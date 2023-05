AKDB macht Verwaltungsmitarbeiter für Landtagswahl mit deskMate fit

Für einen optimalen Ablauf der Bayerischen Landtags- und Bezirkstagswahl schult die AKDB rund 2000 Teilnehmer aus bayerischen Kommunalverwaltungen mit den virtuellen Schulungsrechnern von deskMate.

Am 8. Oktober 2023 wählen rund 10 Millionen Wahlberechtigte den Bayerischen Landtag und die Bezirkstage. In Vorbereitung darauf schult die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (ADKB) ihre Kunden in einer groß angelegten Schulungskampagne. Innerhalb von nur drei Monaten werden rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Gemeinden, Städten, Landkreisen und Bezirken in verschiedenen Kursen im Wahlfachverfahren elect und im Fachverfahren für Einwohnerwesen OK.EWO auf die Wahlen vorbereitet.

In den praxisorientierten AKDB-Schulungen, die sowohl im Präsenz- als auch im Onlineformat durchgeführt werden, kommen dabei die flexiblen virtuellen Schulungsrechner von deskMate zum Einsatz. „Ohne die Flexibilität und Skalierbarkeit, die ein System wie deskMate mit sich bringt, wäre ein solches Schulungsvolumen neben unserem normalen Schulungsgeschäft undenkbar“, so Korinna Tendler, Leiterin Service Operations & Customer Trainings der AKDB.

Die virtuellen Schulungsrechner von deskMate werden vor allem eingesetzt, um übungsintensive Softwareschulungen orts- und endgeräteunabhängig durchzuführen. Die zu schulende Software ist auf den virtuellen Schulungsrechnern vorinstalliert. Teilnehmer und Schulungsreferenten benötigen lediglich einen HTML-Browser, um mit der zu schulenden Software arbeiten zu können.

Über die Trainer-View hat der Schulungsreferent die virtuellen Schulungsrechner der Teilnehmer immer im Blick und kann sich bei Bedarf mit einem Klick aufschalten und Hilfestellung geben.

Die virtuellen Schulungsrechner von deskMate werden nach dem Pay-as-you-use Modell abgerechnet. Das bedeutet, dass nur dann Kosten entstehen, wenn tatsächlich Schulungen oder Lerneinheiten stattfinden.

Eine langfristige Vertragsbindung ist nicht notwendig, so dass Trainingsorganisationen flexibel auf Veränderungen reagieren können.

Weitere Informationen zu den virtuellen Schulungsrechnern deskMate findet man auf der Homepage https://deskmate.cloud/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kivito GmbH

Herr Michael Kurz

Eberhardstr. 65

70173 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +49 7114005690

web ..: https://www.deskmate.cloud

email : mk@kivito.com

Kivito GmbH

Die Kivito GmbH entwickelt und betreibt einen Desktop-as-a-Service Dienst für virtuelle Schulungsrechner, Cloud Desktops und Cloud PCs.

Im Gegensatz zu Lösungen amerikanischer Wettbewerber wurde deskMate als reine Cloud-Lösung für europäische Unternehmen entwickelt und zeichnet sich insbesondere durch einfache Bedienung, schnelle Implementierung und hohe Sicherheitsstandards aus.

Die Desktops europäischer Kunden werden ausschließlich in Deutschland nach den strengen Datenschutzrichtlinien der Europäischen Union gehostet.

Pressekontakt:

Kivito GmbH

Herr Björn Bauer

Eberhardstr. 65

70173 Stuttgart

fon ..: +49 7114005690

email : presse@kivito.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ASUS stellt auf der Computex 2023 Produktinnovationen sowie Nachhaltigkeitserfolge vor Ximen Mining Corp.: Update zu den Aktivitäten in der Goldmine Kenville im historischen Goldbergbaurevier Nelson in British Columbia