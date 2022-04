Nickel und Zink werden gebraucht

Zink sorgt für Korrosionsschutz und Nickel wird von der Stahlindustrie sowie von der Batterie- und Solar- und Windenergiebranche nachgefragt.

Zwar haben sich die Zink-Lagerbestände an der LME und der SHFE am Anfang des Jahres erhöht, dennoch wird mit einem Sinken der Bestände in den kommenden Monaten gerechnet. In 2021 war beim Rohstoff Zink ein Defizit zu verzeichnen. Der Verbrauch legte 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent zu. Für 2022 rechnen Experten mit einem weiteren Nachfrage-Anstieg von 2,5 Prozent. Verantwortlich hierfür ist die Bauindustrie und die Zinkchemie. Größter Zinkproduzent war 2021 China, dann folgten Peru und Australien.

Zink im Boden besitzt beispielsweise Kuya Silver – https://www.youtube.com/watch?v=9Kq-B7bj0zk&t=247s – in seiner Bethania-Liegenschaft in Peru. Die ehemals produzierende Mine enthält nicht nur Gold und Silber, sondern auch Zink, Blei und Kupfer. Der Aufbau einer Aufbereitungsanlage ist bereits genehmigt.

Zu den angespannten Rohstoffmärkten gehört auch der Nickelmarkt. Hier sind die Lagerbestände, nachdem jahrelang ein Überangebot bestand, stetig zurückgegangen. Es muss Nickel verschiedener Qualität unterschieden werden. Nickel der Klasse eins ist für Elektrofahrzeuge unerlässlich. Nickel der Klasse zwei wird von Edelstahlwerken verwendet. Derzeitig sind der Ukraine-Krieg, die Russland-Sanktionen und Lieferunterbrechungen preistreibend. Erwartet wird eine robuste Nickelnachfrage, während neue Nickelprojekte in der Kapitalintensität steigen.

Wer auf die steigende Nachfrage nach Batterien und Edelstahl setzen möchte, kann sich die Canada Nickel Company – https://www.youtube.com/watch?v=iaHdfLZ_D-8 – als möglichen Wert im Depot ansehen. Mit dem Blick auf hochwertige Nickel-Kobalt-Projekte ist das Crawford-Projekt in Ontario das Flaggschiffprojekt des Unternehmens.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Kuya Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/kuya-silver-corp/ -) und der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

