Yanoli, ein Unternehmen für Gesundheits- und Wellnessprodukte, hat mit Simeon Wilhelm einen neuen Bronze Leader, der in kürzester Zeit fünf engagierte Führungskräfte in seinem Team bei TeamLeader24.de aufgebaut hat. Dank dem Engagement und den Fähigkeiten von Matthias Knebel, Khalid Freidenberger und Dennis Isermann haben sie bereits den Platinum Ambassador Rang erreicht.

Einer der Gründe für diese schnellen und massiven Erfolge ist das eigens entwickelte Marketing-System TeamLeader24, das allen Partnern von Simeon Wilhelm kostenfrei zur Verfügung steht. Es beinhaltet über 15 exklusive und professionelle Landingpages, einen digitalen und interaktiven Yanoli-Produktkatalog sowie zahlreiche Trainings und Webinare im Mitgliederbereich, die das digitale Gewinnen von Kunden und Generieren von Umsätzen auf ein neues Level bringen.

Obwohl Yanoli Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bislang eher zurückhaltend betrieben hat, stehen nun mehrere TV-Ausstrahlungen kurz bevor und das Grand Opening am 22. April rückt näher. Yanoli nutzt diese Chance, um das Momentum für eine enorme Außenwirkung und Berichterstattung zu nutzen. Interessenten am Grand Opening können sich direkt bei Simeon Wilhelm melden, da das Kartenkontingent fast erschöpft ist. Bis dahin bietet Yanoli eine einmalige Founder Club Promo für unabhängige Vertreter an, die bis dahin unter bestimmten Voraussetzungen die Platinum Ambassador Stufe erreichen und dadurch lebenslang an den Umsätzen beteiligt werden. Dies ist ein großer Anreiz für Vertreter wie Simeon Wilhelm, schnell zu wachsen und Umsätze zu generieren.

Die MLM-Branche bietet Menschen die Gelegenheit, ihr eigenes Geschäft aufzubauen und ihr Einkommen zu steigern, indem sie Produkte direkt an Kunden verkaufen und gleichzeitig andere Vertreter für das Unternehmen gewinnen. Der Einsatz moderner Technologien wie das digitale Marketing-System von TeamLeader24 hat MLM-Unternehmen wie Yanoli dabei geholfen, noch erfolgreicher zu sein.

Insgesamt zeigt der Erfolg von Simeon Wilhelm und seinem Team bei Yanoli, wie MLM-Unternehmen Menschen die Gelegenheit bieten können, ihr eigenes Geschäft aufzubauen und ihre Einkommensmöglichkeiten zu erweitern. Mit modernen digitalen Technologien und einem umfassenden Marketing- und Verkaufssystem können unabhängige Vertreter wie Simeon Wilhelm schnell wachsen und erfolgreich sein.

TeamLeader24 ist das Portal für alle erfolgreichen Führungskräfte aus dem Yanoli Network und die, die es werden wollen. Wir bieten unseren Führungskräften enorme Mehrwerte, um sich optimal zu positionieren. Von Seminaren über Videokurse zu Themen wie, Mindset, Network Marketing, Einwandbehandlung. Darüber hinaus erhalten alle Partner Zugriff auf unser Marketingsystem mit exklusiven Landingpages. 100 % automatisiert und personalisiert auf jeden einzelnen Partner, das gibt es nur bei uns!

