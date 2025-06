Chinas Notenbank kauft weiter Gold

Zum siebten Mal in Folge hat die chinesische Zentralbank ihre Goldreserven aufgestockt.

Knapp zwei Tonnen Gold mehr beinhalten nun die Goldreserven Chinas. Seit Anfang 2025 sind sie um rund 17 Tonnen angestiegen, insgesamt sollen die Goldreserven nun 2.296 Tonnen betragen. 2024 hatte die Notenbank Chinas eine Pause von sechs Monaten gemacht, bevor sie wieder mit den Goldkäufen angefangen hat. Gestartet ist sie damit zeitgleich mit dem Sieg Trumps bei den Präsidentschaftswahlen. China besitzt eine dominierende Rolle beim Verbrauch und bei der Produktion von Gold. Um auch den Einfluss des Landes auf die Preise und den Handel von Rohstoffen wie Gold und Silber dem anzupassen, will China die Kontrolle über den inländischen Goldmarkt lockern. Der chinesische Futures-Markt soll für ausländische Broker und Investoren direkt geöffnet werden. Auch soll der Renminbi dadurch mehr internationalisiert werden.

Immer mehr Länder wollen sich von der US-Dollar-Abhängigkeit distanzieren. Dies wirkt sich neben geopolitischen Spannungen und der Inflation positiv für den Goldpreis aus. Besonders Schwellenländer kaufen vermehrt Gold und treiben so die Nachfrage nach dem Edelmetall an. Und diverse Länder haben die Nutzung des US-Dollars in verschiedenen Bereichen beschränkt. Dies soll von Schwankungen des Dollars unabhängiger machen und es soll mehr finanzielle Autonomie entstehen. Der Trend zur Entdollarisierung wurde durch die US-Zölle-Politik nun noch verstärkt und die Suche nach Alternativen macht Gold umso attraktiver. Denn schwächelt der US-Dollar, steigt der Goldpreis in der Regel an.

Auch für private Investoren sollten sich Goldinvestments auf längere Sicht lohnen. Bei den Goldaktienwerten wären dank ihrer ihnen innewohnenden Diversifizierung Royalty-Unternehmen eine schöne Möglichkeit.

Gold Royalty, ausgerichtet auf Nord- und Südamerika, rechnet aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise mit weiter steigenden Einnahmen.

OR Royalties, tätig in Nordamerika, besitzt Lizenzabkommen und Beteiligungen im Gold- und Kupferbereich. 2024 erzielte das Unternehmen Rekordeinnahmen. Die Dividende für das zweite Quartal 2025 wurde im Vergleich zum Vorquartal um 20 Prozent erhöht.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties und Gold Royalty.

