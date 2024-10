Athos meldet positive Topline-Daten aus der Phase-1-Studie zu seinem KI-generierten, neuartigen, oralen G9A Inhibitor ATH-063

Athos meldet positive Topline-Daten aus der Phase-1-Studie zu seinem KI-generierten, neuartigen, oralen G9A Inhibitor ATH-063, die eine selektive Expansion und Aktivierung von potenten antiinflammatorischen T-Zellen belegen

– ATH-063 führte bei allen Dosierungen zu einer signifikanten Vermehrung der zirkulierenden regulatorischen T-Zellen (Treg-Zellen) und zeigte eine Anreicherung von sechs gut beschriebenen Genen, die mit den induzierten entzündungshemmenden Aktivitäten der Treg-Zellen in Verbindung stehen.

– Es wurden bei keiner Dosisstufe schwerwiegende Nebenwirkungen oder dosislimitierende Toxizitäten beobachtet. Außerdem zeigte ATH-063 günstige pharmakokinetische (PK) Eigenschaften.

– Die Daten liefern den klinischen Nachweis für die von Athos entwickelte Computer-Software-Plattform AI2 (Artificial Intelligence for Autoimmune drug development), mit der ATH-063 generiert wurde.

LOS ANGELES, KALIFORNIEN / ACCESSWIRE / 16. Oktober 2024 / Athos Therapeutics, Inc. (Athos), ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das bei der Entwicklung präziser niedermolekularer Therapeutika für Patienten mit immunvermittelten Krankheiten Pionierarbeit leistet, hat heute die ersten Ergebnisse seiner klinischen Phase-1-Studie zu ATH-063 bekannt gegeben. ATH-063 ist ein oral verabreichter niedermolekularer G9A-Inhibitor (Prüfpräparat) und der in Entwicklung befindliche Leitkandidat des Unternehmens zur Behandlung von entzündlichen Darmerkrankungen (IBD).

Bei der klinischen Studie handelte es sich um eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie an gesunden freiwilligen Probanden zur Beurteilung der Sicherheit und Pharmakokinetik sowie zur Erhebung der pharmakodynamischen (PD) Daten im Hinblick auf die Bestätigung des geplanten Wirkmechanismus von ATH-063. Die Studie wurde in Form von aufeinanderfolgenden Gruppen mit einmaliger ansteigender Dosis (SAD) (n=32) und mehrfacher ansteigender Dosis (MAD) (n=32) sowie einer separaten Gruppe mit Nahrungsmitteleffekten (FE) (n=12) durchgeführt. ATH-063 wurde in vier Dosen (25, 75, 150 und 250 mg) oral verabreicht.

– Die PD-Daten für ATH-063 ergaben eine mit den Prognosen der Athos-Plattform AI2 übereinstimmende selektive Expansion und Aktivierung von Treg-Zellen:

o Im Vergleich zur Placebogruppe wurde bei allen Dosisstufen von ATH-063 ein statistisch signifikanter Anstieg (p<0,001) der Zahl der Treg-Zellen im Blut beobachtet, was den Nachweis für eine Korrelation zwischen den ATH-063-Konzentrationen im Blut und der Anzahl der Treg-Zellen liefert.

§ Die ATH-063-Konzentration im Blut korrelierte positiv mit dem Anstieg zahlreicher wichtiger Biomarker für die Aktivität der Treg-Zellen, einschließlich einer starken Korrelation mit FOXP3 (p=0,003).

o Die induzierten Treg-Zellen zeigten eine Anreicherung von sechs gut beschriebenen Genen, die mit den antiinflammatorischen Aktivitäten der Treg-Zellen in Verbindung stehen.

§ STAT5A, ein wichtiges Signalmolekül, das mit den induzierten Treg-Zellen in Verbindung steht, wurde in allen Kohorten und bei allen Dosierungen aktiviert (p=0,0003).

– Die PD-Daten belegen eine Korrelation mit wichtigen Biomarkern der Krankheitsaktivität von IBD, was für die Weiterentwicklung von ATH-063 als Therapeutikum bei entzündlichen Darmerkrankungen spricht:

o Die ATH-063-Konzentration im Blut korrelierte (p=0,012) mit der Abnahme von OSM, einem gut etablierten Biomarker, der mit einer TNF-alpha-Resistenz in Verbindung steht.

o Die ATH-063-Konzentration im Blut korrelierte außerdem mit der Abnahme der Calprotectin-Monomere, die ebenfalls einen etablierten Biomarker für entzündliche Darmerkrankungen darstellen.

– ATH-063 wurde in allen Dosierungen gut vertragen: Es wurden bei keiner Dosisstufe schwerwiegende Nebenwirkungen oder dosislimitierende Toxizitäten beobachtet.

– Robuste PK-Ergebnisse und dosisproportionaler Konzentrationsanstieg im Blut: Während der gesamten Studie zeigte ATH-063 günstige pharmakokinetische Eigenschaften mit einem dosisproportionalen Anstieg der ATH-063-Konzentration im Blut.

Die Ergebnisse unserer ersten klinischen Humanstudie zu ATH-063 haben selbst unsere hohen Erwartungen übertroffen, so Dimitrios Iliopoulos, PhD, MBA, Gründer, President & CEO von Athos. Wir haben uns der Athos-Arzneimittelentwicklungsplattform AI2 bedient, um ein bis dato unbekanntes und neuartiges therapeutisches Target zu ermitteln, ATH-063 zu formulieren und in der präklinischen Phase die vorgeschlagenen Wirkmechanismen des Wirkstoffs vorherzusagen. Wir freuen uns sehr, dass diese Phase-1-Ergebnisse die Prognosen der Berechnungsmaschine Athos AI2 aus klinischer Sicht bestätigen, fügt Dr. Iliopoulos hinzu.

Die Daten aus unsere Phase-1-Studie haben gezeigt, dass ATH-063 in oraler Verabreichung einmal täglich gut vertragen wird und zu einer Vermehrung der Treg-Zellen führt, weiß Allan Pantuck, MD, MS, FACS, Chairman, Gründer & CMO. Wir können es kaum erwarten, die nächste Phase der klinischen Entwicklung mit Probanden mit einer mäßigen bis schweren Form der aktiven Colitis ulcerosa in Angriff zu nehmen. Das rasante Tempo des ATH-063-Programms, von der ersten Ermittlung des Targets bis hin zur abgeschlossenen Phase-1-Studie, wurde durch unseren innovativen Ansatz ermöglicht, bei dem wir uns die künstliche Intelligenz in der Arzneimittelentwicklung zunutze machen.

Über ATH-063

ATH-063 ist ein neuartiges Prüfpräparat, ein mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) entwickelter, oraler, niedermolekularer G9A-Inhibitor, der für die Behandlung von entzündlichen Darmerkrankungen und anderen Autoimmunerkrankungen entwickelt wird. G9A ist der zentrale Knotenpunkt in einem Gennetzwerk, das von der Athos-Plattform AI2 durch die Integration von multiomischen und longitudinalen klinischen Daten aus dem IBD-Biorepository von Athos ermittelt wurde. ATH-063 zielt direkt auf die enzymatische Aktivität von G9A in menschlichen CD4-T-Zellen und Epithelzellen des Magen-Darm-Trakts ab, indem es einerseits durch die Vermehrung und Aktivierung regulatorischer T-Zellen pro-inflammatorische Reaktionen unterdrückt und andererseits eine direkte Heilung der Schleimhaut durch die Regulierung von Tight-Junction-Proteinen bewirkt.

Über Athos Therapeutics

Athos Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das sich zum Ziel gesetzt hat, potenzielle First-in-Class-Therapeutika zu entwickeln, die das Leben von Patienten mit Autoimmunerkrankungen und chronisch-entzündlichen Erkrankungen entscheidend verbessern können. Die Arzneimittelentwicklungsplattform von Athos beginnt mit über 25.000 qualitativ hochwertigen Patientenproben, die von weltweit führenden Krankenhaussystemen stammen. Die Athos-Plattform AI2 ermittelt neuartige Wirkstofftargets durch die Integration multiomischer und longitudinaler klinischer Datensätze und gleicht sie mit ihrer Computerchemie-Plattform für kleine Moleküle ab. Die Plattform AI2 umfasst den Data Lake von Athos, einzigartige und gut etablierte Omics-Workflows sowie eine integrative Deep Machine Learning Engine. Der Leitwirkstoff des Unternehmens ist ATH-063, ein oral zu verabreichender niedermolekularer G9A-Inhibitor, der als Prüfpräparat für die Behandlung von entzündlichen Darmerkrankungen eingesetzt wird. Darüber hinaus entwickelt Athos eine Pipeline von weiteren niedermolekularen Wirkstoffen für verschiedene Autoimmunerkrankungen.

Weiterführende Informationen über Athos Therapeutics erhalten Sie unter athostx.com/.

Ansprechpartner:

Athos Therapeutics, Inc.

Keith Hoffman, PhD, Chief Business Officer

khoffman@athostx.com

QUELLE: Athos Therapeutics, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Condors erstes Artificial Lift-Programm steigert die Bohrlochproduktivität um 100% bis 300% Nachfolgeregelung bei der BÄR GmbH: Aus einer Traditions-Schuhmanufaktur entstehen zwei eigenständige Marken