Huminstoffproduzent stellt bis 2023 auf 100 % Nachhaltigkeit um

Die Produkte für Landwirtschaft und Umwelt können CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Da ist es nur logisch, selbst keins auszustoßen. Abbau, Transport, Produktion, Verpackung […] gehen nun netto null.

Huminstoffproduzent Humintech stellt Produktion bis 2023 auf 100 % Nachhaltigkeit um

„Wer über die Zukunft redet, muss über nachhaltige Landwirtschaft sprechen“ – CEO Cengiz.

In einer eigenen Pressemitteilung kündigt das Biotechunternehmen aus Grevenbroich an, bis zum Ende des Jahres 2021 die gesamte Produktionskette zu überprüfen und dann Schritt für Schritt umzustellen. Die Anwendung der Produkte in Landwirtschaft, Industrie und Umwelttechnik dient der Sanierung von Böden und Gewässern und ist dazu in der Lage, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Daher ist es nur folgerichtig, selbst so wenig wie möglich freizusetzen.

CO2-Sequestrierung durch Humusaufbau

Die Humintech GmbH unterstützt nachhaltige Landwirtschaft von Produktion bis Anbau und Vertrieb seit nun über 45 Jahren. Der Humusaufbau in intensiv genutzten oder degradierten Böden in der ganzen Welt hat unzählige Tonnen CO2 im Boden gebunden und die Lebensbedingungen zahlloser Kleinbauern und Mitarbeitern von Landwirtschaftsbetrieben gesichert.

Humintech produziert zudem nachhaltige Alternativen für Umwelttechnik und Industrie, Produkte, die Gewässer reinigen oder Abfälle zu Wertstoffen machen.

Rundum nachhaltig werden

Doch das ist den CEO Müfit Tarhan und Aydogan Cengiz nicht genug; bis 2023 soll die Produktion zu 100 % nachhaltig erfolgen. Bis Ende des Jahres 2021 läuft die Prüfung, an welchen Stellen eine Nachhaltigkeits- und CO2-Optimierung erfolgen sollte.

Bis 2023 soll die dann vorliegende Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt werden. Dabei wird die gesamte Produktionskette überprüft, Rohstoff-Lieferanten bis Transportunternehmen, Produktionsabläufe, Verpackungen, Energiebilanz und natürlich Recycling der wertvollen „Abfälle“.

„Wer über die Zukunft redet, muss über nachhaltige Landwirtschaft sprechen“, sagt Humintech-Gründer Dipl. Sozialpäd. Cengiz. „Die Landwirtschaft sichert weltweit die Ernährung von Milliarden Menschen und es ist ist ein wichtiger Faktor beim Kampf gegen die soziale Ungleichheit und Klimawandel. Wir hatten mit Humintech von Anfang an die Mission, Lebensbedingungen zu verbessern – und das geht nur ganzheitlich.“

Circular Economy für die Welternährung

Circular Economy, also Kreislaufwirtschaft, ist für die Humintech GmbH schon 1999 Grundlage der Geschäftsidee gewesen. Nun schließt sich der Kreis – mit einer Strategie für 100 % nachhaltige Produktion. „Es ist gut, dass Standards zur Messbarkeit nachhaltiger Landwirtschaft entwickelt werden. Wir werden uns bemühen, diese mit unseren Produkten zu unterstützen.“

Seit mehr als 45 Jahren entwickelt die Firma Produkte auf der Basis von Huminsäuren und anderen Huminstoffen. Mit Kunden in mehr als 70 Ländern zählt der Betrieb heute zu den Weltmarktführern der Branche.

Humintechs Innovationskraft ist preisgekrönt: Das Unternehmen wurde als Hidden Champion gewürdigt, zählte drei Jahre in Folge zu den 100 Top-Innovatoren des deutschen Mittelstands und gilt als führendes Technologieunternehmen für huminsäurebasierte Produkte. Die Erfolge der Firma reflektieren das öffentliche Interesse nach neuen, ressourcenschonenden Wirtschaftsideen, die sowohl dem Menschen als auch der Umwelt zugutekommen.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."

