Atomkraft und Uran

Sowohl beim Thema Atomenergie als auch beim Thema Uranaktien für Anleger sind die Meinungen geteilt.

Der Russland-Ukraine-Krieg sorgt auch dafür, dass sich die Welt in Sachen Uran in zwei Lager spaltet. Der westliche Teil mit Europa, Japan, Australien und Nordamerika ist die eine Seite des Uranmarktes, die andere Seite ist quasi der Rest. Beim Uran sind Russland und die Länder mit russischem Einschlag wichtige Produzentenländer. Der Westen wird sich angesichts der aktuellen Lage also bemühen, unabhängiger zu werden und selbst für Uranvorräte zu sorgen, soweit möglich. Für Urangesellschaften mit Uranprojekten im westlichen Bereich dürften sich lukrative Zeiten ergeben. Die USA haben bereits mit verschiedenen Gesetzen diese Richtung aufgezeigt. So müssen beispielsweise in den USA gelegene Kernkraftwerke inländisches Uran verwenden. Zudem ist im letzten Jahrzehnt die Produktion von Uran zurückgegangen, während gleichzeitig die Nachfrage ansteigt.

Die Ausbeute aus Uranminen geht auch teilweise zurück. So produzierte etwa Kazatomprom, größter Uranproduzent weltweit, im zweiten Quartal 2022 rund elf Prozent weniger Uran als im Vorjahreszeitraum. Hier wirkte unter anderem die Pandemie bei der Entwicklung von Bohrfeldern nach, da es an bestimmten Materialien mangelte. 2021 sorgte der Konzern für rund 24 Prozent der weltweiten Uranproduktion. Viele Experten gehen heute von einem möglichen Superzyklus beim Uran aus. Uran ist nun mal sicher, CO2-frei, erfreut sich einer zunehmenden Akzeptanz. Und Wind- und Sonnenenergie allein reichen nicht aus, um Klimaziele zu erreichen und eine ausreichende Energieversorgung herzustellen. Uranunternehmen wie Consolidated Uranium oder Labrador Uranium könnten also Investments mit sehr guten Erfolgsaussichten sein.

Consolidated Uranium – https://youtu.be/M9G_h_6RzJk?list=PLBpDlKjdv3yo-fDs9hvukq3JGa3j2e_X_ – besitzt Uranprojekte beziehungsweise Rechte diese zu erwerben in Argentinien, Australien, Kanada und in den USA. Dazu kommen früher produzierende Uran- und Vanadium-Minen in Utah und Colorado.

Labrador Uranium – https://www.youtube.com/watch?v=tw25CP21Ifs&t=145s – konzentriert sich auf Uranprojekte in Labrador, Kanada, diese umfassten fast 140.000 Hektar aussichtsreiches Land.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Consolidated Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/consolidated-uranium-inc/ -) und Labrador Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/labrador-uranium-inc/ -).

