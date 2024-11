Atomkraft, Sonnen- und Windenergie in Down Under

Auch in Australien haben die Einwohner mit hohen Lebenshaltungskosten und einer Energiekrise zu kämpfen.

In Australien ist Uran als Energiequelle seit den 1990er Jahren verboten. Doch Atomkraftwerke sind nun ein Thema. Nächstes Jahr gibt es Wahlen und die konservative Opposition ist der Kernkraft nicht abgeneigt. Der Parteichef der Liberalen möchte sieben Atomkraftwerke bauen sowie in zwei Minireaktoren investieren. Vom Plan bis 2050 eine Netto-Null-Stromerzeugung und niedrigere Stromrechnungen zu haben, ist Australien noch weit entfernt. Das Land gehört zu den weltweit größten Exporteuren von fossilen Brennstoffen. Zwar mehren sich die Solaranlagen Privater, doch bei der Entwicklung großer Solar- und Windkraftanlagen ist noch nicht viel geschehen. Dabei besitzt Australien beste klimatische Voraussetzungen. Allerdings wurde inzwischen ein immens großer Solarpark genehmigt, wobei aber noch nicht alle Genehmigungen vorliegen. Dies wird sich nach Schätzungen noch bis 2027 hinziehen. Der Solarpark soll sich über 12.400 Hektar ausdehnen. Vier Gigawatt sollen den inländischen Stromverbrauch decken, die restlichen zwei Gigawatt sind für den Transport nach Singapur gedacht. Sollte nächstes Jahr die Opposition an die Regierung kommen, dann könnte Australien das erste Mal in seiner Geschichte Atomkraft bekommen.

Heute wollen Länder, die Atomenergie besitzen, mehr davon. Und viele Länder, die noch ohne sie leben, wollen sie haben. Auf der UN-Klimakonferenz in Baku hat sich gerade der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, wieder deutlich für die Vorteile der Atomenergie ausgesprochen. Weltweit und auch viele EU-Staaten wollen verstärkt auf die Kernenergie setzen. Da könnten sich Uran-Investments jetzt lohnen, zum Beispiel in Cosa Resources oder Uranium Royalty.

Cosa Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/cosa-resources-corp/ – befindet sich mit seinen Uranprojekten im berühmten Athabascabecken in Saskatchewan. Rund 216.000 Hektar Land nahe bekannter Urankorridore gehören zum Portfolio. Die Gesellschaft verfügt über Erfahrung und Erfolge in Saskatchewan.

Als einziges Royalty-Unternehmen im Uranbereich glänzt Uranium Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ -. Aktuell hat die Gesellschaft eine Royalty auf Uranprojekten in Saskatchewan zu seinem Portfolio hinzugefügt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -) und Cosa Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/cosa-resources-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

