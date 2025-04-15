-
ATORN Tellerbürsten für automatisierte Endbearbeitung
Präzises Entgraten, sauberes Verrunden und beste Oberflächen: ATORN Tellerbürsten mit moderner Borstentechnologie und vierfacher Besatzdichte liefern perfekte Ergebnisse in der Endbearbeitung.
Ludwigsburg, 7. Oktober 2025 – Präzises Entgraten, kontrolliertes Verrunden von Kanten und hochwertiges Oberflächenfinish: Die ATORN Tellerbürsten gehören zu den leistungsstarken Lösungen in der automatisierten Endbearbeitung. Ihre durchdachte Konstruktion, modernste Borstentechnologie und eine vierfach höhere Besatzdichte im Vergleich zu herkömmlichen Bürsten ermöglichen perfekte Bearbeitungsergebnisse – wirtschaftlich, zuverlässig und reproduzierbar.
ATORN Tellerbürsten werden nachgeschaltet zum Zerspanungsprozess eingesetzt – ohne Umspannen direkt auf der Maschine. Sie eignen sich für gefräste, gedrehte, geschliffene, gesinterte oder gegossene Bauteile – ideal für hohe Oberflächenqualität bei maximaler Prozesssicherheit.
Konstante Qualität bei maximaler Standzeit
Die Hightech-Borsten mit hohem Schleifkornanteil erzeugen eine aggressive, gleichmäßige Bürstwirkung – ohne die Geometrie des Werkstücks zu verändern. Besonders abriebfest und formstabil richten sie sich während des Prozesses immer wieder auf. So bleiben Kantenverrundung und Oberflächenfinish konstant – auch bei hohen Stückzahlen und Prozessgeschwindigkeiten. Der Einsatz mit Kühlschmierstoff, Wasser oder Öl ist dabei möglich und wird empfohlen.
Für maximale Präzision verfügen die Bürsten über eine normierte Aufnahme für Kombifräsdorne und Messerköpfe (DIN 6357 / 6358). Sie lassen sich direkt in Bearbeitungszentren, CNC-Maschinen oder Roboterzellen einsetzen – ganz ohne zusätzliches Spannzubehör.
ATORN Tellerbürsten sind in zwei Varianten erhältlich: mit Keramik-Kornanteil für den universellen Einsatz sowie mit Siliciumcarbid-Kornanteil, der sich besonders für die Aluminium- und Buntmetallbearbeitung eignet. Beide Varianten gibt es in verschiedenen Korngrößen und Durchmessern.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Hahn+Kolb
Frau Claudia Götz
Schlieffenstraße 40
71636 Ludwigsburg
Deutschland
fon ..: 0714149840
web ..: https://www.hahn-kolb.de/
email : presse@hahn-kolb.de
Über HAHN+KOLB
Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Arbeitsschutz und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 200.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 870 Mitarbeiter weltweit.
Pressekontakt:
Sympra GmbH (GRPA)
Herr Christoph Miller
Stafflenbergstraße 32
70184 Stuttgart
fon ..: 0711947670
email : hk@sympra.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Gehirngesundheit und natürliche Prävention: AuraNatura® Ansatz für kognitive Fitness West Red Lake Gold gibt Betriebs-Update zum Hochfahren der Mine Madsen im dritten Quartal
ATORN Tellerbürsten für automatisierte Endbearbeitung
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Cinnamon Dhonveli & Velifushi Maldives gewinnen Gold bei den South Asian Travel Awards (SATA) 2025
- SumUp Kassensysteme mit dem Up – MiU24 auf der deGUT 2025: Wo Menschen Lösungen machen
- Positive Unternehmensreputation: Wie die GÖDE Gruppe Vertrauen und Qualität sichert
- Wolfsburg auf der EXPO REAL 2025
- Mit Weihnachten kommt die Retourenflut: Diese KPIs zählen jetzt
- US-Amerikanische Gesundheitsbehörde gründet Organoid-Zentrum
- Sammlerartikel und Münzen: Wertvolle Schätze für Investoren und Liebhaber
- Sicherheitskritische Infrastruktur: Diese Vorteile hat Frequentis‘ Remote Digital Tower im militärischen Einsatz
- cit präsentiert zukunftsfähige Verwaltungsdigitalisierung auf der KOMMUNALE 2025
- Bank of America sieht Kupfer als Profiteur des KI-Booms
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.