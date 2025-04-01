Atomenergie auf dem Mond

Will man langfristig auf dem Mond bleiben, dann ist eine zuverlässige Energieerzeugung nötig.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Premier American Uranium Corp. und Uranium Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 08.05.2026, 14:55 Uhr Zürich/Berlin ·

Die USA haben im April eine Strategie zur Entwicklung nuklearer Energiesysteme für den Mond und den Weltraum mit Start 2028 vorgestellt. So soll ein längerer Aufenthalt auf dem Mond und irgendwann auch auf dem Mars möglich werden. Die NASA, das Pentagon und das amerikanische Department of Energy sollen die nötigen Technologien entwickeln. Mondmissionen haben einen hohen Energiebedarf. Darauf gründet sich der Plan einen mittelstarken Weltraumreaktor und auch kleinere Reaktoren, wenn möglich ab 2030 auf den Mond zu bringen.

Funktionieren würden diese Reaktoren wie ihre Kollegen auf der Erde. Laut der NASA würde ein Reaktor auf dem Mond zehn Jahre lang praktisch autonom laufen und beständig Wärme und Strom produzieren. Auch Indien, China und Russland interessieren sich für den Mond. Das für die Energieerzeugung notwendige Wasser könnte man eventuell aus Wassereis gewinnen, das es wohl auf dem Mond gibt. Dann wäre die Produktion von Raketentreibstoff oder von Ziegeln, um eine Mondbasis vor Strahlung zu schützen, vielleicht möglich.

Allerdings gibt es einige Hindernisse zu überwinden. Der Reaktor muss mittels einer Rakete nach oben transportiert werden, möglichst ohne abzustürzen. Außerdem ist es keinem Land erlaubt, Teile des Mondes zu annektieren. Es gibt sogar einen Weltraumvertrag aus dem Jahre 1967 einschließlich Erweiterungen. Allerdings haben die bedeutenden Raumfahrtnationen keine Ratifizierung vorgenommen. Vorerst dienen Reaktoren auf der Erde dazu für ausreichend Energie zu sorgen, Uran ist dafür nötig.

Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – verfügt über Uranprojekte in fünf hervorragenden Regionen in den USA. Mit dem umfangreichen Landbesitz ist das Unternehmen bestens positioniert und kann die Energiesicherheit in den USA stärken. Eine Privatplatzierung hat für frisches Geld in der Kasse gesorgt. Für das Hauptprojekt Cebolleta in New Mexico ist ein umfangreiches Arbeitsprogramm für 2026 geplant.

Uranium Royalty – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-royalty-corp/ – ist etwas Besonderes für Anleger, die auf Diversifizierung setzen, denn es ist das einzige Royalty-Unternehmen in der Uranbranche. Uranium Royalty setzt auf strategische Investitionen in Uranbeteiligungen – darunter Lizenzgebühren, Streaming-Rechte, Fremd- und Eigenkapital von Uranunternehmen sowie physische Urantransaktionen. Das Unternehmen wird unter dem Dach einer neu gegründeten Muttergesellschaft Sweetwater Royalties übernehmen. Dadurch wird das Portfolio von Uranium Royalty deutlich erweitert und diversifiziert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -) und Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-04/.

Quellen: Uranium Royalty, Premier American Uranium,

https://www.nuklearforum.ch/de/news/usa-nukleartechnik-fuer-das-weltall-und-den-mond/;

https://www.srf.ch/news/international/us-mondbasis-mit-atomstrom-ein-atomreaktor-auf-dem-mond-waere-schon-praktisch;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-04/

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der Swiss Resource Capital AG (SRC) Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

EdTech Talks 2026: Experteneinblicke in die digitale Bildungswelt Fehlerkennzeichnung leicht gemacht: Die passende Auswahl von QS-Etiketten