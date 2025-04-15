ATORN Tellerbürsten für automatisierte Endbearbeitung

Präzises Entgraten, sauberes Verrunden und beste Oberflächen: ATORN Tellerbürsten mit moderner Borstentechnologie und vierfacher Besatzdichte liefern perfekte Ergebnisse in der Endbearbeitung.

Ludwigsburg, 7. Oktober 2025 – Präzises Entgraten, kontrolliertes Verrunden von Kanten und hochwertiges Oberflächenfinish: Die ATORN Tellerbürsten gehören zu den leistungsstarken Lösungen in der automatisierten Endbearbeitung. Ihre durchdachte Konstruktion, modernste Borstentechnologie und eine vierfach höhere Besatzdichte im Vergleich zu herkömmlichen Bürsten ermöglichen perfekte Bearbeitungsergebnisse – wirtschaftlich, zuverlässig und reproduzierbar.

ATORN Tellerbürsten werden nachgeschaltet zum Zerspanungsprozess eingesetzt – ohne Umspannen direkt auf der Maschine. Sie eignen sich für gefräste, gedrehte, geschliffene, gesinterte oder gegossene Bauteile – ideal für hohe Oberflächenqualität bei maximaler Prozesssicherheit.

Konstante Qualität bei maximaler Standzeit

Die Hightech-Borsten mit hohem Schleifkornanteil erzeugen eine aggressive, gleichmäßige Bürstwirkung – ohne die Geometrie des Werkstücks zu verändern. Besonders abriebfest und formstabil richten sie sich während des Prozesses immer wieder auf. So bleiben Kantenverrundung und Oberflächenfinish konstant – auch bei hohen Stückzahlen und Prozessgeschwindigkeiten. Der Einsatz mit Kühlschmierstoff, Wasser oder Öl ist dabei möglich und wird empfohlen.

Für maximale Präzision verfügen die Bürsten über eine normierte Aufnahme für Kombifräsdorne und Messerköpfe (DIN 6357 / 6358). Sie lassen sich direkt in Bearbeitungszentren, CNC-Maschinen oder Roboterzellen einsetzen – ganz ohne zusätzliches Spannzubehör.

ATORN Tellerbürsten sind in zwei Varianten erhältlich: mit Keramik-Kornanteil für den universellen Einsatz sowie mit Siliciumcarbid-Kornanteil, der sich besonders für die Aluminium- und Buntmetallbearbeitung eignet. Beide Varianten gibt es in verschiedenen Korngrößen und Durchmessern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hahn+Kolb

Frau Claudia Götz

Schlieffenstraße 40

71636 Ludwigsburg

Deutschland

fon ..: 0714149840

web ..: https://www.hahn-kolb.de/

email : presse@hahn-kolb.de

Über HAHN+KOLB

Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Arbeitsschutz und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 200.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 870 Mitarbeiter weltweit.

Pressekontakt:

Sympra GmbH (GRPA)

Herr Christoph Miller

Stafflenbergstraße 32

70184 Stuttgart

fon ..: 0711947670

email : hk@sympra.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gehirngesundheit und natürliche Prävention: AuraNatura® Ansatz für kognitive Fitness West Red Lake Gold gibt Betriebs-Update zum Hochfahren der Mine Madsen im dritten Quartal