Aspermont ernennt Josh Robertson zum Group Chief Marketing Officer (CMO)

20. März 2023 / IRW-Press / – Aspermont (ASX:ASP, FRA:00W), der Marktführer in B2B-Medien für die globale Rohstoffindustrie, hat eine neue Position des Chief Marketing Officers (CMO) geschaffen, um die Geschäftsbereiche Marketing und Investor Relations der Gruppe zu managen.

Der neue CMO trägt Verantwortung für die Entwicklung unserer neuen Content-Agentur Content Works sowie für die Entwicklung neuer Inhalte und Produkte, um unsere Investorenbasis weltweit zu bedienen und auszubauen.

Josh Robertson verfügt über umfangreiche Marketingerfahrung, die er bei mehreren großen globalen Netzwerkagenturen gesammelt hat. Josh war in leitenden Positionen bei Havas, Publicis und Dentsu sowie als Chief Marketing Officer bei VCCP tätig und hat weltweit große Unternehmen und Regierungskunden betreut.

Alex Kent, Managing Director, sagte:

Ich freue mich sehr, Josh im Aspermont-Team begrüßen zu dürfen. Der Chief Marketing Officer ist eine wichtige Führungsposition und Josh wird eng mit unserem Chief Operating Officer (Ajit Patel), Chief Financial Officer (Nishil Khimasia), Chief Commercial Officer (Matt Smith) und Group People Director (Leah Thorne) zusammenarbeiten. Wie diese Führungskräfte verfügt auch Josh über Kompetenzen, die er durch seine Erfahrung in branchenführenden internationalen Unternehmen erworben hat.

Das Geschäftsmodell von Aspermont hat sich bei der Entwicklung eines globalen digitalen Publikums bewährt und Aspermont hat über 26 aufeinanderfolgende Quartale steigender Abonnentenzahlen eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 20 % verzeichnet. Viele unserer neuen Firmenkunden sind hochkarätige, finanzstarke Blue-Chip-Unternehmen. Josh wird daran arbeiten, das Erlebnis unseres Publikums zu erweitern und zu vertiefen und er könnte unsere Leistung in diesen Bereichen beschleunigen und auf ein neues, höheres Niveau heben. Diese Ernennung fällt mit dem offiziellen Start unseres zweijährigen Pilotprojekts für unsere Content-Agentur Content Works zusammen, das von Joshs Expertise und Erfahrung profitieren wird.

Aspermonts rapides Wachstum ist größtenteils auf die umfangreiche Erfahrung unseres expandierenden Führungsteams auf der Exekutivebene von Blue-Chip-Unternehmen zurückzuführen. Dieser bemerkenswerte Vorteil spiegelt sich nicht in unserer geringen Marktkapitalisierung wider. Wir greifen große, langfristige Chancen zum Ausbau von Aspermont auf und unser bisheriger Erfolg wurde vom australischen Aktienmarkt noch nicht anerkannt.

Chief Marketing Officer Josh Robertson kommentierte:

Dies ist ein großartiger Zeitpunkt, um Aspermont beizutreten, das über die Technologie und die unglaublich tiefe Datenbasis verfügt, um seine führende Position im Umfeld der Medien für die Rohstoffindustrie auszubauen. Die Expansion und das Wachstum von Aspermont sind der Verdienst aller Mitarbeitenden des Unternehmens und ich möchte dazu beitragen, dieses Wachstum zu beschleunigen, indem Kunden neue Produkte und Dienstleistungen übernehmen. Ich freue mich auf die Arbeit in den Sektoren Bergbau, Energie und Landwirtschaft mit ihren großartigen Möglichkeiten, bin mir aber auch der größeren Verantwortung bewusst, die mit der Berücksichtigung von ESG-Themen einhergeht.

Die Ernennung von Josh Robertson folgt auf eine Reihe von Schlüsselpositionen, die Aspermont im GJ23 besetzt hat. Weitere Einzelheiten finden Sie unter den nachstehenden Links.

Aspermont ernennt Ana Gyorkos zum Group Content Director

Aspermont beruft Lindsay Santos als Group Head of Events

Aspermont ernennt Graeme McCracken zum Non-Executive Director

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

Tim Edwards, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranche. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende globale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Da das globale (zahlende) Publikum von Aspermont weiter wächst, eröffnen sich neue Möglichkeiten zur Monetarisierung der umfassenden Datenbasis von Aspermont, die durch die Neueinstellungen zur Erweiterung des Know-hows und der Kapazitäten des Konzerns beitragen werden.

Aspermont notiert an der Australian Stock Exchange und an der Börse Frankfurt. Es notiert auch an der Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

