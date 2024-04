Wasserstoff als Wundermittel für die Zukunft

Es gibt Stimmen, dass auf dem Weg zur Klimaneutralität kein Weg am Wasserstoff vorbeiführt.

Immer mehr scheint sich die Meinung durchzusetzen, dass neben Wind und Solar auch die Energiegewinnung aus Wasserstoff eine Zukunft haben wird. Ein Stichwort in diesem Zusammenhang ist die klimaneutrale Industrie. Nicht nur Stahl- und Chemiewerke, sondern auch Raffinerien und Kupferhütten setzen auf Wasserstoff. Was kann Wasserstoff? Er kann bei der Stromerzeugung und -speicherung helfen. Dazu muss er in Gaskraftwerken verarbeitet werden oder über Brennstoffzellen Strom erzeugen. Viele Gaskraftwerke können dies und sie sollen bis Ende des Jahrzehnts entstehen. Denn nicht immer scheint die Sonne oder weht der Wind. Zwar hapert es noch an den Kosten und am grünen Wasserstoff, doch das sollte sich noch ändern.

Nötig sind Elektrolyseure, ein Wasserstoffnetz und Speichermöglichkeiten. Die Elektrolyseure spalten Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Ein Elektrolyseur ist im Grunde eine umgekehrte Brennstoffzelle. Wird dabei Strom aus erneuerbaren Energien genutzt, spricht man vom grünen Wasserstoff. Forschung und Investitionen großer Firmen gibt es seit geraumer Zeit. Konkurrenz droht aus China und aus den USA, denn auch dort wird die Wasserstoffbranche subventioniert. Rohstoffe, die die Wasserstoffwirtschaft braucht, sind die Platingruppenmetalle.

Zu den großen Produzenten der Platingruppenmetalle gehört Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ -. Das Unternehmen produziert auch Gold und Uran und hat sein Geschäftsfeld auf grüne Metalle wie Lithium und Kupfer ausgedehnt. Tätig ist die Gesellschaft in den USA und in Südafrika.

Die Elektromobilität hat im Gegensatz zur Wasserstoffbranche ihren Siegenzug bereits angetreten. Hier sind Rohstoffe wie Lithium, Kobalt (für die Lithium-Ionen-Batterien) oder Nickel nicht wegzudenken.

Um die Rohstoffe für den steigenden Bedarf an Nickel und Kobalt zu decken, arbeitet die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – in Kanada an ihrem Crawford Nickel-Kobalt-Projekt. Es ist zu 100 Prozent im Besitz des Unternehmens und Ende 2027 soll der Produktionsstart sein.

