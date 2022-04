Attraktive Bergbauregionen

Gerade wurde Westaustralien zur attraktivsten Bergbauregion gewählt. Nevada ist nun auf Platz drei.

Untersucht und veröffentlicht werden die Top-Bergbauregionen immer vom Fraser Institute, dabei geht es um die mineralischen und die politischen Hintergründe. Auch Dinge wie Genehmigungsverfahren werden miteinbezogen. Im Jahr 2020 war Nevada noch auf dem Siegerpodest, doch in 2021 reicht es nur noch, aber immerhin für Platz drei. Auf dem zweiten Platz steht in 2021 nun Saskatchewan (zuvor Platz drei) in Kanada. Nach Nevada folgen Alaska, Arizona, Quebec, Idaho, Marokko, Yukon und Südaustralien. Daneben gibt es hervorragende Bergbaugebiete, die weiter hinten in der Rangliste landen, weil es dort Risiken geben kann.

Zu den Bergbauregionen am Ende der Hitliste gehören beispielsweise Venezuela, die Demokratische Republik Kongo, Panama oder Argentinien. Große Unterschiede existieren auch etwa bei der Dauer der Genehmigungsverfahren. In Manitoba soll es 24 Monate dauern, während es in anderen Regionen oft in sechs Monaten funktioniert. Am schnellsten klappte es mit Genehmigungen in Quebec, dort wurden erforderliche Genehmigungen oft in zwei Monaten oder weniger erteilt. Insgesamt erhielten in den meisten kanadischen Territorien und Provinzen innerhalb von sechs Monaten die Unternehmen die nötigen Genehmigungen. Kanada an sich ist ein bergbaufreundliches Land. Dort ist etwa Osisko Gold Royalties – https://www.youtube.com/watch?v=rtYSi4SouAE&t=5s – tätig. Als Lizenz- und Streaming-Gesellschaft punktet das Unternehmen mit einem großen Portfolio an Beteiligungen, mehr als 135 an der Zahl.

Ebenso mit Diversifizierung und mehr als 190 Beteiligungen auf dem amerikanischen Kontinent kann Gold Royalty – https://www.youtube.com/watch?v=omgImsRwJX8&t=3s – für einen lukrativen Teil in einem Aktienportfolio sorgen. Nevada, Quebec und Ontario sind besonders stark bei Gold Royalty vertreten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -) und Gold Royalty (-https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

