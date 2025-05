Atomkraft, damit Uran boomt

Die Nachfrage nach Uran steigt, nicht zuletzt aufgrund der kleinen modularen Reaktoren.

Die Atomkraft als zuverlässige und klimafreundliche Energiequelle gewinnt immer mehr an Bedeutung. Mit diversen Vorteilen punkten die SMRs. Sie brauchen weniger Fläche und weniger Kosten für den Netzausbau fallen an. Jetzt kann das Energieversorgungsunternehmen Ontario Power Generation den Bau des ersten kleinen modularen Reaktors (SMR) starten. Sowohl die Canadian Nuclear Safety Commission als auch die Provinz Ontario stimmten zu. Ende 2030 soll die Energieproduktion starten. Geplant sind vier SMRs. Alle vier zusammen werden etwa 1,2 Millionen Haushalte mit Strom versorgen können.

Es ist mehr als 30 Jahre her, als das letzte Mal ein Kernkraftwerk in Ontario gebaut wurde. Auch in Italien könnte sich etwas tun in Sachen Atomkraft. Vor fast 40 Jahren hat sich Italien von der Kernkraft abgewendet. An Plänen zur Rückkehr zur Atomenergie wird jetzt gearbeitet. Denn auch Italien möchte wie viele andere Länder auch, CO2-Emissionen verringern und eine größere Energiesicherheit erlangen. Es wird geplant ein vom Staat unterstütztes Unternehmen zu gründen, welches SMRs herstellen kann. Die SMRs produzieren zwar nur etwa ein Drittel der Energie eines herkömmlichen Atomkraftwerkes, aber sie können in einer Fabrik hergestellt werden und sind viel kleiner. Ob es in Italien zur Rückkehr zur Atomenergie kommt, bleibt abzuwarten. Noch sind viele Einwohner dagegen. Aber in vielen anderen Ländern ist Fukushima Vergangenheit, auch die Sicherheit von Atomkraftwerken hat sich stark weiterentwickelt.

Und so setzen heute viele Länder auf den wachsenden Trend zur Nutzung von Atomenergie. Wie wichtig eine stabile Energieversorgung ist, hat man ja erst kürzlich in Spanien und Portugal gesehen. Um die Uranversorgung kümmern sich IsoEnergy und Uranium Energy.

IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – besitzt in Saskatchewan (Athabasca Becken) sowie in Australien, Argentinien und in den USA hochgradige Uran-Lagerstätten mit großen aktuellen und historischen Ressourcen. Dazu kommt ein Portfolio von genehmigten konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah.

Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – ist der größte lizenzierte Uranproduzent in den USA und schuldenfrei. Die ISR-Uranprojekte liegen in den USA, weitere Projekte befinden sich in Kanada.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Rosacea Behandlung in Berlin Charlottenburg mit Avicenna SAP S/4HANA: Der Weg in die digitale Zukunft der Unternehmenssteuerung