfung“ an. Flüssiggas1.de informiert darüber, was Eigentümer tun müssen, um den sicheren Betrieb ihrer Anlage zu gewährleisten und den Versicherungsschutz nicht zu riskieren.

    Relevante Frist für Tausende Flüssiggasanlagen

    Flüssiggastanks gelten als langlebige Bauteile, doch ihre Nutzung unterliegt strengen sicherheitsrechtlichen Vorgaben. Die äußere Prüfung wird alle zwei Jahre durchgeführt. Die innere Prüfung erfolgt nur alle zehn Jahre, hat jedoch zentrale Bedeutung. Sie entscheidet über den Weiterbetrieb für die kommenden zehn Jahre. Mit Inkrafttreten der Technischen Regeln Flüssiggas (TRF 2021) haben sich die Anforderungen an Sicherheit, Dokumentation und Prüfverfahren deutlich verschärft.

    „Wir beobachten eine starke Häufung von Gastank-Inbetriebnahmen aus dem Jahr 2016“, erklärt Johannes Partz, Geschäftsführer der Lindenfield GmbH. „Viele dieser Anlagen werden 2026 prüfpflichtig. Wer sich nicht rechtzeitig um einen Termin bemüht, muss mit Verzögerungen rechnen und im schlimmsten Fall droht ein Lieferstopp durch den Versorger.“

    Strengere Anforderungen durch TRF 2021

    Die TRF 2021 fordern über die Dichtheitsprüfung hinaus eine umfassende Begutachtung der Einbausituation. Dazu zählen etwa bauliche Veränderungen am Gebäude, die die vorgeschriebenen Schutzabstände beeinflussen könnten. Auch die vollständige Dokumentation der Rohrleitungen sowie ein Abgleich mit den aktuellen Sicherheitsvorschriften sind heute Bestandteil der Prüfung.

    Moderne Prüftechnik ersetzt das Öffnen des Tanks

    Bei oberirdischen Tanks kommt mittlerweile die sogenannte Einspeisemessprüfung oder die Schallemissionsprüfung zum Einsatz. Dieses Schall-Verfahren ermöglicht es, den Gastank durch akustische Analyse auf mögliche Schäden wie Korrosion oder Materialrisse zu untersuchen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Anlage muss nicht geöffnet oder vollständig entleert werden, was Aufwand und Kosten reduziert.

    Dennoch ist der organisatorische Aufwand nicht zu unterschätzen. Die Prüfung darf ausschließlich durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) wie TÜV oder DEKRA durchgeführt werden. „Aufgrund von Fachkräftemangel und hoher Nachfrage sind die Kapazitäten dieser Stellen begrenzt“, warnt Partz. „Wir raten dringend dazu, rechtzeitig einen Termin zu vereinbaren.“

    Versicherungsrisiken bei verpasster Frist

    Wird die Prüfung nicht fristgerecht durchgeführt, drohen schwerwiegende Konsequenzen. Eine unterlassene Prüfung kann als Obliegenheitsverletzung gewertet werden, wodurch der Gebäudeversicherer im Schadensfall seine Leistungen verweigern kann. Zusätzlich dürfen Flüssiggasanbieter Tanks ohne gültige Prüfbescheinigung gesetzlich nicht mehr befüllen. Ein leerer Tank im Winter ist nicht nur ärgerlich, sondern kann im Ernstfall die Heizsicherheit gefährden.

    Unterschiede zwischen Eigentum und Miete

    Hausbesitzer, die ihren Flüssiggastank mieten, können entspannt bleiben. Hier trägt der Versorger die Verantwortung für fristgerechte Prüfungen. Eigentümer von gekauften Gastanks dagegen müssen selbst aktiv werden. Sie gelten als Betreiber der Anlage und sind damit rechtlich zur Organisation und Durchführung der Prüfung verpflichtet.

    Kosten und sinnvolle Planung

    Die Kosten für eine innere Prüfung beginnen, je nach Anfahrtsweg und gewähltem Prüfverfahren, im mittleren dreistelligen Bereich. Flüssiggas1.de empfiehlt, die Prüfung möglichst in den warmen Monaten durchzuführen, da dann der notwendige Druck im Tank einfacher aufgebaut werden kann. Auch die Rohrleitungsprüfung steht im Regelfall ebenfalls alle zehn Jahre an, somit spart eine Bündelung beider Prüfungen Zeit und Kosten.

    Fazit: Sicherheit beginnt mit Planung

    „Sicherheit ist bei Flüssiggas nicht verhandelbar“, betont Johannes Partz. „Die neuen Vorschriften sind anspruchsvoll, aber im Sinne eines zuverlässigen und sicheren Heizbetriebs notwendig. Wer rechtzeitig plant, schützt nicht nur seine Immobilie, sondern kann auch langfristig mit einem sicheren Gefühl in die Heizperiode gehen.“

    Über Flüssiggas1.de

    Flüssiggas1.de ist ein Angebot der Lindenfield GmbH. Als unabhängige Plattform vermittelt das Unternehmen Interessenten an qualifizierte Flüssiggas-Partnerunternehmen. Durch die Bündelung von Anfragen und die tiefe Marktkenntnis hilft Flüssiggas1.de Verbrauchern und Gewerbetreibenden, transparente und faire Konditionen für Gastanks und Flüssiggaslieferungen zu finden.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Flüssiggas1 – Lindenfield GmbH
    Herr Johannes Partz
    Eupener Str. 124
    50933 Köln
    Deutschland

    fon ..: 0221 98651220
    web ..: https://www.fluessiggas1.de/
    email : info@fluessiggas1.de

    Über Flüssiggas1

    Wir wollen Interessenten, die einen Flüssiggastank mieten oder kaufen wollen, eine Gastankprüfung benötigen, oder Flüssiggas bestellen möchten, mit den besten Flüssiggasanbietern zusammenbringen. Zudem wollen wir Kunden die bisher auf Holz, Pellets, Heizöl oder Strom gesetzt haben von einem Flüssiggastank überzeugen – aus Kosten- und Umweltgründen. Dabei informieren und vermitteln wir unabhängig.

    Pressekontakt:

    Lindenfield GmbH
    Johannes Partz
    Eupener Str. 124
    50933 Köln

    fon ..: +49 221 96880420
    email : geschaeftsleitung@lindenfield.de


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