Virtual IT Labs von deskMate

Der Stuttgarter Cloud Desktop Spezialist Kivito richtet seine deskMate virtuellen Schulungsrechner auch für Virtual IT Labs aus.

Virtual IT Labs bieten den Lernenden praktische Erfahrungen in einer risikofreien Umgebung, in der sie mit verschiedenen Konfigurationen experimentieren, Probleme lösen und theoretisches Wissen auf praktische Szenarien anwenden können.

Die deskMate Virtual IT Labs laufen dabei auf einer von Kivito selbst entwickelten Virtualisierungslösung in deren Rechenzentren in Frankfurt, USA und Hong Kong.

Typische Einsatzgebiete von Virtual IT Labs sind:

* Dozentengeführte Schulungen

Egal ob Präsenz, Online, oder Hybride Schulungen, Virtual IT Labs bieten den Teilnehmern in dozentengeführten Schulungen (ILT Instructor Led Training) eine virtuelle, praktische Schulungsumgebung.



* E-Learning

Virtual IT Labs verbessern das E-Learning-Erlebnis, indem sie praktische Übungen in simulierten IT-Umgebungen ohne Installation von Software ermöglichen.



* Produktschulungen für Mitarbeiter

Virtual IT Labs sind ein effektives Mittel, um Ihre Teammitglieder schnell auf den neuesten Stand zu bringen. So kann im Vorfeld das neue Produkt geschult werden, ohne dass dafür bestehende Produktivversionen aktualisiert werden müssen.



* Verkaufsförderung & Produktdemos

Virtual IT Labs bieten potenziellen Käufer eine voll funktionsfähige vordefinierte Umgebung selbst von komplexer Software. Die Benutzer können die Software ausprobieren und sich selbst vom Nutzen überzeugen.

Kunden des Stuttgarter Unternehmens schätzen vor allem die einfache Zugriffmöglichkeit (Browser ist ausreichend), die intuitive Bedienung und die Möglichkeit des Schulungsleiters immer alle VMs der Lernenden im Überblick zu haben. Der Pay-as-you-use Ansatz macht die Virtual IT Labs nicht nur günstiger als eigen gehostete Lösungen, sie sind auch flexibler und skalierbarer.

Unternehmen und Trainingsorganisationen können unverbindliche Testumgebungen zur Verfügung gestellt werden.

Mehr Infos zu deskMate Virtual IT Labs hat das Unternehmen auf dessen Homepage https://virtual-it-labs.de/ zur Verfügung gestellt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kivito GmbH

Herr Michael Kurz

Eberhardstr. 65

70173 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +49 7114005690

web ..: https://deskmate.cloud/

email : mk@kivito.com

Kivito GmbH

Die Kivito GmbH entwickelt und betreibt Cloud Desktops für Virtual IT Labs, virtuelle Schulungsrechner, Cloud Desktops und Cloud PCs.

Im Gegensatz zu Lösungen amerikanischer Wettbewerber wurde deskMate als reine Cloud-Lösung für europäische Unternehmen entwickelt und zeichnet sich insbesondere durch einfache Bedienung, schnelle Implementierung und hohe Sicherheitsstandards aus.

Die virtuellen Desktops europäischer Kunden werden ausschließlich in Deutschland nach den strengen Datenschutzrichtlinien der Europäischen Union gehostet.



