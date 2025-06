Atomkraft – nicht nur England investiert

In England werden Milliarden in ein neues Atomkraftwerk fließen. Es geht um ein „goldenes Zeitalter“ der sauberen Energie.

14,2 Milliarden Pfund, damit etwa 16,8 Milliarden Euro, stellt die Regierung bereit, um das Atomkraftwerk Sizewell C in Suffolk zu bauen. In neun bis zwölf Jahren soll es fertiggestellt sein. Weg von fossilen Brennstoffen lautet die Devise. Außerdem investieren die Briten rund drei Milliarden Euro in die sogenannten Small Modular Reactors (SMR). SMRs sollen bereits Mitte der 2030er Jahre ans Netz gehen. Schon im Januar 2025 meldete Großbritannien einen Milliarden-Deal mit Rolls-Royce. Dabei geht es um Nuklearreaktoren für die Atom-U-Boot-Flotte. Dieser Deal ist rund 10,7 Milliarden Euro schwer. Ziel ist also nicht nur saubere, zuverlässige Energie, sondern auch eine Förderung der nationalen Sicherheit. Atomares Abschreckungspotenzial ist also gefragt. Großbritannien verfügt über vier U-Boote, ausgestattet mit einem Atomantrieb sowie Atomwaffen. Neue Angriffs-U-Boote sind bereits geplant, ebenso wie der Bau neuer Munitionsfabriken.

Viele andere Länder investieren ebenfalls kräftig in die Kernkraft, so etwa China, dem eine Führungsrolle beim Bau neuer Atomkraftwerke zukommt. Auch Russland oder Indien bauen ihre nukleare Infrastruktur massiv aus, ebenso die USA. Insgesamt streben rund 40 Länder nach mehr Kernkraft. Laut Untersuchungen der Internationalen Energieagentur ist das Interesse an Atomstrom und am Ausbau der Kernkraft so hoch wie seit der Ölkrise nicht mehr. Denn der Strombedarf weltweit wächst rasant. Die Renaissance der Kernenergie zieht natürlich einen steigenden Uranbedarf nach sich, erfreulich für Uranunternehmen wie IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ -. Die Gesellschaft besitzt in Saskatchewan sowie in Australien, Argentinien und in den USA hochgradige Uran-Lagerstätten sowie ein Portfolio von genehmigten Uran- und Vanadium-Minen in Utah.

Als einziges weltweit börsennotiertes Unternehmen gibt es im Uranbereich Uranium Royalty – https://www.commodity-tv.com/play/uranium-royalty-increasing-the-royalty-portfolio-in-2025/ -. Zum Unternehmensbereich gehören Royalties, Streams, Aktien von Uranunternehmen und physische Urangeschäfte.

