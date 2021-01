Asiatische Bandbreite in der Sushi-Le-Filiale in Stuttgart am Feuersee

Frau Ngoc Thuy Thi Nguyen eröffnet in Stuttgart am Feuersee in der Rotebühlstraße 53 die zweite Filiale ihres Restaurants für Sushi und Asiatisches Sushi Le.

In der Rotebühlstraße 53 in Stuttgart wurde eine zweite Filiale des Restaurants Sushi Le eröffnet. Das Erfolgskonzept aus Bad Cannstatt soll hier weitergeführt werden. Zentral am Feuersee in Stuttgart gelegen, wird hier ein breites Spektrum asiatischer Gerichte angeboten.

Verwendet werden ausschließlich hochwertige Lebensmittel und Zutaten. Die Betreiber geben an, einige Rezepte bei gleichbleibender Qualität dem deutschen Markt angepasst zu haben. Sie bitten ihre Kunden auf ihrer Webseite ausdrücklich um Rückmeldungen zur Produktqualität.

Asiens Küche auf einer Speisekarte

Das Angebot bei Sushi Le ist reichhaltig und umfasst nahezu die ganze asiatische Küche. Ente, Rind, Nudeln, Reis, vegetarisch, Hähnchen oder Garnelen werden als Hauptgerichte angeboten. Vorher gibt es Suppen, Salate oder asiatische Spezialitäten. Auch Nachtisch umfasst das Angebot von Sushi Le. Abgerundet wird die Speisekarte durch wechselnde Mittags- und Tageskarten.

Die Kernkompetenz der Restaurantbetreiber stellt das klassische Sushi dar. Gunkan, Nigiris, Makis, Sashimi und auch Sushi-Burger stehen zur Auswahl. Wer sich nicht entscheiden kann, dem wird der reichhaltige Sushi-Mix empfohlen.

Sushi auf Rädern – bestellen und abholen oder liefern lassen

Die Inhaber passen sich flexibel dem aktuellen Marktgeschehen an und bieten neben dem klassischen Restaurantbetrieb auch einen Lieferservice an. Wer die Speisen vor Ort abholen möchte, kontaktiert Sushi Le unter +49 (0)711 – 504 500 79.

Abgerundet wird das umfassende Angebot durch die Möglichkeit der Online-Reservierung und -Bestellung direkt auf der Webseite des Restaurants.

Die Wahl für Sushi in Stuttgart

Die Inhaberin Frau Ngoc Thuy Thi Nguyen betreibt zwei Filialen von Sushi Le. Die Stammfiliale und der Firmensitz befinden sich in der Wilhelmstraße 9 in 70372 Stuttgart; zu erreichen unter der Telefonnummer 0711 – 958 619 39 oder der E-Mail-Adresse info@sushi-le-stuttgart.de. Die zweite, neu eröffnete Filiale befindet sich in der Rotebühlstraße 53 in 70178 Stuttgart. Dienstags ist Ruhetag, die anderen Tage hat Sushi Le wie folgt geöffnet:

Sushi Le in der Wilhelmstraße 9 in 70372 Stuttgart:

Montag – Samstag: 11:30 – 14:30 Uhr / 17:00 – 22:00 Uhr

Sonntag / Feiertag: 12:00 – 22:00 Uhr

Sushi Le in der Rotebühlstraße 53 in 70178 Stuttgart:

Montag, Mittwoch und Donnerstag 11:30 – 14:30 Uhr / 17:00 – 22:30 Uhr

Freitag und Samstag 11:30 – 14:30 Uhr und 17:00 – 23 Uhr

Sonn- und Feiertag 12:00 – 22:30 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sushi Le

Frau Ngoc Thuy Thi Nguyen

Rotebühlstraße 53

70178 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711 – 504 500 79

web ..: https://sushile.de/

email : info@sushi-le-stuttgart.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Benjamin Oechsler

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501 0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar S+P Seminare NextPharma kündigt Kauf zweier Lonza-Standorte mit Spezialisierung auf Liquidkapseln und Softgels an