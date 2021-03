Atmen ist Leben – Unternehmenserfolg ist eine Klimafrage

Der ZirbenLüfter®, natürlicher Luftreiniger und Luftbefeuchter, stellt eine neue Möglichkeit für ein optimiertes Arbeits- und Raumklima dar.

Wir legen in unserem Leben mehr und mehr Wert auf gesunde Ernährung, Wellness, Ökologie, auf Bewegung und den physischen wie psychischen Ausgleich. Wir achten aber viel zu wenig auf das, was unser Leben weit mehr bestimmt als alles andere: das Atmen. Dabei verbringen wir erstens nahezu 90% unserer Zeit in Räumen und zweitens ist und bleibt das Atmen lebensnotwendig. Nicht mehr und nicht weniger!

Die Qualität der Atemluft beeinflusst unser Wohlgefühl. Die Beschwerden bei schlechten Bedingungen können von Augenentzündungen, Schleimhautreizungen, Kopfschmerzen bis hin zu Erschöpfung und Ermüdung reichen.

Ing. Herbert Rettenbacher und Tischlermeister Josef Höllbacher haben deshalb, vor mehr als 10 Jahren, ein Belüftungssystem entwickelt, das in dieser Form und mit der speziellen Wirkungsweise eine Neuheit darstellt. Hinter dem Namen ZirbenLüfter® verbirgt sich ein einfach zu handhabendes, wartungsarmes, natürlich wirkendes System. Mit dem Duft des Zirbenholzes, der Verwirbelung der Luft und Anpassung der Luftfeuchtigkeit schafft es auf natürliche Weise, das Raumklima nachweislich zu verbessern.

Tatsächlich werden die Wirkstoffe des Zirbenholzes durch das ausgeklügelte System homöopathisch an die Raumluft abgegeben. Der ZirbenLüfter® nutzt somit ideal die Gegebenheiten aus der Natur und die Vorteile des Zirbenholzes.

Die Wissenschaft spricht eine deutliche Sprache

Umfangreiche Studien der HOLZFORSCHUNG AUSTRIA, Wien, haben ergeben, dass der sehr lang anhaltende angenehme Geruch dem hohen Gehalt an Holzinhaltsstoffen zu verdanken ist. Zudem enthält Zirbenholz bis zu 0,5% Pinosylvin – eine Substanz, der eine toxische Wirkung gegenüber Schadorganismen (Pilze, Bakterien) nachgewiesen wird.

Geförderte Studien durchgeführt an der WOOD k plus in Wien bestätigen, dass der ZirbenLüfter®

– Luftschadstoffe wie Formhaldehyd,

– Feinstaub,

– unangenehme Gerüche (z.B. Rauch, Schweiß, Schimmel-/Modergeruch uvm),

– Bakterien und Pilzsporen

signifikant reduziert.

Wohlfühlmöbel für Wohlfühlklima

Der ZirbenLüfter® vereint alle positiven Eigenschaften von Zirbe, Wasser und Luft. Er ist aus hochwertigem österreichischem Zirbenholz in traditioneller Handwerkskunst gefertigt.

Der ZirbenLüfter® ist ein Designprodukt und passt sich an alle Raumsituationen optimal an.

– Die ZirbenLüfter® Modelle auf einen Blick:

– ZirbenLüfter® CLASSIC für bis zu ca. 60 m2

– ZirbenLüfter® CUBE für bis zu ca. 40 m2

– ZirbenLüfter® CUBE mini für bis zu ca. 15 m2

Beruhigend, angenehm im Geruch, entspannend bis hin zu entkrampfend und erholsam lauten die Bewertungen unserer Kunden.

Diese Eigenschaften prädestinieren den ZirbenLüfter® – neben Wohnungen und Häusern – förmlich für den Einsatz in Kindergärten, Senioren-Residenzen, Warteräumen in Praxen oder Kanzleien und natürlich auch in der Hotellerie.

Qualität und Wirkung des ZirbenLüfter® sind bereits heute auf höchstem Niveau. Deshalb wird der ZirbenLüfter® auch weiterhin in Handarbeit und damit in kleineren Stückzahlen gefertigt.

Wohlfühlmöbel für natürliches und besseres Raumklima

Weitere Informationen unter https://www.zirbenluefter.com

Die Firma H&R HandelsgmbH – Zirbenlüfter entwickelt und vermarktetet seit 2009 natürliche Luftbefeuchter und Luftreiniger aus Zirbenholz. Die sogenannten ZirbenLüfter® werden in Österreich handwerklich hergestellt und verbessern das Raumklima auf natürliche Weise.

Es werden noch zusätzliche Produkte wie, Raum-und Wäschesprays, das ALPINE HYGIENE-GEL für die Handdesinfektion mit Pflegewirkung, 100% naturreines Zirbenöl und div. Geschenkartikel angeboten. Ganz neu im Sortiment ist das gemeinsam mit einem Schweizer Parfumeur entwickelte Parfum ARVE – Eau de Parfum“ NACHHALTIG-VEGAN.

Alle Produkte werden im eignen Haus entwickelt und unter Sorgfalt mit ausschließlich natürlichen Zusatzstoffen hergestellt.

Fast 80% aller Verkäufe werden über den eignen Onlineshop https://www.zirbenluefter.com getätigt.

