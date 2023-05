ASUS stellt auf der Computex 2023 Produktinnovationen sowie Nachhaltigkeitserfolge vor

ASUS präsentiert auf der Computex 2023 eine Reihe innovativer neuer Produkte sowie signifikante Nachhaltigkeitserfolge.

Ratingen, 31. Mai 2023 – ASUS präsentiert auf der Computex 2023 eine Reihe innovativer neuer Produkte sowie signifikante Nachhaltigkeitserfolge. Die Produkte reichen von Consumer-, Business- und Healthcare-Geräten bis hin zu Gaming-Innovationen.

Nachhaltigkeit wird zur Priorität

ASUS fokussiert das Thema Nachhaltigkeit und entwickelt innovative Methoden, um seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern. Bis zum Jahr 2035 will ASUS 100 Prozent erneuerbare Energien in allen seinen weltweiten Betrieben nutzen und bis 2050 Net Zero erreichen. ASUS Notebooks übertrafen im Jahr 2022 die ENERGY STAR-Effizienzstandards um durchschnittlich 34 Prozent, zudem wurde ASUS in den Corporate Knights Clean200 Index 2023 aufgenommen.

Die Nachhaltigkeit spiegelt sich auch in den Notebooks wider: Das ExpertBook B9 (B9403) sowie das Zenbook S 13 OLED (UX5304) enthalten bereits mehrere umweltfreundliche Materialien wie recycelten Kunststoff, recyceltes Metall und FSC(TM)-Mix-zertifizierte Verpackungen und kompensieren die verbleibenden Emissionen mit natürlichen Kohlenstoffgutschriften. Dies ist durch SGS, einem weltweit führenden Unternehmen für Verifizierung, Inspektion und Tests, nachgewiesen.

ASUS Carbon Partner Services

Mit der Einführung des ASUS Carbon Partner Services wird gewerblichen Kunden ein zuverlässiger und sicherer End-to-End-Lieferservice geboten und so ermöglicht, die mit ihren ASUS-Produkten verbundenen Kohlenstoffemissionen auszugleichen. Zunächst wird sich der Service auf kommerzielle Notebooks und Desktops konzentrieren, beginnend mit dem ExpertBook B9 OLED (B9403) und der D9-Serie (D900MDR und D900SDR).

Hochmoderne kommerzielle Lösungen

Das ExpertBook B5 OLED (B5602) sowie das ExpertBook B9 OLED (B9403), bieten Spitzenleistung und ein schlankes Design und sind damit perfekt auf die Bedürfnisse moderner Unternehmen zugeschnitten.

Das ExpertBook B9 verfügt über ein 14-Zoll-OLED-Display mit einer 2,8K-Auflösung und ist damit perfekt für professionelle Anwender geeignet, die eine außergewöhnliche Bildqualität erwarten. Mit nur 990 g und einem schlanken Profil von 15,78 mm ist es leicht zu transportieren.

Das ExpertBook B5 ist mit 4K-OLED-Display und Intel Core i7 Prozessor der 13. Generation ebenfalls für Profis gedacht, die ein zuverlässiges Notebook für den täglichen Gebrauch benötigen. Mit nur 1,4 kg ist es das leichteste 16-Zoll-Business-Notebook der Welt.

Neue Zenbook und Vivobook-Serien: Tragbare Spitzentechnologie

Die neuen Zenbook- und Vivobook-Serien sind mit der neuesten Displays-Innovation ausgestattet: der ASUS Lumina OLED Technologie. ASUS Lumina OLED-Displays sind Pantone-validiert, VESA DisplayHD True Black-zertifiziert und werkseitig auf Delta E < 1 kalibriert. Somit bieten sie eine nie dagewesene visuelle Qualität, die über den Standard herkömmlicher OLED-Displays hinausgeht. Zenbook S 13 OLED: Das flachste OLED-Notebook der Welt

Das kohlenstoffneutrale Zenbook S 13 OLED (UX5304) wiegt nur 1kg und ist mit 1cm das weltweit flachste OLED-Notebook. Es verfügt über ein 16:10 2.8K OLED NanoEdge Display mit Dolby Vision, Pantone Validated Farbwiedergabe, VESA DisplayHDR True Black 500 Zertifizierung und einen langlebigen 63 Wh Akku. Der revolutionäre Plasma-Keramik-Aluminium-Deckel bietet Schutz gegen Verschleiß, Korrosion sowie Temperaturschwankungen.

ASUS Vivobook S 15 OLED: Leichtes und farbenfrohes Design

Das Intel Evo-zertifizierte ASUS Vivobook S 15 OLED (K5504) ist eines von mehreren farbenfrohen Modellen, die sich durch ihr leichtes Design auszeichnen. Mit dem Intel Core i9-13900H Prozessor, einem 2.8K 120 Hz OLED HDR NanoEdge Display und einem von Dirac entwickelten Audiosystem kann es jede Aufgabe bewältigen. Zudem gibt es das Notebook in einer limitierten BAPE® Edition, einer speziellen Zusammenarbeit zwischen ASUS und der legendären Streetwear-Marke A Bathing Ape. Dank des strengen MIL-STD 810H-Tests nach US-Militärstandard setzt die Vivobook-Reihe einen neuen Haltbarkeitsstandard für Laptops auf dem Verbrauchermarkt.

Lösungen für Kreative

ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604): die weltweit erste mobile 3D-OLED-Creator-Workstation

Das ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604) verfügt über ein flexibles Scharnierdesign, schlankere Bildschirmränder, rückseitige Lüftungsschlitze und einen flachen Bildschirm, der aus jedem Winkel betrachtet werden kann. Das brillenfreie 3D-OLED-Display macht die Erstellung von 3D-Inhalten schneller und intuitiver, während die Spatial Vision-Technologie visuelle 2D-Inhalte in Echtzeit in 3D umwandelt. Diese Technologie bietet integriertes Eye-Tracking und sorgt für ein unübertroffenes 3D-Erlebnis, das bahnbrechende Echtzeit-Rendering-Technologien sowie exklusive Software-Tools umfasst.

Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ): das bisher leistungsstärker Zenbook aller Zeiten

Eine beeindruckend dünne und leichte Lösung für Kreative ist das Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) – das bisher leistungsstärkste Zenbook dank der Partnerschaft mit Intel und dem ASUS Supernova System-on-Module (SoM) Design. Das Zenbook Pro 16X OLED verfügt über einen weltweit führenden OLED HDR NanoEdge-Touchscreen im 16:10-Format mit 3,2K und 120 Hz. Das Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra) sorgt für eine automatisch kippende Tastatur, die einen komfortablen Schreibwinkel gewährleistet und die Systemkühlung für maximale Leistung verbessert.

Lösungen für jede Gaming-Vorliebe

ROG stellt auf der Computex 2023 eine breite Palette an Gaming-Lösungenvor , die alle Kategorien abdecken, von Desktops und Laptops bis hin zu Smartphones, Monitoren, Peripheriegeräten und Komponenten.

ROG G22CH: Gaming-Desktop mit High-End-Hardware

Für diejenigen, die Gaming-Desktops bevorzugen, zeigt ROG außerdem das ROG G22CH, einen kompakten 10-Liter-PC im Small-Form-Factor-Format, der für intensives Gaming mit High-End-Hardware wie einem Intel Core i9-13900KF und einer NVIDIA GeForce RTX 4070 Grafikkarte entwickelt wurde. Es ist kleiner als sein Vorgänger, das ROG G21CX Huracan, und hat ein werkzeugloses Design für einfache Hardware-Upgrades. Das ROG G22CH ist entweder mit einer flüssigkeits- oder luftgekühlten Konfiguration erhältlich, aus der der Nutzer wählen kann.

ROG Ally (RC71L): Handheld-Gaming auf oberstem Niveau

Angetrieben von einem AMD Ryze Z1 Extreme-Prozessor und mit einem 120 Hz FHD (1080p)-Panel mit AMD FreeSync Premium-Unterstützung kann das ROG Ally AAA- und Indie-Titel mit Leichtigkeit ausführen. Es ist außerdem mit 16 GB LPDDR5 6400 MHz Hochgeschwindigkeitsspeicher, 512 GB PCIe Gen 4 Speicher und einem UHS-II microSD-Kartenleser ausgestattet, um die Speicherkapazität zu erweitern. Darüber hinaus verfügt das ROG Ally über ROGs Zero-Gravity-Thermalsystem, das ein Dual-Lüfter-System mit ultradünnen Kühlkörperlamellen und reibungsarmen Heatpipes verwendet, um sicherzustellen, dass das Handheld in jeder Ausrichtung kühl bleibt. Die ROG Ally ist ab 699 US-Dollar erhältlich und wird zusammen mit einem dreimonatigen Xbox Game Pass Ultimate ausgeliefert, der Spielern Zugang zu Hunderten von Titeln bietet. Zudem kann die ROG Ally auch mit der externen XG Mobile-GPU gekoppelt werden, die mit einer mobilen NVIDIA GeForce RTX 4090 ausgestattet ist.

ROG Strix SCAR 18 (G834): Gaming-Kraftpaket für Esports-Enthusiasten

Für Gamer, die nach ultimativer Leistung für unterwegs suchen, ist das ROG Strix SCAR 18 (G834) ein Gaming-Kraftpaket, das für Esports-Enthusiasten entwickelt wurde und über ein 18-Zoll-Nebula-Display mit bis zu QHD 240 Hz verfügt. Das Notebook wird von einem Intel Core i9-13980HX-Prozessor der 13. Generation mit 24 Kernen und 32 Threads sowie einer NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop-GPU angetrieben. Die intelligente Kühlung von ROG verwendet Conductonaut Extreme Flüssigmetall auf CPU und GPU, Tri-Fan-Technologie und umlaufende Belüftungsöffnungen, um sicherzustellen, dass das ROG Strix SCAR 18 auch bei hoher Arbeitsbelastung die beste Leistung bietet.

ROG Flow Z13-ACRNM RMT02: Vielseitiges Gaming trifft auf exklusives Design von ACRONYM

Das ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 ist das Ergebnis der zweiten Zusammenarbeit zwischen ROG und dem weltweit bekannten Modelable ACRONYM, einem Pionier der technischen Bekleidungsindustrie. Das ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 bietet ultra-vielseitiges Gaming, das sich an jedes Szenario anpassen kann. Das Gerät verfügt über ein integriertes Tragesystem und stabilisierte Griffe für den Einsatz unterwegs und kann sowohl in einen traditionellen Laptop- als auch in einen Tablet-Modus mit integriertem Kickstand verwandelt werden. Auch das ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 kann zur Leistungssteigerung mit der ROG XG-Mobile eGPU gekoppelt werden.

Weitere Ausstellungen im Gaming-Bereich: ROG SAGA & RE:SET

Seit 2015 hat ROG eine Reise unternommen und mit Hilfe von Bildern, Kunstwerken, Geschichten und Animationen in Produkt- und Markenvideos nach und nach eine dystopische Cyberpunk-Welt erschaffen, die als ROG SAGA bekannt ist. Dieses fiktive Universum hat sich zu ROGs eigenem geistigen Eigentum entwickelt und spiegelt unsere Vision in der realen Welt wider.

RE:SET, das auf dem ROG Computex-Stand zu sehen ist, dient als Einführung in die Filmreihe und verkörpert ROGs Motto „For Those Who Dare“, während es die Geschichte jedes Charakters im ROG SAGA-Universum erforscht. Durch fesselnde Interaktionen zwischen den Charakteren erleben die Fans die unerschütterliche Freundschaft dieser Helden, während sie sich gemeinsam den Herausforderungen stellen. Dieser Film legt den Grundstein für die zukünftige Fortsetzung und wird auf dem ROG-Stand sein Debüt feiern, begleitet von ROG SAGA-Visuals, die in einer Galerie im zweiten Stock präsentiert werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ASUS Computer GmbH

Herr Martin Fischer

Harkortstrasse 21

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://www.asus.com/de/

email : press_germany@asus.com

ÜBER ASUS

ASUS ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das die innovativsten und intuitivsten Geräte, Komponenten und Lösungen anbietet, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt nachhaltig bereichern. Mit einem Team von 5.000 internen Forschungs- und Entwicklungsexperten ist ASUS weltbekannt dafür, die Technologien von heute für morgen neu zu erfinden. ASUS erhält täglich mehr als 11 Auszeichnungen für Qualität, Innovation und Design und ist unter den Fortune’s World’s Most Admired Companies gelistet.



Pressekontakt:

ASUS Computer GmbH

Herr Martin Fischer

Harkortstrasse 21

40880 Ratingen

fon ..: –

email : press_germany@asus.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

OT- und IoT-Netzwerke sind oft Stiefkinder der IT-Sicherheit