Attack-Surface.net stellt neue Cyber-Security Lösung vor

Wie Sie Ihr Unternehmen rund um die Uhr vor Cyber-Risiken schützen

Emoted, DDos, Killnet & Co. Das sind einige der externen Bedrohungsszenarien, die derzeit im Umlauf sind und seit Monaten in den Schlagzeilen stehen. Cyber-Risiken erweisen sich zunehmend als existenzielle Bedrohung für Unternehmen und der Cyber-Krieg ist in vollem Gange. Laut dem AGCS Barometer 2022 stehen Cyber-Bedrohungen als größtes Risiko bei Unternehmen auf dem Plan. Mehr noch als Betriebs- und Lieferkettenunterbrechungen, Naturkatastrophen und Pandemien.

Cyber Risk Management: Der existenzkritische Need

Sinnvolle Lösungen zur Cyber-Security sind im Maschinenraum jedes Unternehmens nicht mehr wegzudenken. Die Methoden der Angreifer, nach Sicherheitslücken und Schwachstellen zu suchen, werden immer kreativer und ausgefeilter. Dabei können die Ziele der Angreifer verschieden motiviert sein, um Informationen über das Unternehmen zu generieren, Infrastrukturen zu infiltrieren oder ganze Unternehmen und Unternehmensbereiche lahmzulegen. Angefangen bei finanziellen Interessen, über das Social Engineering und die Sabotage von Infrastrukturen, sind CISO’s und IT-Verantwortliche täglich herausgefordert. Gewiefte Angreifer bleiben im Durchschnitt jedoch für mehrere Wochen unerkannt und Intrusionen werden häufig erst dann bemerkt, wenn der Schaden bereits entstanden ist.

Nicht nur die eigenen Systeme sind betroffen

Halten Anbieter auch das, was Sie versprechen? Prüfen Sie einfach non-intrusiv nicht nur die eigenen Infrastrukturen. Erfüllen Sie mit Leichtigkeit Compliance-Vorschriften und erhalten qualifizierte Compliance-Nachweise für ISO27001, IT-Grundschutz, DSGVO, PCI/DSS und mehr.

All-In-One Attack Surface und Asset Management

Mit der non-intrusiven Lösungen für Ihr Attack Surface und das Management Ihrer Assets treten Sie Cyber-Risiken gezielt entgegen und bewahren den Überblick und die Kontrolle über mögliche Angriffsziele. Entwickelt von erfahrenen Security-Experten können Sie ohne eigene Setups, Appliances, Installationen & Co. im Handumdrehen eine bedarfsgerechte Lösung für Ihr Unternehmen modulieren. Erkennen Sie zuverlässig die sicherheitskritischen Assets und Talking-Points zum Internet, lassen sich bei Veränderungen informieren und reagieren flexibel auf Veränderungen der Sicherheitslage. Auf Wunsch bieten wir unsere Lösung als Managed Service.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Attack-Surface.net

Herr Florian Bou-Fadel, LL.M.

Schönhauser Allee 163

10435 Berlin

Deutschland

fon ..: (+49)30 81455564

web ..: https://attack-surface.net

email : kontakt@rocketlegal.de

