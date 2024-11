Wasserstoff auf dem Vormarsch, unterschätzen Sie Platin nicht

In Afrika gibt es für 40 Prozent der Bevölkerung keinen Zugang zu Strom. Die Wasserstoffwirtschaft dort entsteht.

Die Kosten für Energie aus Wind und Solar sind gesunken und so kann Afrika mehr in erneuerbare Energie investieren. Besonderes Potenzial besteht für die Erzeugung von Wasserstoff. Wobei die Nähe zu Europa für Afrika eine wichtige Rolle im globalen Handel spielen könnte, speziell auch für Deutschland. Bei der Umwandlung von Wasserstoff und Sauerstoff zu Strom und Wasser ist Platin ein essentieller Bestandteil der Brennstoffzellen. Schon heute gelingt die Stromversorgung in sehr armen afrikanischen Gebieten mit Brennstoffzellen. Platin wurde bisher vor allem in Katalysatoren in der Automobilindustrie verbaut.

Denn das Metall sorgt dafür, dass bei der Verbrennung von Kraftstoffen Gase wie Kohlenmonoxid und andere giftige Kohlenwasserstoffe in unschädliche Produkte umgewandelt werden. Daneben wird es in der Schmuckbranche, in der Medizin, in chemischen Produkten und diversen Alltagsgegenständen eingesetzt. Auch wenn es mit der Wassersstofftechnologie und ihrer Umsetzung oft eher langsam voranging, so geht es heute voran. Große Projekte zur Wasserstoffproduktion werden nun in die Tat umgesetzt. Beispielsweise hat American Airlines dieses Jahr 100 wasserstoffelektrische Triebwerke geordert. Brennstoffzellen erzeugen Strom, der die Elektromotoren antreibt. Während des Fluges entsteht dann nur Wasserdampf. Erst im September verkündete BMW ab 2028 die Serienproduktion von Wasserstofffahrzeugen zu starten.

Für den Nachschub an Platinmetallen, daneben Gold, sorgt Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ -, wobei die Projekte in Südafrika und in den USA gelegen sind. Auch auf weitere Batteriemetalle wurde der Fokus inzwischen erweitert.

Die wichtigen Batteriemetalle Kobalt und Nickel gibt es im Crawford-Projekt von der Canada Nickel Company- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – in Ontario im Timmins Nickeldistrikt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -)

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Robuste Kupferabschnitte und neue Entdeckung stärken die Zone Tesla Stefan Kühn – Risikoberuf Akademiker? Wie KI den Finanzsektor und den Arbeitsmarkt verändert