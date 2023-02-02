Aspermont bringt über SPP weitere 891.210,48 $ auf; Veritas Securities leitet Shortfall-Platzierung

17. September 2025 / IRW-Press / Aspermont Limited

Wesentliche Höhepunkte

– Aspermont Limited (das Unternehmen) hat im Rahmen seines kürzlich bekannt gegebenen Aktienkaufplans (SPP) erfolgreich 891.210,48 $ aufgebracht.

– Der SPP und die institutionelle Platzierung zu einem Preis von 0,007 AUD pro Aktie wurden am 21. August 2025 bekannt gegeben. Durch die institutionelle Platzierung wurden 1,75 Millionen AUD von europäischen institutionellen Investoren aufgebracht.

– Der SPP wurde qualifizierten bestehenden Aktionären zum selben Preis angeboten, wobei bis zu 1,25 Millionen AUD angepeilt wurden. Die qualifizierten Anträge lagen zwischen 2.000 und 30.000 AUD.

Shortfall-Platzierung

– Alle Aktien, die nicht im Rahmen des SPP gezeichnet wurden, werden nun an erfahrene oder professionelle Investoren platziert, um den Fehlbetrag auszugleichen.

– Veritas Securities Limited wurde zum Lead Manager für die SPP-Shortfall-Platzierung ernannt. Das Unternehmen wird eine Gebühr in Höhe von 4 % der von ihm für die Shortfall-Platzierung eingebrachten Gelder erhalten.

Verwendung der Gelder und strategischer Kontext

– Das aufgebrachte Kapital (institutionelle Platzierung + SPP + Shortfall-Platzierung) wird die Bilanz des Unternehmens weiter stärken, die Erweiterung der Daten- und Informationsplattform Mining-IQ unterstützen, die Produktentwicklung im Bereich Digitalisierung und KI beschleunigen und abonnementbasierte Dienstleistungen mit wiederkehrenden Umsätzen im Rohstoffsektor erweitern.

– Diese Schritte stehen im Einklang mit dem Übergang von Aspermont von traditionellen Medien und Informationsveröffentlichungen hin zu einem datengetriebenen Anbieter von Informationen und Analysen für die globale Bergbau- und Rohstoffindustrie.

Managing Director Alex Kent sagte:

Wir schätzen die starke Unterstützung sowohl durch bestehende Aktionäre als auch durch institutionelle Geldgeber. Die Aufbringung dieser zusätzlichen 891.000 AU$ über die SPP-Shortfall-Platzierung verdeutlicht das Vertrauen in die Strategie von Aspermont, das Wachstum unserer datengestützten Plattformen zu beschleunigen, unsere SaaS-Angebote zu verbessern und unsere Analysefähigkeiten zu vertiefen. Die kombinierte Kapitalbeschaffung zusammen mit der Unterstützung von Veritas Securities bringt uns in eine günstige Position, um einen langfristigen datengetriebenen Aktionärswert zu schaffen.

Wichtige Termine (AWST)

– Zuteilung neuer Aktien: Donnerstag, 18. September 2025

– Beginn von Notierung/Handel: Freitag, 19. September 2025

– Übermittlung von Besitzerklärungen: Freitag, 19. September 2025

Im Auftrag des Boards von Aspermont Limited

Aspermont Limited

David Straface

Sekretär des Unternehmens

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aspermont Limited

Tim Edwards

613 – 619 Wellington Street

6000 Perth,Western Australia

Australien

email : contact@aspermont.com

Pressekontakt:

Aspermont Limited

Tim Edwards

613 – 619 Wellington Street

6000 Perth,Western Australia

email : contact@aspermont.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Sommer 2025 ist eher so lala, dafür wird der Herbst im Breisgau richtig schön d.velop DMS: Eine Revolution in der Dokumentenverwaltung